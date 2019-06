Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ddca19a5-a3a3-4348-a820-1c520ad90e9c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Habony Árpád tulajdonában álló, a V4 hírügynökséget is részben birtokló Danube Business Consulting tőkeállománya mintegy 112 millió forintra emelkedett tavaly.","shortLead":"A Habony Árpád tulajdonában álló, a V4 hírügynökséget is részben birtokló Danube Business Consulting tőkeállománya...","id":"20190604_Szazmillios_profitot_termelt_Habony_londoni_cege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ddca19a5-a3a3-4348-a820-1c520ad90e9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10f3a91b-4e3f-46f0-b945-0a251d90f22e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190604_Szazmillios_profitot_termelt_Habony_londoni_cege","timestamp":"2019. június. 04. 07:45","title":"Szépen gyarapszik Habony londoni cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"350acf99-3464-4550-804e-5ce5a795c29d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem valami Guinness-rekord-kísérlet, ez egy magyar autópályán megállított autó. ","shortLead":"Nem valami Guinness-rekord-kísérlet, ez egy magyar autópályán megállított autó. ","id":"20190603_ukran_auto_12_ember","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=350acf99-3464-4550-804e-5ce5a795c29d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"087a831f-670c-4676-b62f-8eb2442018a7","keywords":null,"link":"/cegauto/20190603_ukran_auto_12_ember","timestamp":"2019. június. 03. 08:55","title":"Ezt a rendőrök sem hitték el: 12 ember, 20 csomaggal egy autóban – videó ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"398ff3d7-6ebb-46b7-8e89-e9cf518ce30d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kora este jöhet a legtöbb eső – figyelmeztet az OMSZ.","shortLead":"Kora este jöhet a legtöbb eső – figyelmeztet az OMSZ.","id":"20190604_Vihar_miatt_adtak_ki_riasztast_a_fel_orszagra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=398ff3d7-6ebb-46b7-8e89-e9cf518ce30d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33858eea-bae8-491b-8f69-0ed72a939df8","keywords":null,"link":"/itthon/20190604_Vihar_miatt_adtak_ki_riasztast_a_fel_orszagra","timestamp":"2019. június. 04. 18:10","title":"Vihar miatt adtak ki riasztást a fél országra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad462266-e180-4830-b587-f32e080c7fd7","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A karizmának semmi köze az energikussághoz: a világos miértből fakad. A saját személyünkön túlmutató ideálba vetett megingathatatlan meggyőződésből - vallja Simon Sinek vezetési és marketing-tanácsadó.","shortLead":"A karizmának semmi köze az energikussághoz: a világos miértből fakad. A saját személyünkön túlmutató ideálba vetett...","id":"20190604_Az_energia_felporget_De_mi_az_ami_inspiralja_is_az_embereket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ad462266-e180-4830-b587-f32e080c7fd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ec40022-14aa-43a3-9cf0-2ad982b4cae5","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190604_Az_energia_felporget_De_mi_az_ami_inspiralja_is_az_embereket","timestamp":"2019. június. 04. 14:15","title":"Az energia felpörget. De mi az, ami inspirálja is az embereket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d905a0e4-4536-4695-9235-b1b3c8ac4e55","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kőszeg nem ért egyet azzal, hogy az interjúja a Veritashoz kerüljön, mert szerinte nem tisztességesen használnák fel. ","shortLead":"Kőszeg nem ért egyet azzal, hogy az interjúja a Veritashoz kerüljön, mert szerinte nem tisztességesen használnák fel. ","id":"20190604_Koszeg_Ferenc_letiltotta_az_56os_Intezetnek_adott_interjujat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d905a0e4-4536-4695-9235-b1b3c8ac4e55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80876be2-9536-4c55-ab1b-dfb03316e8d0","keywords":null,"link":"/kultura/20190604_Koszeg_Ferenc_letiltotta_az_56os_Intezetnek_adott_interjujat","timestamp":"2019. június. 04. 15:33","title":"Kőszeg Ferenc letiltotta az 56-os Intézetnek adott interjúját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2e80752-f6b2-498f-8dd0-60204da09c4d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy sajtótájékoztató keretében több szonárképet is bemutatott a Duna medrében fekvő Hableány kirándulóhajóról a Terrorelhárítási Központ hétfőn. Íme a felvételek. ","shortLead":"Egy sajtótájékoztató keretében több szonárképet is bemutatott a Duna medrében fekvő Hableány kirándulóhajóról...","id":"20190604_tek_hableany_hajobaleset_szonarkepek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c2e80752-f6b2-498f-8dd0-60204da09c4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc6176b8-77ea-473d-a051-5e75fd662a88","keywords":null,"link":"/tudomany/20190604_tek_hableany_hajobaleset_szonarkepek","timestamp":"2019. június. 04. 07:33","title":"Újabb szonárképeket adott ki a TEK az elsüllyedt Hableányról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"750d2d0b-f6b5-42f8-8493-8321502f922c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az amerikai Dude Perfect társulat hiánypótló videót tett közzé.","shortLead":"Az amerikai Dude Perfect társulat hiánypótló videót tett közzé.","id":"20190604_vecepumpa_trukk_dude_perfect","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=750d2d0b-f6b5-42f8-8493-8321502f922c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81409bac-b1e5-4287-bfc2-a495f3741f18","keywords":null,"link":"/elet/20190604_vecepumpa_trukk_dude_perfect","timestamp":"2019. június. 04. 10:19","title":"Látott már vécépumpatrükköket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd4e89f3-ac6a-42a8-827c-cf179529f314","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A néhány órája bemutatkozott új Mac Pro induló ára sem kevés, ha azonban extrákkal együtt vinné az ember, néhány dolgot biztosan át kell értékelni. Például, hogy mit eszik az elkövetkező hónapokban.","shortLead":"A néhány órája bemutatkozott új Mac Pro induló ára sem kevés, ha azonban extrákkal együtt vinné az ember, néhány dolgot...","id":"20190604_apple_mac_pro_szamitogep_arak_wwdc_2019","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd4e89f3-ac6a-42a8-827c-cf179529f314&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e986fde-52aa-4175-9701-fb2fd8e36fe7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190604_apple_mac_pro_szamitogep_arak_wwdc_2019","timestamp":"2019. június. 04. 12:03","title":"Egy lakás árába kerül az Apple új szuperszámítógépe, ha az ember mindent kér bele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]