[{"available":true,"c_guid":"9f730012-3568-498d-a238-ca829f26e98d","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Kassai azt mondta, örül, hogy a bíróság neki adott igazat. Szerinte egy új, hiteles, erős zöld pártra van szükség.","shortLead":"Kassai azt mondta, örül, hogy a bíróság neki adott igazat. Szerinte egy új, hiteles, erős zöld pártra van szükség.","id":"20190613_Jogeros_nem_zarhattak_volna_ki_az_LMPbol_Kassai_Danielt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9f730012-3568-498d-a238-ca829f26e98d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df29bdc0-6a78-4a30-8898-7d02ffa40542","keywords":null,"link":"/itthon/20190613_Jogeros_nem_zarhattak_volna_ki_az_LMPbol_Kassai_Danielt","timestamp":"2019. június. 13. 15:07","title":"Jogerős: nem zárhatták volna ki az LMP-ből Kassai Dánielt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d554bc34-d32c-46f3-a142-e469495594f8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A sorozatgyilkos a hatéves lány holttestét is egy Nicosiához közeli bányatóba rejtette.","shortLead":"A sorozatgyilkos a hatéves lány holttestét is egy Nicosiához közeli bányatóba rejtette.","id":"20190613_cipusi_sorozatgyilkos_nikosz_metaxas_utolso_aldozat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d554bc34-d32c-46f3-a142-e469495594f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0740cf75-efeb-42e0-880f-e4786a8dc49f","keywords":null,"link":"/vilag/20190613_cipusi_sorozatgyilkos_nikosz_metaxas_utolso_aldozat","timestamp":"2019. június. 13. 05:31","title":"Megtalálták a ciprusi rém utolsó áldozatát is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19287451-b5b0-42ee-9482-a8ac3e02305b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Miközben a belső égésű motoros autók egyre kevésbé számítanak politikailag korrektnek, arról viszonylag kevesen beszélnek, hogy mennyire szennyezőek az óceánjáró hajók. ","shortLead":"Miközben a belső égésű motoros autók egyre kevésbé számítanak politikailag korrektnek, arról viszonylag kevesen...","id":"20190613_nehany_luxushajo_szennyezobb_mint_europa_osszes_autoja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=19287451-b5b0-42ee-9482-a8ac3e02305b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f98f1555-3b6e-44f7-99c8-3eec3765b9bc","keywords":null,"link":"/cegauto/20190613_nehany_luxushajo_szennyezobb_mint_europa_osszes_autoja","timestamp":"2019. június. 13. 06:41","title":"Néhány luxushajó szennyezőbb, mint Európa összes autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7919257-9dc1-43b1-bbf4-ad75150438c5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az osztrák ügyészség szerint Johann Gudenus lemondott szabadságpárti frakcióvezetővel szemben is vizsgálatok folynak. ","shortLead":"Az osztrák ügyészség szerint Johann Gudenus lemondott szabadságpárti frakcióvezetővel szemben is vizsgálatok folynak. ","id":"20190613_Hutlen_kezeles_gyanuja_miatt_nyomozas_indult_HeinzChristian_Strache_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f7919257-9dc1-43b1-bbf4-ad75150438c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58437e3e-85a4-4599-800b-ff1f22a32b41","keywords":null,"link":"/vilag/20190613_Hutlen_kezeles_gyanuja_miatt_nyomozas_indult_HeinzChristian_Strache_ellen","timestamp":"2019. június. 13. 17:00","title":"Hűtlen kezelés gyanúja miatt nyomozás indult Heinz-Christian Strache ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf617e92-f606-49dd-96dd-204b5092da19","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hajót Csepelről Újpestre viszik, ahol folyamatosan őrizni fogják.","shortLead":"A hajót Csepelről Újpestre viszik, ahol folyamatosan őrizni fogják.","id":"20190613_hableany_dunai_hajobaleset_szemle_rendorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf617e92-f606-49dd-96dd-204b5092da19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8302ece5-a0c0-40d9-95d8-dff58238687d","keywords":null,"link":"/itthon/20190613_hableany_dunai_hajobaleset_szemle_rendorseg","timestamp":"2019. június. 13. 11:45","title":"Huszonhat órán át vizsgálták a Hableányt a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c7356ee-037f-4cac-bf02-646959f9e53b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megváltoztatta a Microsoft a CERN akadémiai státusát, egyúttal zsebbevágóan felemelte licencdíjait. Érthető, ha a világ legnagyobb részecskefizikai laboratóriuma be akarja bizonyítani, nincs szüksége a redmondi óriás szoftvereire.","shortLead":"Megváltoztatta a Microsoft a CERN akadémiai státusát, egyúttal zsebbevágóan felemelte licencdíjait. Érthető, ha a világ...","id":"20190614_cern_microsoft_nyilt_forraskodra_atteres","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c7356ee-037f-4cac-bf02-646959f9e53b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04fe682c-8f87-47be-9b9f-9fa614be3136","keywords":null,"link":"/tudomany/20190614_cern_microsoft_nyilt_forraskodra_atteres","timestamp":"2019. június. 14. 17:03","title":"Ütközés a CERN-ben: nincs szükségük a Microsoftra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b67bb7d0-edab-48f7-852e-6cf1b2b18d73","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A múlt héten zajlott egy országos közlekedési razzia az utakon, ahol az ittasságot és a kábítószerek használatát szondázták.","shortLead":"A múlt héten zajlott egy országos közlekedési razzia az utakon, ahol az ittasságot és a kábítószerek használatát...","id":"20190613_tispol_bodult_drog_ittas_sofor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b67bb7d0-edab-48f7-852e-6cf1b2b18d73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93192d78-4c5e-491a-8949-a0e53742d14b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190613_tispol_bodult_drog_ittas_sofor","timestamp":"2019. június. 13. 09:15","title":"Közel 400 ittas vagy bódult autós kaptak el a múlt heti razziában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83c38f7f-1472-467c-bcee-4dad2dfe81ec","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A most 98 éves férfi 75 év után kereste fel ismét egykori szerelmét, akivel a második világháború idején két hónapig voltak együtt. ","shortLead":"A most 98 éves férfi 75 év után kereste fel ismét egykori szerelmét, akivel a második világháború idején két hónapig...","id":"20190613_75_ev_utan_talalkozott_az_amerikai_veteran_es_egykori_francia_szerelme__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=83c38f7f-1472-467c-bcee-4dad2dfe81ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6250ed62-c3b8-414a-800a-d32171692e00","keywords":null,"link":"/elet/20190613_75_ev_utan_talalkozott_az_amerikai_veteran_es_egykori_francia_szerelme__video","timestamp":"2019. június. 13. 13:26","title":"75 év után találkozott az amerikai veterán és egykori francia szerelme – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]