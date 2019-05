Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2b9506b2-b962-4def-a831-4cabed7db9bc","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A három éve Dixie Kings of Hungary néven játszó zenekar a Fővárosi Ítélőtábla másodfokú, jogerős végzése alapján jogosult a Benkó Dixieland Band név viselésére.","shortLead":"A három éve Dixie Kings of Hungary néven játszó zenekar a Fővárosi Ítélőtábla másodfokú, jogerős végzése alapján...","id":"20190522_Benko_Sandor_nelkul_is_vihetik_tovabb_a_Benko_Dixieland_Band_nevet_a_zenesztarsai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2b9506b2-b962-4def-a831-4cabed7db9bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"084f153b-b986-4820-a125-42842cabf98a","keywords":null,"link":"/kultura/20190522_Benko_Sandor_nelkul_is_vihetik_tovabb_a_Benko_Dixieland_Band_nevet_a_zenesztarsai","timestamp":"2019. május. 22. 16:28","title":"Benkó Sándor nélkül is vihetik tovább a Benkó Dixieland Band nevet a zenésztársai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d2aa061-749e-4fd9-ba4f-bb9db133a40b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A napokban több amerikai tagállamban is nagyon szigorú abortusztörvényeket fogadtak el. ","shortLead":"A napokban több amerikai tagállamban is nagyon szigorú abortusztörvényeket fogadtak el. ","id":"20190522_abortuszhoz_valo_jog_torveny_joe_biden","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9d2aa061-749e-4fd9-ba4f-bb9db133a40b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7d8cdd6-2928-438b-bde8-c8fce3fbab5b","keywords":null,"link":"/elet/20190522_abortuszhoz_valo_jog_torveny_joe_biden","timestamp":"2019. május. 22. 05:40","title":"Törvénybe iktatná az abortuszhoz való jogot Obama alelnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"894dad43-e577-44e9-9899-db468ba6bec3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az ámbráscetek akár 70 évig is elélnek, egy Olaszországnál partra sodort példánynak azonban mindössze 7-et sikerült. A kutatók úgy vélik: a tetemben talált rengeteg műanyag miatt pusztulhatott el. ","shortLead":"Az ámbráscetek akár 70 évig is elélnek, egy Olaszországnál partra sodort példánynak azonban mindössze 7-et sikerült...","id":"20190521_ambrascet_muanyagszemet_zacsko_szicilia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=894dad43-e577-44e9-9899-db468ba6bec3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"746821ef-7c18-4909-9027-b95441ffe1db","keywords":null,"link":"/tudomany/20190521_ambrascet_muanyagszemet_zacsko_szicilia","timestamp":"2019. május. 21. 10:33","title":"Sokkoló képek: rengeteg műanyagszemetet szedtek ki egy Szicíliánál elpusztult ámbráscetből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7f9601d-9067-4825-928d-91e21ed51506","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Többször is csúszik a szemétszállítás Nógrád és Pest megyében. ","shortLead":"Többször is csúszik a szemétszállítás Nógrád és Pest megyében. ","id":"20190522_Akadozik_a_szemetszallitas_a_Zold_Hid_altal_ellatott_teruleteken","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f7f9601d-9067-4825-928d-91e21ed51506&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fa0368d-72a8-4309-ab1c-2f485bcf40a3","keywords":null,"link":"/itthon/20190522_Akadozik_a_szemetszallitas_a_Zold_Hid_altal_ellatott_teruleteken","timestamp":"2019. május. 22. 10:52","title":"Akadozik a szemétszállítás a Zöld Híd által ellátott területeken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3c5a323-9f67-4d43-9280-95e2c7459793","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem jár a 17-es és a 61-es villamos. ","shortLead":"Nem jár a 17-es és a 61-es villamos. ","id":"20190521_Foto_Autoval_utkozott_egy_villamos_az_Alkotas_utcaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d3c5a323-9f67-4d43-9280-95e2c7459793&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0aa3142-3fd7-4280-b047-e9672cfaea15","keywords":null,"link":"/cegauto/20190521_Foto_Autoval_utkozott_egy_villamos_az_Alkotas_utcaban","timestamp":"2019. május. 21. 20:59","title":"Fotó: Autóval ütközött egy villamos az Alkotás utcában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32d8b506-f7a7-4180-b61b-5e5bb08b8626","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A köztévében megszólaló szakértő arról beszélt, hogy a TASZ az EP-választásokat akarta befolyásolni a mozsgói szociális otthon ügyben tett lépéseivel. Az M1 nem kereste meg a jogvédőket, esélyt sem adott nekik arra, hogy képviseljék az álláspontjukat.","shortLead":"A köztévében megszólaló szakértő arról beszélt, hogy a TASZ az EP-választásokat akarta befolyásolni a mozsgói szociális...","id":"20190521_A_mozsgoi_otthonban_tortent_bantalmazas_apropojan_szalltak_bele_a_TASZba_a_kozteven","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=32d8b506-f7a7-4180-b61b-5e5bb08b8626&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f15bafb-9782-4cde-a796-70acb99bda41","keywords":null,"link":"/itthon/20190521_A_mozsgoi_otthonban_tortent_bantalmazas_apropojan_szalltak_bele_a_TASZba_a_kozteven","timestamp":"2019. május. 21. 15:42","title":"Elismerte a köztévé, hogy egyoldalúan tájékoztatott a TASZ egyik ügyéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f41e5760-24df-4cda-b30b-52f330e44b61","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Váratlanul ingyenessé tette nagy sikerű Sims játékának újabb, negyedik részét az Electronic Arts. A programot PC-re és Mac számítógépekre is fizetés nélkül lehet most letölteni. ","shortLead":"Váratlanul ingyenessé tette nagy sikerű Sims játékának újabb, negyedik részét az Electronic Arts. A programot PC-re és...","id":"20190522_electronic_arts_the_sims_4_letoltes_ingyen_videojatek_pc_re","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f41e5760-24df-4cda-b30b-52f330e44b61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7d5b84d-e0b3-4af0-acdb-c1dd8ab2e1c9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190522_electronic_arts_the_sims_4_letoltes_ingyen_videojatek_pc_re","timestamp":"2019. május. 22. 20:03","title":"11 000 forint helyett most 0 forint: ingyen letöltheti a népszerű Sims 4-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2926df22-ab7f-450b-86e0-b5f54a062a72","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A 2015 óta használaton kívüli szénbányát és erőművet kertekké alakítják, és egy hatalmas tó mellett kiállítóhelyeket is létesítenek. ","shortLead":"A 2015 óta használaton kívüli szénbányát és erőművet kertekké alakítják, és egy hatalmas tó mellett kiállítóhelyeket is...","id":"20190521_Kerteket_telepitenenek_egy_bezart_szenbanyaba_Ausztraliaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2926df22-ab7f-450b-86e0-b5f54a062a72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71fd39bd-6390-4b82-b957-4d91ea923d8b","keywords":null,"link":"/elet/20190521_Kerteket_telepitenenek_egy_bezart_szenbanyaba_Ausztraliaban","timestamp":"2019. május. 21. 19:24","title":"Kerteket telepítenének egy bezárt szénbányába Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]