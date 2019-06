Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4e55cfed-da96-4927-a6c5-c79651cab4f0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Olcsóbb elvezetni az utat, mint leszedni róla a sziklát. És ezzel egy új turistalátványosság is született.\r

\r

","shortLead":"Olcsóbb elvezetni az utat, mint leszedni róla a sziklát. És ezzel egy új turistalátványosság is született.\r

\r

","id":"20190607_Egy_4000_tonnas_szikla_hullott_az_autopalyara_de_nem_szedik_le_rola_inkabb_kikerulik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e55cfed-da96-4927-a6c5-c79651cab4f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6de81a09-fd5a-4d0c-a662-bfbc276f444d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190607_Egy_4000_tonnas_szikla_hullott_az_autopalyara_de_nem_szedik_le_rola_inkabb_kikerulik","timestamp":"2019. június. 07. 18:11","title":"Egy 4000 tonnás szikla hullott az autópályára, de nem szedik le róla, inkább kikerülik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b2f108f-6c5a-4813-ac65-88b8f8ba231b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az elmúlt egy évben a szeszes italok, dohányáruk és az élelmiszerek ára emelkedett jelentős mértékben, így 3,9 százalékos lett az infláció. ","shortLead":"Az elmúlt egy évben a szeszes italok, dohányáruk és az élelmiszerek ára emelkedett jelentős mértékben, így 3,9...","id":"20190607_2012_ota_nem_volt_ennel_nagyobb_az_inflacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4b2f108f-6c5a-4813-ac65-88b8f8ba231b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f204f86-6bea-4350-b0b9-a5b236cfb1e7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190607_2012_ota_nem_volt_ennel_nagyobb_az_inflacio","timestamp":"2019. június. 07. 09:25","title":"2012 óta nem volt ennél nagyobb az infláció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47498827-56d0-428c-bd5c-d5b8adb2084d","c_author":"Hont András","category":"velemeny","description":"Az ország feltehetőleg észre sem vette, hogy mennyire megsértette saját miniszterelnöke és külügyminisztere. ","shortLead":"Az ország feltehetőleg észre sem vette, hogy mennyire megsértette saját miniszterelnöke és külügyminisztere. ","id":"20190606_Es_Orban_megszolalt_a_nacikkal_seftelo_haszonlesok_hangjan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=47498827-56d0-428c-bd5c-d5b8adb2084d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc7be007-4446-40e4-ac15-d5f6a2b223e3","keywords":null,"link":"/velemeny/20190606_Es_Orban_megszolalt_a_nacikkal_seftelo_haszonlesok_hangjan","timestamp":"2019. június. 06. 18:48","title":"Hont: És Orbán megszólalt a nácikkal seftelő haszonlesők hangján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57eaf9ff-0c6a-4b1a-ab60-141a1dc7c46b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Pose és az American Horror Story című sorozatokkal világhírűvé vált színész egy beszélgetésen fakadt ki.","shortLead":"A Pose és az American Horror Story című sorozatokkal világhírűvé vált színész egy beszélgetésen fakadt ki.","id":"20190607_Ha_fekete_vagy_es_nyiltan_meleg_nem_nagyon_kapsz_munkat_Hollywoodban__alltja_BillyPorter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=57eaf9ff-0c6a-4b1a-ab60-141a1dc7c46b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a777e1e-e363-43eb-a3a6-e3f6e2f8b84f","keywords":null,"link":"/kultura/20190607_Ha_fekete_vagy_es_nyiltan_meleg_nem_nagyon_kapsz_munkat_Hollywoodban__alltja_BillyPorter","timestamp":"2019. június. 07. 08:59","title":"„Ha fekete vagy és nyíltan meleg, nem nagyon kapsz munkát Hollywoodban” – állítja Billy Porter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"113ae57e-686e-4e47-ad62-1c9c3eb77c80","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Felajánlotta, hogy forintra váltja a nála lévő dollárt, de ehelyett belorusz rubelt adott neki át, amit már kivontak a forgalomból.","shortLead":"Felajánlotta, hogy forintra váltja a nála lévő dollárt, de ehelyett belorusz rubelt adott neki át, amit már kivontak...","id":"20190607_Penzt_csalt_ki_egy_kulfoldi_a_dunai_hajobalesetrol_tudosito_egyik_delkoreai_ujsagirotol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=113ae57e-686e-4e47-ad62-1c9c3eb77c80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baf03ea3-d48b-4a60-a9d1-a127af89ae64","keywords":null,"link":"/elet/20190607_Penzt_csalt_ki_egy_kulfoldi_a_dunai_hajobalesetrol_tudosito_egyik_delkoreai_ujsagirotol","timestamp":"2019. június. 07. 20:22","title":"Pénzt csalt ki egy külföldi a dunai hajóbalesetről tudósító egyik dél-koreai újságírótól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"291cbb78-7e01-4cfd-8e18-8abcfeac558a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Eurobarométer arra is rákérdezett, szerintük mikor vezetik be az egységes valutát. ","shortLead":"Az Eurobarométer arra is rákérdezett, szerintük mikor vezetik be az egységes valutát. ","id":"20190607_A_magyarok_ketharmada_orulne_ha_euroval_fizethetne","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=291cbb78-7e01-4cfd-8e18-8abcfeac558a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64edcd2d-ace6-407c-a4a3-e0fcac283473","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190607_A_magyarok_ketharmada_orulne_ha_euroval_fizethetne","timestamp":"2019. június. 07. 18:27","title":"A magyarok kétharmada örülne, ha euróval fizethetne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b9091f4-e341-4e21-a3c0-a0a27e6a0034","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha a marketingüzenetek versenyét meghirdetik, a Volkswagen ezzel a reklámmal vélhetően döntős. ","shortLead":"Ha a marketingüzenetek versenyét meghirdetik, a Volkswagen ezzel a reklámmal vélhetően döntős. ","id":"20190606_volkswagen_reklam_hello_light","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b9091f4-e341-4e21-a3c0-a0a27e6a0034&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"943bb391-ae3e-4efb-ae1d-aa1dbb14a4f1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190606_volkswagen_reklam_hello_light","timestamp":"2019. június. 06. 10:22","title":"Simon & Garfunkel mutatja az új utat a Volkswagennek – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5138edc7-8258-4e0f-b27e-5dccead4e645","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy radikálisan új repülőgéppel állt elő a holland műszaki egyetem, amelynek egyik érdekessége, hogy a hajtómű a szerkezet tetején kapott helyet, az utasok pedig lényegében a szárnyakban ülnek.","shortLead":"Egy radikálisan új repülőgéppel állt elő a holland műszaki egyetem, amelynek egyik érdekessége, hogy a hajtómű...","id":"20190606_klm_flying_v_utasszallito_repulogep","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5138edc7-8258-4e0f-b27e-5dccead4e645&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e41fb429-2b9b-4310-bb44-97d32e384561","keywords":null,"link":"/tudomany/20190606_klm_flying_v_utasszallito_repulogep","timestamp":"2019. június. 06. 16:03","title":"Új, futurisztikus repülőgéptípust mutattak be, az egész V alakú – képek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]