Először rendeznek Nemzeti Futóversenyt június elején a fővárosban. Az esemény rendezője pont ugyanaz a cég, mint amelyik az óriási fitneszexpó, a Rogán Cecíliáék által átvett Fitbalance résztvevőinek adatait is kezeli. Az esemény rendezője pont ugyanaz a cég, mint amelyik az óriási fitneszexpó, a Rogán Cecíliáék által átvett Fitbalance résztvevőinek adatait is kezeli. Rogán Cecília üzleti partnere szervezi a Nemzet Futását

A keddi, kölni sorsolás eredményeként a másik párban a macedón Vardar Szkopje a spanyol Barcelonával csap össze. A Kielcén át vezet a Veszprém útja a BL-döntőbe

Most még az Államadósság Kezelő Központ vezérigazgatója. Az EBRD igazgatósági tagja lesz Barcza György

A cirkadián ritmus, vagyis a szervezet biológiai órájának zavara a daganat gyorsabb növekedését okozhatja egy új tanulmány szerint. Rájöttek, mitől indulnak gyors növekedésnek a daganatok

A katasztrófában a gépen tartózkodó 78 ember közül 41-en haltak meg, öt embert még kórházban ápolnak súlyos égési sérülésekkel. A katasztrófában a gépen tartózkodó 78 ember közül 41-en haltak meg, öt embert még kórházban ápolnak súlyos égési sérülésekkel. A videózás és a tárolók nyitogatása is akadályozta az orosz gép evakuálását

Nem sűrűn nyílik lehetőség a pilóták szemével nézni egy-egy gép landolását, pláne Budapesten. Most egy újabb ilyen felvétel készült. Kíváncsi, mit látnak a pilóták, amikor Ferihegyen landolnak? Itt megnézheti

A mikrovállalkozásokra sem lehet panasz. Belehúzott az Erste: vitték a személyi kölcsönt, mint a cukrot

Éljen soká Palesztina, taposd el a cionizmust – ismételgették a svéd szociáldemokrata párt ifjúsági szervezetének malmői tagjai május elsejei felvonulásokon. Lett is belőle nagy botrány, s miközben az országos vezetők bocsánatot kértek az antiszemitának tartott nóta miatt, a helyiek kitartanak a mellett, hogy ők nem a zsidókat bántották, csak azt akarják, hogy a palesztinok hazatérhessenek otthonaikba. Antiszemitizmussal vádolják a svéd szociáldemokratákat