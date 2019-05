A hvg.hu-hoz is eljutott a pletyka, a Momentum elindítaná az egykori LMP-s társelnököt, Szél Bernadettet Tarlós István ellen. De a pletyka csak pletyka maradt, úgy tűnik.

Eddig úgy tűnt, előválasztással döntenék el, ki induljon az ellenzéki oldalon Tarlós István ellen ősszel, a budapesti főpolgármesterségért, de mivel az EP-választáson szinte megsemmisült a Jobbik, az LMP és az MSZP-P (előbbi kettő Puzsér Róbertet, utóbbi szövetség Karácsony Gergelyt támogatja), jelen pillanatban több a kérdőjel, mint a pont az előválasztás második fordulója körül – amit egy hónap múlva tartanának.

Így nem meglepő, hogy beindultak a pletykák, kit indítana a Momentum főpolgármesternek. A hvg.hu-hoz eljutott pletyka szerint felvetődött Szél Bernadett neve is. Kérdésünkre a Momentumnál kedden azt válaszolták, igen, még az év elején (amikor Veiszer Alindát is, ő is nemet mondott) megkeresték Szélt, de nemet mondott, hozzáállása a kérdéshez pedig azóta sem változott.

Kerestük Szél Bernadettet is, aki most azt mondta:

Nem leszek a Momentum főpolgármester-jelöltje, idén nem indulok semmilyen tisztségért, az önkormányzati választáson sem.

(Kiemelt kép: Szél Bernadett gratulál a Momentumnak az EP-választás eredménye után, HVG / Máté Péter)