[{"available":true,"c_guid":"9b97e239-d47b-4346-bd6f-1b94d3db3df2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Az István-malom tulajdonosai mindent elkövetnek annak érdekében, hogy \"a város legszebb, ikonikus épülete ismét eredeti állapotában pompázzon\" – közölte képviselőjük a helyszínen tartott sajtótájékoztatón.","shortLead":"Az István-malom tulajdonosai mindent elkövetnek annak érdekében, hogy \"a város legszebb, ikonikus épülete ismét eredeti...","id":"20190522_bekescsaba_malom_tuz_leegett_epulet_felujitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b97e239-d47b-4346-bd6f-1b94d3db3df2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed1c7c04-ea37-42b0-8f0a-7da4d446a42b","keywords":null,"link":"/kkv/20190522_bekescsaba_malom_tuz_leegett_epulet_felujitas","timestamp":"2019. május. 22. 16:48","title":"Megszólalt a kiégett békéscsabai malom ügyvezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c70bc8f9-2bf6-4613-a4fd-3ea79452b143","c_author":"Techet Péter","category":"vilag","description":"Az orbánizmus Európában nem reménysugár, hanem szégyenbélyeg. A lázadás éve nem jön el idén se.","shortLead":"Az orbánizmus Európában nem reménysugár, hanem szégyenbélyeg. A lázadás éve nem jön el idén se.","id":"20190522_Elmaradhat_a_Nyugat_alkonya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c70bc8f9-2bf6-4613-a4fd-3ea79452b143&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d637f96-924c-49f4-8570-99a052a79731","keywords":null,"link":"/vilag/20190522_Elmaradhat_a_Nyugat_alkonya","timestamp":"2019. május. 22. 11:22","title":"Techet Péter: Elmaradhat a Nyugat alkonya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6f10281-a540-41cd-8808-6d7fb0c588c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több területen is aggasztó tendenciákat és gyakorlatot figyelt meg az Európa Tanács emberi jogi biztosa magyarországi látogatásán. Most elkészült a jelentéssel.","shortLead":"Több területen is aggasztó tendenciákat és gyakorlatot figyelt meg az Európa Tanács emberi jogi biztosa magyarországi...","id":"20190521_Sulyosan_elmarasztalta_Orbanek_kormanyzasat_az_Europa_Tanacs_emberi_jogi_biztosa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b6f10281-a540-41cd-8808-6d7fb0c588c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97ee3014-4d8a-4b2d-83aa-7f12057237d8","keywords":null,"link":"/itthon/20190521_Sulyosan_elmarasztalta_Orbanek_kormanyzasat_az_Europa_Tanacs_emberi_jogi_biztosa","timestamp":"2019. május. 21. 16:14","title":"Súlyosan elmarasztalta Orbánék kormányzását az Európa Tanács emberi jogi biztosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"539c4b85-41f2-44b8-9522-620e93cb26f4","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Bekapcsolták a Revolut forintos feltöltés funkcióját.","shortLead":"Bekapcsolták a Revolut forintos feltöltés funkcióját.","id":"20190522_Egy_lepessel_kozelebb_kerultunk_a_magyar_bankkartyak_kivaltasahoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=539c4b85-41f2-44b8-9522-620e93cb26f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"689d7d45-4034-40c5-858d-ecb16646b008","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190522_Egy_lepessel_kozelebb_kerultunk_a_magyar_bankkartyak_kivaltasahoz","timestamp":"2019. május. 22. 17:04","title":"Egy lépéssel közelebb kerültünk a magyar bankkártyák kiváltásához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e83f4f4-e5a6-4b4d-8621-ebe932e96dbc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az nem derült ki, hogy akkor ki a hibás.","shortLead":"Az nem derült ki, hogy akkor ki a hibás.","id":"20190521_Csontkukacok_a_menzas_levesben_a_Nebih_szerint_nem_a_konyhan_kerultek_bele","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e83f4f4-e5a6-4b4d-8621-ebe932e96dbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c4340f7-fa01-4ec5-b1c8-9f1203eaa06c","keywords":null,"link":"/kkv/20190521_Csontkukacok_a_menzas_levesben_a_Nebih_szerint_nem_a_konyhan_kerultek_bele","timestamp":"2019. május. 21. 16:55","title":"Csontkukacok a menzás levesben: a Nébih szerint nem a konyhán kerültek bele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f536a8a0-af62-4485-a903-a6acac71b1f1","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Nem volt alaptörvény-ellenes a csatorna büntetése. ","shortLead":"Nem volt alaptörvény-ellenes a csatorna büntetése. ","id":"20190522_Az_Ab_sem_vedte_meg_a_megbuntetett_TV2t","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f536a8a0-af62-4485-a903-a6acac71b1f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"121616dd-e824-455b-9cd3-ba775a9be025","keywords":null,"link":"/itthon/20190522_Az_Ab_sem_vedte_meg_a_megbuntetett_TV2t","timestamp":"2019. május. 22. 11:39","title":"Az Ab sem védte meg a megbüntetett TV2-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ef39fa5-aa27-4b22-a782-1ff24d31440d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Soha című filmet mobiltelefonnal forgatta. ","shortLead":"A Soha című filmet mobiltelefonnal forgatta. ","id":"20190523_Szazados_Abel_Cannes_film_Soha_mobiltelefon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ef39fa5-aa27-4b22-a782-1ff24d31440d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6b1b6b2-bf6b-442d-b641-982f57baa6ee","keywords":null,"link":"/kultura/20190523_Szazados_Abel_Cannes_film_Soha_mobiltelefon","timestamp":"2019. május. 23. 10:12","title":"Egy 13 éves pécsi fiú filmes díjat nyert Cannes-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa1a8982-c66a-4328-8510-1f5e3c5aa7f0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A patakban fürdő gyerekekről készülő alkotást Egerben, a Végvári vitézek terére tervezik.","shortLead":"A patakban fürdő gyerekekről készülő alkotást Egerben, a Végvári vitézek terére tervezik.","id":"20190522_Szobor_keszul_az_Egri_csillagok_foszereploirol_Vicuskarol_es_Gergorol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fa1a8982-c66a-4328-8510-1f5e3c5aa7f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33175d2d-c081-4065-8645-634f56575c63","keywords":null,"link":"/elet/20190522_Szobor_keszul_az_Egri_csillagok_foszereploirol_Vicuskarol_es_Gergorol","timestamp":"2019. május. 22. 14:40","title":"Szobor készül az Egri csillagok főszereplőiről, Vicuskáról és Gergőről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]