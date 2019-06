Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f4f6c81a-4fbe-41d2-857e-eccb44c40c54","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Lépésváltást szorgalmazott a globális felmelegedés okozta világméretű gazdasági-társadalmi válsággal szemben Ferenc pápa, aki a nemzetközi kőolaj- és gázvállalatok vezetőit fogadta a Vatikánban pénteken. ","shortLead":"Lépésváltást szorgalmazott a globális felmelegedés okozta világméretű gazdasági-társadalmi válsággal szemben Ferenc...","id":"20190616_ferenc_papa_globalis_felmelegedes_azonnali_lepesek_klimavaltozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f4f6c81a-4fbe-41d2-857e-eccb44c40c54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca962dd2-b08e-4c8b-9aeb-55b39d168ac6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190616_ferenc_papa_globalis_felmelegedes_azonnali_lepesek_klimavaltozas","timestamp":"2019. június. 16. 15:03","title":"Ferenc pápa is megszólalt: azonnal lépni kell a globális felmelegedés ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a0d1ad2-af76-468d-a9c8-fdd9082fb814","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Jó alkalom lehet az idei nyár, hogy máshol keressen új kihívást - mondta Paul Pogba.","shortLead":"Jó alkalom lehet az idei nyár, hogy máshol keressen új kihívást - mondta Paul Pogba.","id":"20190616_Paul_Pogba_tavozna_a_Manchester_Unitedtol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1a0d1ad2-af76-468d-a9c8-fdd9082fb814&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7101f81a-f7d1-483a-a396-e02e5ae730d4","keywords":null,"link":"/sport/20190616_Paul_Pogba_tavozna_a_Manchester_Unitedtol","timestamp":"2019. június. 16. 14:31","title":"Paul Pogba távozna a Manchester Unitedtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"787d6f32-a4f6-481d-9a4d-5912eca9f7cc","c_author":"Farkas Zoltán","category":"gazdasag","description":"Kínában tökéletesen megvalósul, amit Orbán Viktor igyekszik csinálni a bankrendszerrel - magyarázza a pekingi Cheung Kong magánegyetem professzora, akinek kutatási területe a társadalmi gének örökítőereje a totalitárius rendszerekben. Interjú.","shortLead":"Kínában tökéletesen megvalósul, amit Orbán Viktor igyekszik csinálni a bankrendszerrel - magyarázza a pekingi Cheung...","id":"201924__hszu_csenkang__huaweirol_uj_selyemutrol_demokraciarol__azok_afranya_genek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=787d6f32-a4f6-481d-9a4d-5912eca9f7cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4d346ef-4dac-40b9-9c8a-4e49d8f3db0c","keywords":null,"link":"/gazdasag/201924__hszu_csenkang__huaweirol_uj_selyemutrol_demokraciarol__azok_afranya_genek","timestamp":"2019. június. 16. 12:30","title":"\"Magyarország nincs túl jól eleresztve demokratikus génekkel\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cbe35ad-84ba-4916-95c7-ca56f4d19424","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Akkorára hízott az Apple médiamenedzselő programja, hogy már alig tud mozdulni. Ezzel együtt az iTunes nem hal meg, sőt még csak nem is mindenki számára alakul át.","shortLead":"Akkorára hízott az Apple médiamenedzselő programja, hogy már alig tud mozdulni. Ezzel együtt az iTunes nem hal meg, sőt...","id":"201924__apple_itunes__sokat_markol__kaoszgyakorlat__multibb_media","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7cbe35ad-84ba-4916-95c7-ca56f4d19424&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69a2c0e3-1249-4994-a996-fecf876123ea","keywords":null,"link":"/tudomany/201924__apple_itunes__sokat_markol__kaoszgyakorlat__multibb_media","timestamp":"2019. június. 15. 08:00","title":"Egyszerűen bonyolódik az Apple imádott-utált rendszere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81a5d3ff-ac88-4b1d-a27d-02c1e82cc08b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A vita szerinte visszahozta a demokrácia megtépázott szellemét és egy folyamat kezdetét jelenti. ","shortLead":"A vita szerinte visszahozta a demokrácia megtépázott szellemét és egy folyamat kezdetét jelenti. ","id":"20190615_Karacsony_elmondta_mit_gondol_a_penteki_elovalasztasi_vitarol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=81a5d3ff-ac88-4b1d-a27d-02c1e82cc08b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"548d9876-b821-48e7-bf54-64286ab264c4","keywords":null,"link":"/itthon/20190615_Karacsony_elmondta_mit_gondol_a_penteki_elovalasztasi_vitarol","timestamp":"2019. június. 15. 15:26","title":"Karácsony elmondta, mit gondol a pénteki előválasztási vitáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf4a8ef5-af69-4340-9cd9-d104c6a7404d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Óriási sor a pénztárak előtt, késések, zsúfoltság, műszaki problémák, információhiány – ezekkel kellett szembesülniük azoknak, akik szombat reggel vonattal indultak a Balatonra a fővárosból.\r

","shortLead":"Óriási sor a pénztárak előtt, késések, zsúfoltság, műszaki problémák, információhiány – ezekkel kellett szembesülniük...","id":"20190615_mav_start_balaton_vasuti_kozlekedes_deli_palyaudvar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf4a8ef5-af69-4340-9cd9-d104c6a7404d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9279923-77cf-49c0-a17a-45749116262d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190615_mav_start_balaton_vasuti_kozlekedes_deli_palyaudvar","timestamp":"2019. június. 15. 20:36","title":"Kaotikus volt a vonatútja a Balatonra? A MÁV nagyon sajnálja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7751ab2-7f1f-4a5d-9f38-309fc191e711","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Belügyminisztérium átgondolhatja a közmunkásbérek mértékét, de még a kormány véleményére is várnak.","shortLead":"A Belügyminisztérium átgondolhatja a közmunkásbérek mértékét, de még a kormány véleményére is várnak.","id":"20190617_Jovore_nohet_a_kozmunkasok_bere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e7751ab2-7f1f-4a5d-9f38-309fc191e711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"099abb48-56f5-4fe4-bbf8-170d84225de9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190617_Jovore_nohet_a_kozmunkasok_bere","timestamp":"2019. június. 17. 05:00","title":"Jövőre nőhet a közmunkások bére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3aa631d-89bb-4886-8ed1-4036c4ceb526","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"1979. június 15-én jelent meg a Joy Division kultúrameghatározó lemeze, az Unknown Pleasures. Megemlékezünk róla.","shortLead":"1979. június 15-én jelent meg a Joy Division kultúrameghatározó lemeze, az Unknown Pleasures. Megemlékezünk róla.","id":"20190615_Joy_Division_Unknown_Pleasures_40","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f3aa631d-89bb-4886-8ed1-4036c4ceb526&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e52a593-7938-4e15-9183-73aaf2497fe9","keywords":null,"link":"/kultura/20190615_Joy_Division_Unknown_Pleasures_40","timestamp":"2019. június. 15. 12:02","title":"Végtelen romantika és elképesztő sötétség - 40 éves a könnyűzene kultikus remekműve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]