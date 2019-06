Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b08d9109-f49e-4ea4-978a-f27d12802377","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"","shortLead":"","id":"20190604_Ingyenesse_teszik_a_parkolast_ket_budapesti_korhaznal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b08d9109-f49e-4ea4-978a-f27d12802377&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e43e180-e5a2-4ecb-90c5-7545e53cf6a3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190604_Ingyenesse_teszik_a_parkolast_ket_budapesti_korhaznal","timestamp":"2019. június. 04. 16:02","title":"Ingyenessé teszik a parkolást két budapesti kórháznál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51948a0e-c283-4272-a3d2-4bca44b19418","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Szülővárosában temetik hétfő délelőtt José Antonio Reyest, az Arsenal és a Sevilla korábbi futballistáját, aki szombaton hunyt el autóbalesetben. Vasárnap nevelőegyesülete, a spanyol Sevilla stadionjában volt játékostársak, illetve szurkolók ezrei vettek végső búcsút tőle.","shortLead":"Szülővárosában temetik hétfő délelőtt José Antonio Reyest, az Arsenal és a Sevilla korábbi futballistáját, aki...","id":"20190603_Elbucsuztattak_az_autobalesetben_meghalt_Jose_Antonio_Reyest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=51948a0e-c283-4272-a3d2-4bca44b19418&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d34aded6-a29f-4c0b-bfa7-e29ecb773451","keywords":null,"link":"/sport/20190603_Elbucsuztattak_az_autobalesetben_meghalt_Jose_Antonio_Reyest","timestamp":"2019. június. 03. 10:45","title":"Elbúcsúztatták az autóbalesetben meghalt José Antonio Reyest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68690e15-26f4-41a6-bff8-3e3b541415b7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Három autó ütközött össze, egy ember megsérült.\r

\r

","shortLead":"Három autó ütközött össze, egy ember megsérült.\r

\r

","id":"20190602_Egy_savon_megy_csak_a_forgalom_a_Parlamentnel_a_rakparton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=68690e15-26f4-41a6-bff8-3e3b541415b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ecbe21b-4df6-485b-9d92-d27da7b0668c","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190602_Egy_savon_megy_csak_a_forgalom_a_Parlamentnel_a_rakparton","timestamp":"2019. június. 02. 18:48","title":"Egy sávon megy csak a forgalom a Parlamentnél a rakparton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fae4db0-03a8-4be2-8494-5c2f793fa175","c_author":"HVG Extra A Nő","category":"brandchannel","description":"Ha önbizalmad van, mindened van! Erről szól önsegítő kézikönyvek, internetes oldalak, cikkek és TED-talkok sokasága. Az önbizalom tehát mindent áthat, mindennek az alapja, vagy ha éppen nem, akkor mindennek a végpontja, az elérendő cél, ahonnan már csak egy lépés a bármi. Amit csak akarunk. Sőt. Lehet, hogy önbizalom nélkül nem is lehetünk boldogok – olvashatjuk.","shortLead":"Ha önbizalmad van, mindened van! Erről szól önsegítő kézikönyvek, internetes oldalak, cikkek és TED-talkok sokasága...","id":"20190604_Az_onbizalom_termeszetrajza_letezike_egyaltalan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fae4db0-03a8-4be2-8494-5c2f793fa175&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"207bb54c-d266-48d9-91db-7fa43a884595","keywords":null,"link":"/brandchannel/20190604_Az_onbizalom_termeszetrajza_letezike_egyaltalan","timestamp":"2019. június. 04. 09:30","title":"Az önbizalom természetrajza - létezik-e egyáltalán?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"HVG Extra A Nő","c_partnerlogo":"7d7b7363-e571-4fe7-99c3-a7225075db95","c_partnertag":"hvgextrano"},{"available":true,"c_guid":"f77e586b-357d-4280-9f83-8bf88922c8d6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sokan szembesülnek azzal, hogy csak évek múlva kerülhet sor a műtétjükre. Pedig van két olyan, a magyar társadalombiztosítás által támogatott külföldi gyógykezelés, amelyet éppen a magyarországi hosszú várakozási időre tekintettel igényelhetnek a betegek – a szabályokat az Adózóna cikke foglalja össze. ","shortLead":"Sokan szembesülnek azzal, hogy csak évek múlva kerülhet sor a műtétjükre. Pedig van két olyan, a magyar...","id":"20190603_Hosszu_a_varakozasi_ido_Kulfoldon_is_kezeltetheti_magat_tbalapon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f77e586b-357d-4280-9f83-8bf88922c8d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2c4c855-cb35-439a-96ad-4c204356a85f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190603_Hosszu_a_varakozasi_ido_Kulfoldon_is_kezeltetheti_magat_tbalapon","timestamp":"2019. június. 03. 11:59","title":"Hosszú a várakozási idő? Külföldön is kezeltetheti magát tb-alapon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bcbd740-2a63-4077-a62e-ce91f0b38270","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"A Magyar Telekom eladja a Száva utcai adótornyot, a kormány határozatban rendelkezett az ingatlan megvásárlásáról 1,7 milliárd forintért.","shortLead":"A Magyar Telekom eladja a Száva utcai adótornyot, a kormány határozatban rendelkezett az ingatlan megvásárlásáról 1,7...","id":"20190604_A_kormany_megveszi_Budapest_harmadik_legmagasabb_epitmenyet_tudja_melyik_az","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7bcbd740-2a63-4077-a62e-ce91f0b38270&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf36e64a-c153-4635-978c-d8ea477cc7ec","keywords":null,"link":"/kkv/20190604_A_kormany_megveszi_Budapest_harmadik_legmagasabb_epitmenyet_tudja_melyik_az","timestamp":"2019. június. 04. 13:05","title":"A kormány megveszi Budapest harmadik legmagasabb építményét, tudja, melyik az?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bc834ae-60f2-497a-8c9a-f61dd92a54f3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Lehet, hogy nagyon környezettudatos és szinte teljesen hangtalan, de a jelek szerint igen erős a legújabb Mini.","shortLead":"Lehet, hogy nagyon környezettudatos és szinte teljesen hangtalan, de a jelek szerint igen erős a legújabb Mini.","id":"20190603_izomauto_ujragondolva_az_elso_elektromos_mini_meg_egy_repulogepet_is_elhuz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8bc834ae-60f2-497a-8c9a-f61dd92a54f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"226d3b4c-4552-491a-8fc2-5138023d2b4b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190603_izomauto_ujragondolva_az_elso_elektromos_mini_meg_egy_repulogepet_is_elhuz","timestamp":"2019. június. 03. 07:01","title":"Izomautó újragondolva: az első elektromos Mini még egy hatalmas repülőgépet is elhúz - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e815eae8-3c19-4f8b-b9ae-dccc6ae7b1df","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az RTL Klub Híradója ott járt a jubileumot ünneplő egyetemen, ahol a több, ma már felnőtt egykori lombikbébi mesélt magáról.\r

\r

","shortLead":"Az RTL Klub Híradója ott járt a jubileumot ünneplő egyetemen, ahol a több, ma már felnőtt egykori lombikbébi mesélt...","id":"20190602_25_eves_a_lombikbebiprogram_a_Semmelweis_Egyetemen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e815eae8-3c19-4f8b-b9ae-dccc6ae7b1df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3458fd00-d408-4e21-812f-6e157b77678a","keywords":null,"link":"/itthon/20190602_25_eves_a_lombikbebiprogram_a_Semmelweis_Egyetemen","timestamp":"2019. június. 02. 22:04","title":"25 éves a lombikbébiprogram a Semmelweis Egyetemen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]