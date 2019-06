Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7d2c3055-3ef7-4a78-ae68-2519ce180b55","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Bár előszeretettel hangoztatjuk, hogy még sosem volt ilyen rossz állapotban a világ, mint most, valójában világszerte a haladás a jellemző az egészség, a jólét, a biztonság, a béke, a tudás és a boldogság terén is. Ezt vallja Steven Pinker, a Harvard Egyetem pszichológiaprofesszora, akinek Felvilágosodás most című könyve május végén jelent meg az Alexandra Kiadó gondozásában. Ebből az alkalomból a szerző kedd délután tartott előadást az ELTE-n. ","shortLead":"Bár előszeretettel hangoztatjuk, hogy még sosem volt ilyen rossz állapotban a világ, mint most, valójában világszerte...","id":"20190604_steven_pinker_interju","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d2c3055-3ef7-4a78-ae68-2519ce180b55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e604b77-ac90-43ce-ad49-6cfb2b23f6c2","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190604_steven_pinker_interju","timestamp":"2019. június. 04. 20:02","title":"Steven Pinker: „A haladás nem magától történik”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b42ca3bd-14fb-4ea0-bb40-0bcceba8b027","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Magabiztosan, végig vezetve nyerte meg a Raptors a nagydöntő harmadik meccsét.","shortLead":"Magabiztosan, végig vezetve nyerte meg a Raptors a nagydöntő harmadik meccsét.","id":"20190606_NBAdonto_idegenben_vette_vissza_a_vezetest_a_Toronto_Raptors","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b42ca3bd-14fb-4ea0-bb40-0bcceba8b027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c067120-266f-409d-be03-ff5117388ff9","keywords":null,"link":"/sport/20190606_NBAdonto_idegenben_vette_vissza_a_vezetest_a_Toronto_Raptors","timestamp":"2019. június. 06. 07:57","title":"NBA-döntő: idegenben vette vissza a vezetést a Toronto Raptors","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b08d9109-f49e-4ea4-978a-f27d12802377","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"","shortLead":"","id":"20190604_Ingyenesse_teszik_a_parkolast_ket_budapesti_korhaznal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b08d9109-f49e-4ea4-978a-f27d12802377&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e43e180-e5a2-4ecb-90c5-7545e53cf6a3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190604_Ingyenesse_teszik_a_parkolast_ket_budapesti_korhaznal","timestamp":"2019. június. 04. 16:02","title":"Ingyenessé teszik a parkolást két budapesti kórháznál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3b43074-e278-4faf-8df7-b0e83df93918","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A magyar média leghülyébb, legabszurdabb, legbénább címadásait eddig egy Facebook-oldal szemlézte, de most már önálló oldalt kapott az őrület.



","shortLead":"A magyar média leghülyébb, legabszurdabb, legbénább címadásait eddig egy Facebook-oldal szemlézte, de most már önálló...","id":"20190605_Elindult_az_oldal_ahol_nincsenek_cikkek_csak_vicces_cimek__es_nagyon_szorakoztato","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d3b43074-e278-4faf-8df7-b0e83df93918&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a54d6a8-f142-4697-b8e2-8f8a0f0b47e3","keywords":null,"link":"/elet/20190605_Elindult_az_oldal_ahol_nincsenek_cikkek_csak_vicces_cimek__es_nagyon_szorakoztato","timestamp":"2019. június. 05. 11:12","title":"Elindult egy oldal a hülye címek szerelmeseinek – és nagyon szórakoztató ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88658c0e-a163-489c-bd79-d44769ef17f6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Olyan helyen is felújítják a villamospályát, ahol 2013-ban végeztek nagyobb rekonstrukciót, de közel húsz éve nem felújított szakaszhoz is hozzányúlnak.","shortLead":"Olyan helyen is felújítják a villamospályát, ahol 2013-ban végeztek nagyobb rekonstrukciót, de közel húsz éve nem...","id":"20190605_Ez_a_nyar_sem_telik_el_nagykoruti_villamosfelujitas_es_lezaras_nelkul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=88658c0e-a163-489c-bd79-d44769ef17f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84098059-9425-44fb-8b2f-44de7ef6ecc6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190605_Ez_a_nyar_sem_telik_el_nagykoruti_villamosfelujitas_es_lezaras_nelkul","timestamp":"2019. június. 05. 14:46","title":"Ez a nyár sem telik el nagykörúti villamosfelújítás és lezárás nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d72651d6-9c7f-48fa-acf0-e10e4e4c24a2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Felnyitottak egy ezeréves szarkofágot a németországi Mainz legrégebbi templomában, hogy megtudják, valóban az 1021-ben elhunyt Erkanbald érsek földi maradványait rejti-e a koporsó.","shortLead":"Felnyitottak egy ezeréves szarkofágot a németországi Mainz legrégebbi templomában, hogy megtudják, valóban az 1021-ben...","id":"20190604_nemetorszag_mainz_ersek_tudomany_szent_janos_templom","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d72651d6-9c7f-48fa-acf0-e10e4e4c24a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7561ed77-f27c-4ec0-bbaf-c60714997bda","keywords":null,"link":"/tudomany/20190604_nemetorszag_mainz_ersek_tudomany_szent_janos_templom","timestamp":"2019. június. 04. 18:03","title":"Felnyitottak egy 1000 éves szarkofágot a németek, és ez eldöntheti Mainz történelmét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c7fb1e2-1605-45f1-abe7-5bc87f80357b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Már az első nap 20 milliárd értékben fogyott a Magyar Állampapír Pluszból, így felmerült, hogy sokan lemaradhatnak a lehetőségről. Nem fognak. ","shortLead":"Már az első nap 20 milliárd értékben fogyott a Magyar Állampapír Pluszból, így felmerült, hogy sokan lemaradhatnak...","id":"20190605_magyar_allampapr_plusz_allamkincstar_100_millird","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c7fb1e2-1605-45f1-abe7-5bc87f80357b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9cbe7a0-54ff-4717-8633-029b5fcac8ff","keywords":null,"link":"/kkv/20190605_magyar_allampapr_plusz_allamkincstar_100_millird","timestamp":"2019. június. 05. 15:45","title":"Mindenkit nyugtat az Államkincstár: nem fogy el a szuperkötvény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2355c3b-5fa0-49a7-abee-e4fcdccd5d93","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Szövetségi Kereskedelmi Bizottság és az Igazságügyi Minisztérium is vizsgálja a világ legnagyobb tech cégeit, hogy visszaéltek-e erejükkel a piaci dominancia eléréséért.","shortLead":"Az amerikai Szövetségi Kereskedelmi Bizottság és az Igazságügyi Minisztérium is vizsgálja a világ legnagyobb tech...","id":"20190604_amazon_apple_google_facebook_trosztellenes_eljaras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c2355c3b-5fa0-49a7-abee-e4fcdccd5d93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"123af524-45d5-441e-a351-811bc880edd0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190604_amazon_apple_google_facebook_trosztellenes_eljaras","timestamp":"2019. június. 04. 18:33","title":"Kemény vizsgálat elé néz az Amazon, az Apple, a Google és a Facebook is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]