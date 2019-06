Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"132a78eb-a28c-4f56-8036-eceb83ef3743","c_author":"Gomperz Tamás","category":"itthon","description":"Az új ellenség: a zöldek. A félelemiparban nem lehet konkurencia.","shortLead":"Az új ellenség: a zöldek. A félelemiparban nem lehet konkurencia.","id":"20190531_Ki_mint_fel_ugy_szavaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=132a78eb-a28c-4f56-8036-eceb83ef3743&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cff8f3d-1912-41de-91e5-6e6d77a809d2","keywords":null,"link":"/itthon/20190531_Ki_mint_fel_ugy_szavaz","timestamp":"2019. május. 31. 10:43","title":"Gomperz: Ki mint fél, úgy szavaz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d958d4d6-9009-4484-a156-1bc69fca371a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Termékenységük csökkenése okozhatta a Neander-völgyi ember kihalását egy új elmélet szerint, amelyet francia egyetem kutatók állítottak fel egy populációs modell alapján.","shortLead":"Termékenységük csökkenése okozhatta a Neander-völgyi ember kihalását egy új elmélet szerint, amelyet francia egyetem...","id":"20190531_termekenyseguk_csokkenese_neander_volgyi_ember_kihalasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d958d4d6-9009-4484-a156-1bc69fca371a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f538171b-54f2-4c78-a714-7d3a74f0aa54","keywords":null,"link":"/tudomany/20190531_termekenyseguk_csokkenese_neander_volgyi_ember_kihalasa","timestamp":"2019. május. 31. 15:03","title":"Egy 2,7%-os apró csökkenés okozhatta a Neander-völgyiek kihalását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aaef3a91-aac6-49c4-9aed-38c8092985bd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kivágták a bokrokat, megkeresték a legnagyobb létrát, előszedték a finomságokat. Teljesen feleslegesen. ","shortLead":"Kivágták a bokrokat, megkeresték a legnagyobb létrát, előszedték a finomságokat. Teljesen feleslegesen. ","id":"20190531_Megunta_a_hidon_rekedt_macska_a_tuzoltok_mentoakciojat_es_hazasetalt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aaef3a91-aac6-49c4-9aed-38c8092985bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78fd4ca7-284e-4a0c-84f1-56b49bf20156","keywords":null,"link":"/vilag/20190531_Megunta_a_hidon_rekedt_macska_a_tuzoltok_mentoakciojat_es_hazasetalt","timestamp":"2019. május. 31. 20:31","title":"Megunta a hídon rekedt macska a tűzoltók mentőakcióját, inkább hazasétált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d92f1da1-5066-4a3e-a6c1-d56132874e6b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem Mészáros és nem is Tiborcz az.","shortLead":"Nem Mészáros és nem is Tiborcz az.","id":"20190531_Ket_napig_fogva_tartottak_az_egyik_leggazdagabb_magyar_vallalkozot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d92f1da1-5066-4a3e-a6c1-d56132874e6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"408103aa-03e4-404f-b949-28bcedf5ce5a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190531_Ket_napig_fogva_tartottak_az_egyik_leggazdagabb_magyar_vallalkozot","timestamp":"2019. május. 31. 13:21","title":"Két napig fogva tartották az egyik leggazdagabb magyar vállalkozót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e57d8172-d34c-4aee-8127-509ddf3e0eef","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hamarosan a jelenleginél jóval egyszerűbb online vásárlást kínál majd az IKEA. A tervek szerint jön a mobilos applikáció, amiből közvetlenül vehetjük majd meg a kiszemelt terméket.","shortLead":"Hamarosan a jelenleginél jóval egyszerűbb online vásárlást kínál majd az IKEA. A tervek szerint jön a mobilos...","id":"20190531_ikea_online_vasarlas_okostelefon_alkalmazas_applikacio_online_vasarlas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e57d8172-d34c-4aee-8127-509ddf3e0eef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a891ee9-0a0f-4fc0-8546-70fddd1372b1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190531_ikea_online_vasarlas_okostelefon_alkalmazas_applikacio_online_vasarlas","timestamp":"2019. május. 31. 08:03","title":"Sokak vágyát teljesítheti az IKEA újdonsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31a7552b-d529-412a-bab5-ce60abea51d4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gyűlnek az indokok, hogy miért kellene visszazöldíteni a városainkat.","shortLead":"Gyűlnek az indokok, hogy miért kellene visszazöldíteni a városainkat.","id":"20190531_Meg_ok_a_faultetesre_tobb_a_vihar_a_surun_beepitett_varosok_felett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=31a7552b-d529-412a-bab5-ce60abea51d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4d71ee9-43e2-40c1-ab60-387d4ac5709a","keywords":null,"link":"/elet/20190531_Meg_ok_a_faultetesre_tobb_a_vihar_a_surun_beepitett_varosok_felett","timestamp":"2019. május. 31. 07:23","title":"Még egy ok a faültetésre: több a vihar a sűrűn beépített városok felett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54b558f9-9778-46d7-b546-38d097576afa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jóval kevesebb dolgozóval, kicsit alacsonyabb árbevétel mellett növelte jelentősen adózott eredményét a Pick Szeged Szalámigyár és Húsüzem Zrt. ","shortLead":"Jóval kevesebb dolgozóval, kicsit alacsonyabb árbevétel mellett növelte jelentősen adózott eredményét a Pick Szeged...","id":"20190531_pick_szeged_2018_eredmeny_nyereseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=54b558f9-9778-46d7-b546-38d097576afa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"710e0fd2-3063-49b9-9926-bc037770a99e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190531_pick_szeged_2018_eredmeny_nyereseg","timestamp":"2019. május. 31. 12:07","title":"Közel ötmilliárdos nyereséget hozott össze a Pick tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42f520c6-c5d3-4c4c-b0dd-5e10e7b07fed","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A BBC-nek és az AFP-nek nyilatkozó amerikai utasok szerint aki nem volt a fedélzeten, nem is érzékelte az ütközést. ","shortLead":"A BBC-nek és az AFP-nek nyilatkozó amerikai utasok szerint aki nem volt a fedélzeten, nem is érzékelte az ütközést. ","id":"20190531_szallodahajo_dunai_hajobaleset_utkozes_hableany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=42f520c6-c5d3-4c4c-b0dd-5e10e7b07fed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d26488d-6f48-467e-b569-7724adba7483","keywords":null,"link":"/itthon/20190531_szallodahajo_dunai_hajobaleset_utkozes_hableany","timestamp":"2019. május. 31. 05:08","title":"A szállodahajó utasai közül többen is látták és hallották a Hableányról vízbe esett embereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]