[{"available":true,"c_guid":"5de20df7-a8fe-436d-97a7-839a8ebd37ae","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kim Dzsong Un bírálta a tömegjátékok nyitóelőadásának szellemiségét és morálját, így azokat most felfüggesztették. Az előadáson megjelent néhány a dél-koreai médiában korábban kivégzettnek titulált észak-koreai politikus.\r

\r

","shortLead":"Kim Dzsong Un bírálta a tömegjátékok nyitóelőadásának szellemiségét és morálját, így azokat most felfüggesztették...","id":"20190605_Megjelentek_a_nyilvanossag_elott_a_kivegzett_eszakkoreai_politikusok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5de20df7-a8fe-436d-97a7-839a8ebd37ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44b96003-b163-4ac4-af86-9f99e2afb3b3","keywords":null,"link":"/vilag/20190605_Megjelentek_a_nyilvanossag_elott_a_kivegzett_eszakkoreai_politikusok","timestamp":"2019. június. 05. 09:55","title":"Megjelentek a nyilvánosság előtt a \"kivégzett\" észak-koreai politikusok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82f4779b-8dc6-48c4-a750-20de6ff86bf3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Kevés akkora tüntetés volt Csehországban 1989 óta, mint most.","shortLead":"Kevés akkora tüntetés volt Csehországban 1989 óta, mint most.","id":"20190604_Legalabb_szazezren_tuntettek_Pragaban_a_miniszterelnok_lemondasaert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=82f4779b-8dc6-48c4-a750-20de6ff86bf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d31fca1-fd9e-4bf7-ab49-d08f840cc219","keywords":null,"link":"/vilag/20190604_Legalabb_szazezren_tuntettek_Pragaban_a_miniszterelnok_lemondasaert","timestamp":"2019. június. 04. 21:49","title":"Legalább százezren tüntettek Prágában a miniszterelnök lemondásáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"984d3c91-d21d-4f6f-a2d8-90c9be97183d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ő a szerencsétlenség 13. áldozata.","shortLead":"Ő a szerencsétlenség 13. áldozata.","id":"20190605_Kiemeltek_egy_ujabb_holttestet_a_Margit_hidnal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=984d3c91-d21d-4f6f-a2d8-90c9be97183d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c42eb843-a205-4c04-a4ae-afcd6f2a6aa9","keywords":null,"link":"/itthon/20190605_Kiemeltek_egy_ujabb_holttestet_a_Margit_hidnal","timestamp":"2019. június. 05. 09:51","title":"Kiemeltek egy újabb holttestet a Margit hídnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"881d4632-ab65-4509-9557-e2bff51e5b61","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az egész országra. A figyelmeztetés elsőfokú.","shortLead":"Az egész országra. A figyelmeztetés elsőfokú.","id":"20190605_Sok_eso_johet_figyelmeztetest_adott_ki_a_meteorologiai_szolgalat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=881d4632-ab65-4509-9557-e2bff51e5b61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1a62f93-e6d9-4292-b6f9-16ace74dce84","keywords":null,"link":"/elet/20190605_Sok_eso_johet_figyelmeztetest_adott_ki_a_meteorologiai_szolgalat","timestamp":"2019. június. 05. 05:18","title":"Sok eső jöhet, figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e83aeb0-fa94-48d1-b54d-2b1c39e2a2fa","c_author":"HVG","category":"hetilap","description":"","shortLead":"","id":"201923_kikozositett_megye_eszakon_nograd_nem_kellsenkinek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e83aeb0-fa94-48d1-b54d-2b1c39e2a2fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92428ee0-2a95-4ab8-abbc-04405f990d2e","keywords":null,"link":"/hetilap/2019.23/201923_kikozositett_megye_eszakon_nograd_nem_kellsenkinek","timestamp":"2019. június. 05. 00:00","title":"Kiközösített megye északon: Nógrád nem kell senkinek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8f40e82-6e97-438d-858f-098467fd6014","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Hableányon dolgozó, és a hajóval elsüllyedt Pethő János családja most már lelkileg a holttest azonosítására készíti fel magát.\r

\r

","shortLead":"A Hableányon dolgozó, és a hajóval elsüllyedt Pethő János családja most már lelkileg a holttest azonosítására készíti...","id":"20190605_Blikk_Meg_egy_erintett_ceg_sem_beszelt_a_Hableanyon_szolgalo_magyar_matroz_edesanyjaval","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e8f40e82-6e97-438d-858f-098467fd6014&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"737ccfa9-d55d-4169-a9fe-2801036558a4","keywords":null,"link":"/itthon/20190605_Blikk_Meg_egy_erintett_ceg_sem_beszelt_a_Hableanyon_szolgalo_magyar_matroz_edesanyjaval","timestamp":"2019. június. 05. 07:15","title":"Blikk: Még egy érintett cég sem beszélt a Hableányon szolgáló magyar matróz édesanyjával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcdb2c24-33b1-4d04-a5cf-1717e4bca2e0","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Szerda óta 8 centiméterrel lett magasabb Budapestnél.","shortLead":"Szerda óta 8 centiméterrel lett magasabb Budapestnél.","id":"20190606_dunai_hajobaleset_vizugy_vizallas_emelkedes_vizszint","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dcdb2c24-33b1-4d04-a5cf-1717e4bca2e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2af86831-636b-41c6-a38d-7f2b0fa32ee9","keywords":null,"link":"/itthon/20190606_dunai_hajobaleset_vizugy_vizallas_emelkedes_vizszint","timestamp":"2019. június. 06. 12:25","title":"Tovább emelkedett a Duna vízszintje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03276852-4dbb-40c4-84a2-52ed7146ad49","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Közzétette a NAV, hogy mi mindent kell figyelembe venniük azoknak a diákoknak, akik nyári munkával terveznek pénzhez jutni. ","shortLead":"Közzétette a NAV, hogy mi mindent kell figyelembe venniük azoknak a diákoknak, akik nyári munkával terveznek pénzhez...","id":"20190606_Fontos_dolgokra_figyelmezteti_a_NAV_a_diakmunkasokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=03276852-4dbb-40c4-84a2-52ed7146ad49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4efbae21-3282-4210-a64a-1b3075340298","keywords":null,"link":"/kkv/20190606_Fontos_dolgokra_figyelmezteti_a_NAV_a_diakmunkasokat","timestamp":"2019. június. 06. 14:54","title":"Fontos dolgokra figyelmezteti a NAV a diákmunkásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]