Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"97bfed24-ad30-4fcf-b696-f6d7f69e57d1","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A történészi és politikai elemzői munkáját egy időre szépirodalomra cserélte az elsőkönyves Ripp Zoltán. Szerinte 2010-et az új rendszerváltás dátumának lehet tekinteni, a kormány pedig ezzel visszatért az elmúlt korok zsákutcás történelmébe.","shortLead":"A történészi és politikai elemzői munkáját egy időre szépirodalomra cserélte az elsőkönyves Ripp Zoltán. Szerinte...","id":"20190613_Ripp_Jozsef_A_kormany_vereseg_eseten_kepes_polgarhaborus_szituaciot_eloidezni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=97bfed24-ad30-4fcf-b696-f6d7f69e57d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aef57eb3-2ea5-4c8e-869c-3d6e4a5cd4ad","keywords":null,"link":"/kultura/20190613_Ripp_Jozsef_A_kormany_vereseg_eseten_kepes_polgarhaborus_szituaciot_eloidezni","timestamp":"2019. június. 13. 14:10","title":"Ripp Zoltán: A kormány vereség esetén képes polgárháborús szituációt előidézni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"346695e1-f0ba-46c6-878f-aa3ff20d74f7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Alsószentmárton polgármestere kiadta az alpolgármesterének, bízza meg a feleségét a takarítással, amit a bíróság első fokon hűtlen kezelésnek látott.\r

\r

","shortLead":"Alsószentmárton polgármestere kiadta az alpolgármesterének, bízza meg a feleségét a takarítással, amit a bíróság első...","id":"20190611_A_polgarmester_felesege_takaritotta_az_onkormanyzati_hivatalt_kiemelt_berert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=346695e1-f0ba-46c6-878f-aa3ff20d74f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0e9927f-fb69-4134-a1cc-88550be92cb0","keywords":null,"link":"/itthon/20190611_A_polgarmester_felesege_takaritotta_az_onkormanyzati_hivatalt_kiemelt_berert","timestamp":"2019. június. 11. 21:09","title":"A polgármester felesége takarította az önkormányzati hivatalt kiemelt bérért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45e34bc4-2636-410d-a7ec-dbfa9265dc1f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mobilszolgáltatóktól, számítógépszervizektől, de még a munkáltatónktól is kérhetjük annak igazolását, hogy a részére átadott adathordozóról megfelelően törölte személyes adatainkat, és ezt a jogunkat széles körben tudjuk érvényesíteni – hívja fel a figyelmet a minősített adattörléssel foglalkozó Blancco hazai képviselete. A cég az adatvédelmi hatóság véleményét is kikérte.","shortLead":"A mobilszolgáltatóktól, számítógépszervizektől, de még a munkáltatónktól is kérhetjük annak igazolását, hogy a részére...","id":"20190612_adattorles_gdpr_szerviz_hasznalt_mobil_ceges_laptop_szemelyes_adatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=45e34bc4-2636-410d-a7ec-dbfa9265dc1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f35e6344-d640-4bda-b54d-43f7e2f8c3ed","keywords":null,"link":"/tudomany/20190612_adattorles_gdpr_szerviz_hasznalt_mobil_ceges_laptop_szemelyes_adatok","timestamp":"2019. június. 12. 10:03","title":"Tudjon róla: joga van hozzá, hogy \"fertőtleníttesse\" telefonját, még a munkahelyén is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef25a896-5c46-4dce-9196-f1e9e318b412","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az LMP önállóan indul valamennyi pécsi választókerületben az ellenzéki párt Baranya megyei elnökségének csütörtöki közlése szerint.","shortLead":"Az LMP önállóan indul valamennyi pécsi választókerületben az ellenzéki párt Baranya megyei elnökségének csütörtöki...","id":"20190613_Kiszallt_a_pecsi_ellenzeki_egyuttmukodesbol_egyedul_indul_az_LMP","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ef25a896-5c46-4dce-9196-f1e9e318b412&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ec510a0-928d-43ee-9aca-9fac5cbdfd9b","keywords":null,"link":"/itthon/20190613_Kiszallt_a_pecsi_ellenzeki_egyuttmukodesbol_egyedul_indul_az_LMP","timestamp":"2019. június. 13. 14:16","title":"Kiszállt a pécsi ellenzéki együttműködésből, egyedül indul az LMP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57f48e6d-568a-4b0c-a66d-925eee4f4184","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az IKEA és az amerikai Ori Living közösen tervezett egy automatizált bútort, ami a kisebb lakásban élők vágyait teljesíti.","shortLead":"Az IKEA és az amerikai Ori Living közösen tervezett egy automatizált bútort, ami a kisebb lakásban élők vágyait...","id":"20190612_ikea_ori_living_okosbutor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=57f48e6d-568a-4b0c-a66d-925eee4f4184&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5725c81-7034-410d-bfa4-2e61399aafa4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190612_ikea_ori_living_okosbutor","timestamp":"2019. június. 12. 08:03","title":"Sokan fognak örülni az IKEA új \"csodabútorának\", ami rengeteg helyet spórol a lakásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b9bd091-fa08-4c20-8f6b-70435a954649","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Úgy tűnik, a Wales elleni Eb-selejtezőn Orbán is betalált Hennessey kapujába.","shortLead":"Úgy tűnik, a Wales elleni Eb-selejtezőn Orbán is betalált Hennessey kapujába.","id":"20190612_magyarorszag_wales_eb_selejtezo_willi_orban_gol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b9bd091-fa08-4c20-8f6b-70435a954649&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59a70600-20e2-4ba5-ba0b-aa121728b921","keywords":null,"link":"/sport/20190612_magyarorszag_wales_eb_selejtezo_willi_orban_gol","timestamp":"2019. június. 12. 11:54","title":"Nem adtak meg egy gólt a magyar válogatottnak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0e3400d-3e0e-40d9-b367-07c79eca6ced","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apollo–10 elveszett holdkompját régóta keresik, egy Nick Howes nevű csillagász és csapata most azonban azt állítja, 98 százalékig biztosak benne, hogy azonosították az űrben keringő eszközt.","shortLead":"Az Apollo–10 elveszett holdkompját régóta keresik, egy Nick Howes nevű csillagász és csapata most azonban azt állítja...","id":"20190612_nasa_apollo_10_snoopy_holdkomp_nick_howes_csillagaszat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0e3400d-3e0e-40d9-b367-07c79eca6ced&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66435fa9-880b-4602-b3d2-d0a167d644a6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190612_nasa_apollo_10_snoopy_holdkomp_nick_howes_csillagaszat","timestamp":"2019. június. 12. 09:33","title":"Megtalálhatták a NASA 50 éve elveszett űreszközét, a Snoopyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5a519af-6f0b-4de5-bf8e-5276927df645","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A tudósok szerint egyértelmű adataik vannak arról, hogy az egykor a Pamírban élő emberek magas THC-tartalmú kannabiszfélét égettek.","shortLead":"A tudósok szerint egyértelmű adataik vannak arról, hogy az egykor a Pamírban élő emberek magas THC-tartalmú...","id":"20190612_Egy_uj_kutatas_szerint_mar_2500_eve_is_nagyban_ment_a_fuvezes_KeletAzsiaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c5a519af-6f0b-4de5-bf8e-5276927df645&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3be0a5c-e2e6-45cc-9497-f2af79732f95","keywords":null,"link":"/elet/20190612_Egy_uj_kutatas_szerint_mar_2500_eve_is_nagyban_ment_a_fuvezes_KeletAzsiaban","timestamp":"2019. június. 12. 21:56","title":"Egy új kutatás szerint már 2500 éve is nagyban ment a füvezés Kelet-Ázsiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]