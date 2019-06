Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f1df46b6-b2d7-470d-a311-15f8fcf3fb25","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple új monitorjának egyik kiegészítője annyira drága, hogy a közönség tapsolni is elfelejtett, amikor a kijelzőn megjelent a termék ára. ","shortLead":"Az Apple új monitorjának egyik kiegészítője annyira drága, hogy a közönség tapsolni is elfelejtett, amikor a kijelzőn...","id":"20190605_apple_wwdc_mac_pro_2019_pro_stand_allvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f1df46b6-b2d7-470d-a311-15f8fcf3fb25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13fa263f-05d4-4cdd-af23-db1e4f73c551","keywords":null,"link":"/tudomany/20190605_apple_wwdc_mac_pro_2019_pro_stand_allvany","timestamp":"2019. június. 05. 12:03","title":"Videó: Így reagált a közönség, amikor az Apple bemutatta a 999 dolláros monitorállványt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c74c5844-4ad6-45a7-b4cf-f7db94332c8a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kim Jo Dzsong már a Putyin-találkozón sem volt ott, pedig a fontos eseményekkor mindig bátyja oldalán látták. Egy idő után már arról jöttek hírek, hogy a nőt kivégezhették. ","shortLead":"Kim Jo Dzsong már a Putyin-találkozón sem volt ott, pedig a fontos eseményekkor mindig bátyja oldalán látták. Egy idő...","id":"20190604_Megjelent_a_nyilvanossag_elott_Kim_Dzsong_Un_ket_honapja_eltunt_huga","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c74c5844-4ad6-45a7-b4cf-f7db94332c8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ba156ce-929a-4e71-8a2b-71fbe4558986","keywords":null,"link":"/vilag/20190604_Megjelent_a_nyilvanossag_elott_Kim_Dzsong_Un_ket_honapja_eltunt_huga","timestamp":"2019. június. 04. 08:13","title":"Megjelent a nyilvánosság előtt Kim Dzsong Un két hónapja eltűnt húga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"252b9b07-d735-46d5-a498-1654d3450e39","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Áttörte reggel az M3-as autópálya egyik lehajtóhídjának szalagkorlátját egy kamion. ","shortLead":"Áttörte reggel az M3-as autópálya egyik lehajtóhídjának szalagkorlátját egy kamion. ","id":"20190605_Egy_kamion_soforfulkeje_log_az_M3as_autopalyahidjan_Miskolcnal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=252b9b07-d735-46d5-a498-1654d3450e39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2b369a1-479b-4bd1-8762-f9e82953b12a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190605_Egy_kamion_soforfulkeje_log_az_M3as_autopalyahidjan_Miskolcnal","timestamp":"2019. június. 05. 08:32","title":"Egy kamion sofőrfülkéje lóg az M3-as autópályahídján Miskolcnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcaeaa7e-5e5e-46e4-8ac1-0e3494dc7c83","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Május végén tette Magyarországon elérhetővé az OTP Bank az Apple Pay érintéses mobilfizetési szolgáltatást. Az első tíz napban már több mint 60 ezer kártyát regisztráltak az ügyfelek. ","shortLead":"Május végén tette Magyarországon elérhetővé az OTP Bank az Apple Pay érintéses mobilfizetési szolgáltatást. Az első tíz...","id":"20190605_Nagyot_megy_az_Apple_Pay_hasznalat_Magyarorszagon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bcaeaa7e-5e5e-46e4-8ac1-0e3494dc7c83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f010ad0-03d8-40ae-b434-303475022628","keywords":null,"link":"/kkv/20190605_Nagyot_megy_az_Apple_Pay_hasznalat_Magyarorszagon","timestamp":"2019. június. 05. 12:09","title":"Nagyot megy az Apple Pay használat Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c1b787f-ba2c-4c58-9783-a6ea1fec2f0b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Két éve zárt be a legendás étterem.","shortLead":"Két éve zárt be a legendás étterem.","id":"20190605_Elbucsuzthatunk_a_budai_Pajtas_etterem_neonfeliratatol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1c1b787f-ba2c-4c58-9783-a6ea1fec2f0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af5b0b9f-0d9e-46bd-915d-4cda92dbb126","keywords":null,"link":"/elet/20190605_Elbucsuzthatunk_a_budai_Pajtas_etterem_neonfeliratatol","timestamp":"2019. június. 05. 11:07","title":"Elbúcsúzhatunk a budai Pajtás étterem neonfeliratától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a00d1809-733f-41f1-bcd5-66f4c9c79139","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A jelenleg széles körben használatos 22-75 kW-os hazai töltőknél jelentősen gyorsabb, 350 kW-os csúcsteljesítményű rendszert az OMV bábolnai töltőállomásán helyezték üzembe. ","shortLead":"A jelenleg széles körben használatos 22-75 kW-os hazai töltőknél jelentősen gyorsabb, 350 kW-os csúcsteljesítményű...","id":"20190605_hazankba_erkezett_a_leggyorsabb_villanyautotolto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a00d1809-733f-41f1-bcd5-66f4c9c79139&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e280cf1e-e5ad-49a5-876c-0abae312ebc6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190605_hazankba_erkezett_a_leggyorsabb_villanyautotolto","timestamp":"2019. június. 05. 11:38","title":"Hazánkba érkezett a leggyorsabb villanyautó-töltő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7acc3600-225b-4a4f-b7e4-313a5df26289","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az amerikai nő gyakorlatilag csendben, a nevadai állami bíróságon vonta vissza a keresetet. Azt nem tudni, minek a hatására döntött így. ","shortLead":"Az amerikai nő gyakorlatilag csendben, a nevadai állami bíróságon vonta vissza a keresetet. Azt nem tudni, minek...","id":"20190605_Ejtette_a_keresetet_a_no_aki_azzal_vadolta_Cristiano_Ronaldot_hogy_megeroszakolta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7acc3600-225b-4a4f-b7e4-313a5df26289&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a36c4b8-7b04-4f94-8029-eff230cae90c","keywords":null,"link":"/elet/20190605_Ejtette_a_keresetet_a_no_aki_azzal_vadolta_Cristiano_Ronaldot_hogy_megeroszakolta","timestamp":"2019. június. 05. 13:07","title":"Ejtette a keresetét a nő, aki azzal vádolta Cristiano Ronaldót, hogy megerőszakolta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70de98aa-d7a5-430f-b30c-3f72bb1ab6e0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Roszatom riválisai próbálják befeketíteni az orosz atomenergiát – magyarázza az orosz kormányhoz hű média. Egy saját Csernobil-filmet is terveznek.","shortLead":"A Roszatom riválisai próbálják befeketíteni az orosz atomenergiát – magyarázza az orosz kormányhoz hű média. Egy saját...","id":"20190604_Egy_orosz_teve_sajat_Csernobilfilmet_keszitene_a_CIA_szabotazsakciojarol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=70de98aa-d7a5-430f-b30c-3f72bb1ab6e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3b23966-77c7-4115-8067-3e48ba0ed2e9","keywords":null,"link":"/kultura/20190604_Egy_orosz_teve_sajat_Csernobilfilmet_keszitene_a_CIA_szabotazsakciojarol","timestamp":"2019. június. 04. 16:58","title":"Egy orosz tévé saját Csernobil-filmet készítene a CIA szabotázsakciójáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]