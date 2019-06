Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"48251b7a-4b19-44a3-8ba7-c8283513997b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A szívroham okozta károsodás helyreállításában segíthet a \"pumpáló tapasz\", amely több millió élő, lüktető őssejtet tartalmaz.","shortLead":"A szívroham okozta károsodás helyreállításában segíthet a \"pumpáló tapasz\", amely több millió élő, lüktető őssejtet...","id":"20190605_pumpalo_szivtapasz_ossejtek_szivroham_okozta_karosodas_helyreallitasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=48251b7a-4b19-44a3-8ba7-c8283513997b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9add7e03-cae8-49e0-8327-becd77d2da5b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190605_pumpalo_szivtapasz_ossejtek_szivroham_okozta_karosodas_helyreallitasa","timestamp":"2019. június. 05. 11:03","title":"Csináltak az orvosok egy 3x2 centis pumpáló tapaszt, amit rá kell varrni a beteg szívére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5290dbc-6f59-43ef-8f23-d6e17767d5a7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az EPP szóvivője is cáfolta, hogy a magyar képviselők nem indulhatnak tisztségekért a frakcióban. ","shortLead":"Az EPP szóvivője is cáfolta, hogy a magyar képviselők nem indulhatnak tisztségekért a frakcióban. ","id":"20190604_Szajer_En_dontottem_ugy_hogy_nem_indulok_a_nepparti_frakcio_alelnoksegeert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c5290dbc-6f59-43ef-8f23-d6e17767d5a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8e359fe-4eef-4035-ac61-e7d68ef2496b","keywords":null,"link":"/itthon/20190604_Szajer_En_dontottem_ugy_hogy_nem_indulok_a_nepparti_frakcio_alelnoksegeert","timestamp":"2019. június. 04. 16:08","title":"Szájer: Én döntöttem úgy, hogy nem indulok a néppárti frakció alelnökségéért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9c944f8-0783-48c4-a803-3aefeba6dc5a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Először tárták fel egy dinoszauruszcsapat maradványait Ausztráliában. A négy egyed fosszíliái egy eddig ismeretlen fajhoz tartoznak.","shortLead":"Először tárták fel egy dinoszauruszcsapat maradványait Ausztráliában. A négy egyed fosszíliái egy eddig ismeretlen...","id":"20190604_dinoszaurusz_maradvany_fosszilia_fostoria_dhimbangunmal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a9c944f8-0783-48c4-a803-3aefeba6dc5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dd299db-d1f8-424e-a535-57d04b1edc2c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190604_dinoszaurusz_maradvany_fosszilia_fostoria_dhimbangunmal","timestamp":"2019. június. 04. 15:33","title":"Új dinoszauruszfaj maradványaira bukkantak Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ba4b2bb-9a3b-4b33-8075-a89199fc5400","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"2044 előtt feltételesen sem szabadulhat a férfi, aki megölte a családsegítő szolgálat egyik dolgozóját.","shortLead":"2044 előtt feltételesen sem szabadulhat a férfi, aki megölte a családsegítő szolgálat egyik dolgozóját.","id":"20190606_Eletfogytiglanra_iteltek_az_inarcsi_csaladsegito_gyilkosat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8ba4b2bb-9a3b-4b33-8075-a89199fc5400&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7baaa378-bee5-4955-95f6-098fd033c596","keywords":null,"link":"/itthon/20190606_Eletfogytiglanra_iteltek_az_inarcsi_csaladsegito_gyilkosat","timestamp":"2019. június. 06. 11:05","title":"Életfogytiglanra ítélték az inárcsi családsegítő gyilkosát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5de20df7-a8fe-436d-97a7-839a8ebd37ae","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kim Dzsong Un bírálta a tömegjátékok nyitóelőadásának szellemiségét és morálját, így azokat most felfüggesztették. Az előadáson megjelent néhány a dél-koreai médiában korábban kivégzettnek titulált észak-koreai politikus.\r

\r

","shortLead":"Kim Dzsong Un bírálta a tömegjátékok nyitóelőadásának szellemiségét és morálját, így azokat most felfüggesztették...","id":"20190605_Megjelentek_a_nyilvanossag_elott_a_kivegzett_eszakkoreai_politikusok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5de20df7-a8fe-436d-97a7-839a8ebd37ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44b96003-b163-4ac4-af86-9f99e2afb3b3","keywords":null,"link":"/vilag/20190605_Megjelentek_a_nyilvanossag_elott_a_kivegzett_eszakkoreai_politikusok","timestamp":"2019. június. 05. 09:55","title":"Megjelentek a nyilvánosság előtt a \"kivégzett\" észak-koreai politikusok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1314ca7-96c1-4ae8-8e73-3013130c7278","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Mozilla egy új funkciót tett a Firefox böngészőbe, hogy elrejtse a felhasználókat a kíváncsi weboldalak elől.","shortLead":"A Mozilla egy új funkciót tett a Firefox böngészőbe, hogy elrejtse a felhasználókat a kíváncsi weboldalak elől.","id":"20190604_mozilla_firefox_bongeszo_adatvedelem_nyomon_kovetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a1314ca7-96c1-4ae8-8e73-3013130c7278&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10fe8135-7b33-4e85-95b7-1ac25bc949bf","keywords":null,"link":"/tudomany/20190604_mozilla_firefox_bongeszo_adatvedelem_nyomon_kovetes","timestamp":"2019. június. 04. 16:03","title":"Firefoxot használ? Ezt azonnal állítsa be, ha szeretne \"elbújni\" a leselkedő weboldalak elől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aba7d3c-df7c-4452-aaaf-e838eb7a2f55","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Védekezni kell a mai európai liberális elit kommunizmus iránti nosztalgiájával szemben, amelynek nevében, tömegmanipulációs módszerekkel élve közösségeinket bomlasztják – jelentette ki Kövér László, az Országgyűlés elnöke szerdán Varsóban, a közép- és kelet-európai országok parlamenti elnökeinek találkozóján.","shortLead":"Védekezni kell a mai európai liberális elit kommunizmus iránti nosztalgiájával szemben, amelynek nevében...","id":"20190605_Kover_Valaha_Moszkvabol_most_Brusszelbol_akarjak_megmondani_nekunk_hogy_mi_a_helyes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4aba7d3c-df7c-4452-aaaf-e838eb7a2f55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"594c26a1-16db-4cdd-8870-086ed314d1d9","keywords":null,"link":"/itthon/20190605_Kover_Valaha_Moszkvabol_most_Brusszelbol_akarjak_megmondani_nekunk_hogy_mi_a_helyes","timestamp":"2019. június. 05. 14:27","title":"Kövér: Valaha Moszkvából, most Brüsszelből akarják megmondani nekünk, hogy mi a helyes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58229b14-b4f2-4448-9555-32770e641137","c_author":"","category":"gazdasag","description":"Nem szól bele a kormány, hogy a dolgozók mit kezdjenek az adózott jövedelmükkel - így kommentálta a Pénzügyminisztérium az ÁSZ-elnök ötletét a megtakarítási számlákról.","shortLead":"Nem szól bele a kormány, hogy a dolgozók mit kezdjenek az adózott jövedelmükkel - így kommentálta a Pénzügyminisztérium...","id":"20190604_A_kormany_nem_tamogatja_hogy_a_fizetes_egy_reszet_megtakaritasi_szamlakra_utaljak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=58229b14-b4f2-4448-9555-32770e641137&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4398a820-0873-4be8-b56d-0509126c9a78","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190604_A_kormany_nem_tamogatja_hogy_a_fizetes_egy_reszet_megtakaritasi_szamlakra_utaljak","timestamp":"2019. június. 04. 20:23","title":"A kormány nem támogatja, hogy a fizetés egy részét megtakarítási számlákra utalják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]