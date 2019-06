Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6b9091f4-e341-4e21-a3c0-a0a27e6a0034","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha a marketingüzenetek versenyét meghirdetik, a Volkswagen ezzel a reklámmal vélhetően döntős. ","shortLead":"Ha a marketingüzenetek versenyét meghirdetik, a Volkswagen ezzel a reklámmal vélhetően döntős. ","id":"20190606_volkswagen_reklam_hello_light","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b9091f4-e341-4e21-a3c0-a0a27e6a0034&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"943bb391-ae3e-4efb-ae1d-aa1dbb14a4f1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190606_volkswagen_reklam_hello_light","timestamp":"2019. június. 06. 10:22","title":"Simon & Garfunkel mutatja az új utat a Volkswagennek – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy Eric Ginsberg nevű újságíró különös játékot hirdetett, aminek hatására arra is fény derült, hogy az Instagram algoritmusa gyakran nem túl pontosan méri fel a felhasználók érdeklődési körét.","shortLead":"Egy Eric Ginsberg nevű újságíró különös játékot hirdetett, aminek hatására arra is fény derült, hogy az Instagram...","id":"20190606_instagram_hirdetesek_erdeklodesi_korok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"515052ec-aa30-47ad-944c-afa3bbb4f335","keywords":null,"link":"/tudomany/20190606_instagram_hirdetesek_erdeklodesi_korok","timestamp":"2019. június. 06. 18:03","title":"Egészen furcsa dolgok alapján ajánl hirdetéseket az Instagram, itt ellenőrizheti, önnél mi jött ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d36620b2-03c5-47ae-800b-b7a349e17218","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem hatotta meg a nők petíciója. ","shortLead":"Nem hatotta meg a nők petíciója. ","id":"20190606_A_japan_miniszter_szerint_igenis_magassarkut_kell_hordani_a_munkahelyen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d36620b2-03c5-47ae-800b-b7a349e17218&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0320a99a-2ba7-406c-952a-fc4812e6f67d","keywords":null,"link":"/elet/20190606_A_japan_miniszter_szerint_igenis_magassarkut_kell_hordani_a_munkahelyen","timestamp":"2019. június. 06. 17:37","title":"A japán miniszter szerint igenis magassarkút kell hordani a munkahelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b1b373c-7dc1-4fd8-8ec6-84576558d3da","c_author":"Tóth Sándor","category":"kultura","description":"Úgy tűnik, egyelőre nem valósul meg az évek óta dédelgetett filmterv a késő római kori ezüstkészlet talányokkal és bűntényekkel átszőtt sztorijából. A Magyar Nemzeti Filmalap (MNF) levette napirendről a téma megfilmesítését, annak ellenére, hogy neves forgatókönyvírók műhelyében gyúrták össze a film forgatókönyvét.","shortLead":"Úgy tűnik, egyelőre nem valósul meg az évek óta dédelgetett filmterv a késő római kori ezüstkészlet talányokkal és...","id":"20190605_Megsem_filmbe_illo_a_Seusokincs_tortenete","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2b1b373c-7dc1-4fd8-8ec6-84576558d3da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"271b01fe-e5dc-4572-b31c-b260d72adfb3","keywords":null,"link":"/kultura/20190605_Megsem_filmbe_illo_a_Seusokincs_tortenete","timestamp":"2019. június. 05. 15:15","title":"Mégsem filmbe illő a Seuso-kincs története?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2017a9bc-fbc4-4cf7-aecf-b033c9321552","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tizenegy dél-koreai turistát és a két fős magyar legénységet még keresik.","shortLead":"Tizenegy dél-koreai turistát és a két fős magyar legénységet még keresik.","id":"20190605_dunai_hajobaleset_hableany_halalos_aldozatok_azonositas_rendorseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2017a9bc-fbc4-4cf7-aecf-b033c9321552&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90690313-a212-462a-84ea-b6b17b789e5a","keywords":null,"link":"/itthon/20190605_dunai_hajobaleset_hableany_halalos_aldozatok_azonositas_rendorseg","timestamp":"2019. június. 05. 22:06","title":"Hableány-tragédia: már 15 áldozatot azonosítottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11908390-8087-4b6e-94e9-23128baef630","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A WHO szerint gyakran egyszerre több kórokozóval vagy évente többször is megfertőződik egy ember a világon.","shortLead":"A WHO szerint gyakran egyszerre több kórokozóval vagy évente többször is megfertőződik egy ember a világon.","id":"20190606_Naponta_tobb_mint_egymillioan_fertozodnek_meg_nemi_uton_terjedo_betegseggel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=11908390-8087-4b6e-94e9-23128baef630&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3334537f-9541-424e-869b-b52fd20e24dd","keywords":null,"link":"/elet/20190606_Naponta_tobb_mint_egymillioan_fertozodnek_meg_nemi_uton_terjedo_betegseggel","timestamp":"2019. június. 06. 16:34","title":"Terjednek a randiappok: naponta több mint egymillióan fertőződnek meg nemi úton terjedő betegséggel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ded2682f-1105-4321-969e-ea3adfef28f8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Kia Motors bemutatta az új városi crossover, az XCeed első fotóit.","shortLead":"A Kia Motors bemutatta az új városi crossover, az XCeed első fotóit.","id":"20190605_kia_cuv_xceed","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ded2682f-1105-4321-969e-ea3adfef28f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bc896c3-6859-41c6-97df-cabf1754a145","keywords":null,"link":"/cegauto/20190605_kia_cuv_xceed","timestamp":"2019. június. 05. 16:18","title":"Itt az első kép a Kia Ceed crossoverről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c66bf43-0244-4163-a879-851b893ab490","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A technikai felkészültség biztosítására hivatkozott a kormány, amikor haladékot adott a vendégadatok rögzítésére.","shortLead":"A technikai felkészültség biztosítására hivatkozott a kormány, amikor haladékot adott a vendégadatok rögzítésére.","id":"20190605_Haladekot_ad_a_kormany_hogy_minden_szallasado_adatokat_szolgaltasson_a_vendegekrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9c66bf43-0244-4163-a879-851b893ab490&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"492be3ad-702f-4e6a-b637-7617b1d3d332","keywords":null,"link":"/kkv/20190605_Haladekot_ad_a_kormany_hogy_minden_szallasado_adatokat_szolgaltasson_a_vendegekrol","timestamp":"2019. június. 05. 17:11","title":"Haladékot ad a kormány, csak később kell a szállásadóknak adatokat szolgáltatni a vendégeikről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]