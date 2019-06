Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ee9c9684-0d1e-482c-a5d7-a1c3645ccfb9","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az Olympique Lyon francia hátvédjét szerezték meg.","shortLead":"Az Olympique Lyon francia hátvédjét szerezték meg.","id":"20190612_Uj_igazolast_jelentett_be_a_Real_Madrid","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ee9c9684-0d1e-482c-a5d7-a1c3645ccfb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bb804e3-141c-4695-a557-6f94eb3f8adc","keywords":null,"link":"/sport/20190612_Uj_igazolast_jelentett_be_a_Real_Madrid","timestamp":"2019. június. 12. 21:35","title":"Új igazolást jelentett be a Real Madrid","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4905890-73c8-4774-be74-177904ae92bf","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Hónapokkal az után, hogy az Alkotmánybíróság jelezte a mulasztásos alkotmánysértést a Taigetosz-törvény kapcsán, a kormány törvénymódosítást kezdeményezett.","shortLead":"Hónapokkal az után, hogy az Alkotmánybíróság jelezte a mulasztásos alkotmánysértést a Taigetosz-törvény kapcsán...","id":"20190612_Atirja_a_kormany_a_Taigetoszkorvenyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f4905890-73c8-4774-be74-177904ae92bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3f701ef-26f9-49be-9dc2-008768c31bbb","keywords":null,"link":"/itthon/20190612_Atirja_a_kormany_a_Taigetoszkorvenyt","timestamp":"2019. június. 12. 20:55","title":"Átírja a kormány a Taigetosz-körvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98e8206f-3b7d-433f-9049-9541a3cecad3","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"Háborús tudósításokkal, képriportokkal, utcai fotó- és drónfelvételekkel győzte meg a zsűrit az Origo munkatársa.","shortLead":"Háborús tudósításokkal, képriportokkal, utcai fotó- és drónfelvételekkel győzte meg a zsűrit az Origo munkatársa.","id":"20190612_Csudai_Sandor_Hemzodij","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98e8206f-3b7d-433f-9049-9541a3cecad3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c3631da-1ff6-4d20-b7cf-6173d217a5b0","keywords":null,"link":"/nagyitas/20190612_Csudai_Sandor_Hemzodij","timestamp":"2019. június. 12. 18:25","title":"Csudai Sándor nyerte az idei Hemző-díjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2cea44e-e5f3-4f12-b4de-6e198b221647","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A céldátum 2050.","shortLead":"A céldátum 2050.","id":"20190612_Nullara_csokkentenek_a_britek_az_uveghazhatasu_gazok_kibocsatast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a2cea44e-e5f3-4f12-b4de-6e198b221647&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b0e4905-e708-4919-a83c-4bc8b5db7baa","keywords":null,"link":"/vilag/20190612_Nullara_csokkentenek_a_britek_az_uveghazhatasu_gazok_kibocsatast","timestamp":"2019. június. 12. 12:36","title":"Nullára csökkentenék a britek az üvegházhatású gázok kibocsátását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e0d400f-02ae-4c6a-a8ae-68c927253ed0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy etikus hacker szerint egy látszólag ártalmatlan Airbnb-szálláson is hozzáférhetnek adatainkhoz a tulajdonosok és a vendégek is, ha nem vagyunk elég körültekintőek.","shortLead":"Egy etikus hacker szerint egy látszólag ártalmatlan Airbnb-szálláson is hozzáférhetnek adatainkhoz a tulajdonosok és...","id":"20190612_etikus_hacker_wifi_airbnb_szallashely_kiberbiztonsag_szemelyes_adat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e0d400f-02ae-4c6a-a8ae-68c927253ed0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61071c6c-5789-42e9-83c5-96efbf6abc52","keywords":null,"link":"/tudomany/20190612_etikus_hacker_wifi_airbnb_szallashely_kiberbiztonsag_szemelyes_adat","timestamp":"2019. június. 12. 17:03","title":"Az etikus hacker üzeni: óvatosan wifizzünk, ha Airbnb-t foglalunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32adf24a-9bfd-4581-b6bb-b93ef0f720d3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Néhány influenszer nem sokat ad a tapintatosságra.","shortLead":"Néhány influenszer nem sokat ad a tapintatosságra.","id":"20190612_Csernobil_atomeromu_katasztrofa_Instagram_influenszer_foto_szelfi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=32adf24a-9bfd-4581-b6bb-b93ef0f720d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ddaf80e-12df-4d29-952f-f5ce215d9f53","keywords":null,"link":"/elet/20190612_Csernobil_atomeromu_katasztrofa_Instagram_influenszer_foto_szelfi","timestamp":"2019. június. 12. 12:29","title":"A Csernobil alkotója arra kéri a turistákat, hogy tiszteljék jobban a katasztrófa helyszínét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f85b0d8-0a5f-4db2-8bdf-bb7cdb5c6164","c_author":"Révész Sándor","category":"itthon","description":"Ha a 301-es parcellába évtizedeken át kijáró, első fokon halálra ítélt Mécs Imrén múlott volna, nem öt, hanem sokkal több '56-os hőst temettek volna 1989. június 16-án, és a vállukon vitték volna a koporsókat a Parlamenttől a Hősök teréig.","shortLead":"Ha a 301-es parcellába évtizedeken át kijáró, első fokon halálra ítélt Mécs Imrén múlott volna, nem öt, hanem sokkal...","id":"20190613_Mecs_Imre_A_halottak_megsegitettek_minket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9f85b0d8-0a5f-4db2-8bdf-bb7cdb5c6164&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9613cf7-aa52-4c71-8809-23b1b9d4dcbf","keywords":null,"link":"/itthon/20190613_Mecs_Imre_A_halottak_megsegitettek_minket","timestamp":"2019. június. 13. 20:00","title":"Mécs Imre: A halottak megsegítettek minket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"505a36ed-e421-4487-94c1-c575494c1d86","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mármint a műsor nyitómondatait. Mert hogy nagyon nem értett velük egyet. ","shortLead":"Mármint a műsor nyitómondatait. Mert hogy nagyon nem értett velük egyet. ","id":"20190613_Zacher_Gabor_Mokka_alkoholizmus_drogok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=505a36ed-e421-4487-94c1-c575494c1d86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9ef6118-9feb-441a-93fc-abc0ac4fea39","keywords":null,"link":"/elet/20190613_Zacher_Gabor_Mokka_alkoholizmus_drogok","timestamp":"2019. június. 13. 12:12","title":"Zacher Gábort meghívták a Mokkába, és az volt az első kérdése, hogy ezt ki a f*sz találta ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]