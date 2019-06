Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b20fabb5-b1ee-41e2-8133-2ab5538f3140","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Verseny miatt lezárják a környéket.","shortLead":"Verseny miatt lezárják a környéket.","id":"20190608_A_Hosok_terere_csak_futva_induljon_el","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b20fabb5-b1ee-41e2-8133-2ab5538f3140&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"370a97eb-f70e-41a0-8e25-3ae1a42070fa","keywords":null,"link":"/cegauto/20190608_A_Hosok_terere_csak_futva_induljon_el","timestamp":"2019. június. 08. 08:39","title":"A Hősök terére csak futva induljon el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"946cef72-ad69-48fb-9c39-d621cefeeef4","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Baleset történt az M1-es autópályán, amelynek során két jármű is felborult.","shortLead":"Baleset történt az M1-es autópályán, amelynek során két jármű is felborult.","id":"20190609_kisbusz_m1_baleset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=946cef72-ad69-48fb-9c39-d621cefeeef4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee80be24-9114-4a0e-a1f6-fe2302eaf58c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190609_kisbusz_m1_baleset","timestamp":"2019. június. 09. 14:10","title":"Fotó: 8 ember ült az M1-esen felborult kisbuszban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6fa6c67-8c02-4b19-a1b2-a09e4a26d789","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Folyik a munka, de az ünnep alatt nem kerül felszínre a roncs.","shortLead":"Folyik a munka, de az ünnep alatt nem kerül felszínre a roncs.","id":"20190608_TEK_Kedd_elott_nem_emelik_ki_a_Hableanyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b6fa6c67-8c02-4b19-a1b2-a09e4a26d789&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac7aa073-38fd-48b3-82ea-81e1ad366b6f","keywords":null,"link":"/itthon/20190608_TEK_Kedd_elott_nem_emelik_ki_a_Hableanyt","timestamp":"2019. június. 08. 15:00","title":"TEK: Kedd előtt nem emelik ki a Hableányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a299c986-fa40-4b2b-9b1f-dea2696d8d89","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Házi őrizetbe került szombaton Ivan Golunov orosz oknyomozó újságíró, akit kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmény gyanúja miatt vettek őrizetbe az orosz hatóságok. Golunov kollégái szerint a hatóságok csempésztek kábítószert az újságíró hátizsákjába, mert el akarják hallgattatni őt. Több jel szerint a rendőrök megverték Golunovot a kihallgatás közben.","shortLead":"Házi őrizetbe került szombaton Ivan Golunov orosz oknyomozó újságíró, akit kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmény...","id":"20190609_Hazi_orizetben_az_egyik_ismert_orosz_oknyomozo_ujsagiro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a299c986-fa40-4b2b-9b1f-dea2696d8d89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6e78e4a-0e91-485d-9cf2-35f0e83e71ad","keywords":null,"link":"/vilag/20190609_Hazi_orizetben_az_egyik_ismert_orosz_oknyomozo_ujsagiro","timestamp":"2019. június. 09. 08:23","title":"Házi őrizetben az egyik ismert orosz oknyomozó újságíró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f70edf4-f8b2-4cf5-a734-1d40af700839","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20190609_dunai_hajobaleset_3d_video_apple_wwdcc_2019_bejelentesek_google_maps_demo_klimavaltozas_migracio_stephen_hawking_fekete_lyukak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f70edf4-f8b2-4cf5-a734-1d40af700839&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1918b998-8865-4971-bf39-d6acde60bddc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190609_dunai_hajobaleset_3d_video_apple_wwdcc_2019_bejelentesek_google_maps_demo_klimavaltozas_migracio_stephen_hawking_fekete_lyukak","timestamp":"2019. június. 09. 12:03","title":"Ez történt: megmutatta az Apple, milyen új funkciók kerülnek az iPhone-okba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ded3bf1-d7cd-4cf9-8631-8370fb8bc988","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy-két év múlva a technológiai óriáscégeknek, például a Facebooknak és a Google-nek is komoly adókat kell fizetniük attól függetlenül, hogy mely országokban vannak fizikailag is jelen, s hogy milyen profitot mutatnak ki az egyes államokban – írta a Financial Times, amely szerint a G20-ak pénzügyminiszterei egyezségre jutottak arról, hogy radikálisan meg kell változtatni a nemzetközi adózás rendjét.","shortLead":"Egy-két év múlva a technológiai óriáscégeknek, például a Facebooknak és a Google-nek is komoly adókat kell fizetniük...","id":"20190609_Hamarosan_retteghet_az_adohatosagoktol_a_Google_es_a_Facebook","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ded3bf1-d7cd-4cf9-8631-8370fb8bc988&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f48a734f-7ad3-476a-b79f-eb341f83ecdc","keywords":null,"link":"/kkv/20190609_Hamarosan_retteghet_az_adohatosagoktol_a_Google_es_a_Facebook","timestamp":"2019. június. 09. 08:55","title":"Komoly pofon érik a Google-nak és a Facebooknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"804719db-8624-48c8-a1bb-2b855ae6b7ee","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Pozsonyban történt a kellemetlen eset, hogy ellenvéleménnyel találkozott egy magyar kormánytag.","shortLead":"Pozsonyban történt a kellemetlen eset, hogy ellenvéleménnyel találkozott egy magyar kormánytag.","id":"20190608_Oxfordi_professzor_Szijjartonak_On_hazudik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=804719db-8624-48c8-a1bb-2b855ae6b7ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93876dd8-a155-4459-9dfb-93bdd4bc17b3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190608_Oxfordi_professzor_Szijjartonak_On_hazudik","timestamp":"2019. június. 08. 12:23","title":"Oxfordi professzor Szijjártónak: Ön hazudik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4ae1939-f4d1-4a15-b1d8-4482984dfea4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Köszönik a szolidaritást.","shortLead":"Köszönik a szolidaritást.","id":"20190608_Hableany_meghatotta_koreaiakat_a_magyarok_reszvete","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c4ae1939-f4d1-4a15-b1d8-4482984dfea4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee08be0e-c937-4834-835a-0f92b4379389","keywords":null,"link":"/itthon/20190608_Hableany_meghatotta_koreaiakat_a_magyarok_reszvete","timestamp":"2019. június. 08. 12:00","title":"Hableány: meghatotta koreaiakat a magyarok részvéte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]