[{"available":true,"c_guid":"7d28667a-7270-4e8c-a10f-b1808695f2be","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szürreális jelenet Los Angelesből.","shortLead":"Szürreális jelenet Los Angelesből.","id":"20190617_Aludt_a_sofor_mikozben_a_Teslaja_egy_forgalmas_autopalyan_haladt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d28667a-7270-4e8c-a10f-b1808695f2be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"701c031b-8e04-434b-b71c-87fa87467180","keywords":null,"link":"/cegauto/20190617_Aludt_a_sofor_mikozben_a_Teslaja_egy_forgalmas_autopalyan_haladt","timestamp":"2019. június. 17. 17:23","title":"Aludt a sofőr, miközben a Teslája egy forgalmas autópályán haladt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4fb0a2c-d672-4bfc-be02-fa5ebd30e9c9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A jelentés szerint a 67 éves Mohamed Murszi egy meghallgatáson vett részt az ellene kémkedési vádakkal indított bírósági eljárás keretében, amely után elájult, majd rövid időn belül meghalt.","shortLead":"A jelentés szerint a 67 éves Mohamed Murszi egy meghallgatáson vett részt az ellene kémkedési vádakkal indított...","id":"20190617_mohamed_murszi_birosag_targyalas_rosszullet_halal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a4fb0a2c-d672-4bfc-be02-fa5ebd30e9c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98d3a550-0c1d-4742-afdc-7d81fb90df7c","keywords":null,"link":"/vilag/20190617_mohamed_murszi_birosag_targyalas_rosszullet_halal","timestamp":"2019. június. 17. 18:36","title":"Tárgyalásán lett rosszul, meghalt a megbuktatott egyiptomi elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d063a6f-abfb-4959-b989-815d076cda39","c_author":"Invitech","category":"brandchannel","description":"A világot átalakító forradalmi technológiák közül a felhő éppen exponenciális robbanás előtt áll, így az informatikai vezetők számára nem az a kérdés, hogy át kell-e költöztetniük a rendszereiket a felhőbe, hanem hogy mikor, milyen mértékben, és milyen buktatói vannak mindennek?","shortLead":"A világot átalakító forradalmi technológiák közül a felhő éppen exponenciális robbanás előtt áll, így az informatikai...","id":"invitech_20190612_Felhostrategiak_az_informatika_az_egbe_megy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8d063a6f-abfb-4959-b989-815d076cda39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3c771da-3e13-4bb6-bf06-f43aa8eaf99b","keywords":null,"link":"/brandchannel/invitech_20190612_Felhostrategiak_az_informatika_az_egbe_megy","timestamp":"2019. június. 17. 11:30","title":"Felhőstratégiák: az informatika az égbe megy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Invitech","c_partnerlogo":"7553f5fc-dae7-4f2b-99ee-c6a8d20171e9","c_partnertag":"invitech"},{"available":true,"c_guid":"8cf07bee-8b4d-4297-acbc-aca7dbb85016","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ebben a járműben nincs kormány, és pedálsor sem. És a svédek már a közúti forgalomba is kiengedik.","shortLead":"Ebben a járműben nincs kormány, és pedálsor sem. És a svédek már a közúti forgalomba is kiengedik.","id":"20190617_video_mar_utasfulkeje_sincs_a_volvo_onvezeto_elektromos_vontatojanak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8cf07bee-8b4d-4297-acbc-aca7dbb85016&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75a12479-3ae8-4c48-b90d-6c7017aba6ab","keywords":null,"link":"/cegauto/20190617_video_mar_utasfulkeje_sincs_a_volvo_onvezeto_elektromos_vontatojanak","timestamp":"2019. június. 17. 13:21","title":"Videó: már utasfülkéje sincs a Volvo önvezető elektromos vontatójának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cdf32a8-0da3-4203-896c-47625f9c2726","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Sok mikroműanyag lehet a hazai folyók üledékében, ami a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) kutatói szerint jelentős környezeti kockázattal járhat.","shortLead":"Sok mikroműanyag lehet a hazai folyók üledékében, ami a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) kutatói szerint jelentős...","id":"20190617_mikromuanyag_magyarorszagi_folyokban_uledek_maros_tisza_duna","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7cdf32a8-0da3-4203-896c-47625f9c2726&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"822ebd14-74c2-4edd-b1d9-fcd68bc7197b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190617_mikromuanyag_magyarorszagi_folyokban_uledek_maros_tisza_duna","timestamp":"2019. június. 17. 16:03","title":"\"Ki a Tisza vizét issza\" – rengeteg műanyag van a hazai folyók alján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc1bc31b-2071-45aa-8dd4-9d6d19c97822","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök feleségével látogatott el a temetőbe.","shortLead":"A miniszterelnök feleségével látogatott el a temetőbe.","id":"20190616_Viragot_vitt_Nagy_Imre_sirjara_Orban_Viktor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc1bc31b-2071-45aa-8dd4-9d6d19c97822&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec8525a6-109a-469d-b217-a9f984edf4d2","keywords":null,"link":"/itthon/20190616_Viragot_vitt_Nagy_Imre_sirjara_Orban_Viktor","timestamp":"2019. június. 16. 09:49","title":"Virágot vitt Nagy Imre sírjára Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ee5fddf-62a6-4e72-acc7-20290163b48f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagyon gyorsan pusztulnak a sündisznók, a helyzet pedig aggasztja a brit lakosságot. Annyira, hogy új közlekedési táblákat tesznek ki, hátha ezzel kevesebb állatot ütnek el a járművezetők.","shortLead":"Nagyon gyorsan pusztulnak a sündisznók, a helyzet pedig aggasztja a brit lakosságot. Annyira, hogy új közlekedési...","id":"20190617_kozlekedesi_tabla_sundiszno_britek_egyesult_kiralysag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7ee5fddf-62a6-4e72-acc7-20290163b48f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06f62725-314c-4aba-b1e1-cb936853613e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190617_kozlekedesi_tabla_sundiszno_britek_egyesult_kiralysag","timestamp":"2019. június. 17. 19:03","title":"Új közlekedési táblák jönnek a briteknél, a süniket védik vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ce258ff-1469-45c6-831f-994d52184fd8","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Rekordközelségbe került a Bennu kisbolygóhoz az OSIRIS-REx űrszonda – jelentette be az amerikai űrkutatási hivatal, a NASA. A szonda megdöntötte a csillagászati objektumhoz legközelebbi röppályán mozgó, ember alkotta űrszonda rekordját.","shortLead":"Rekordközelségbe került a Bennu kisbolygóhoz az OSIRIS-REx űrszonda – jelentette be az amerikai űrkutatási hivatal...","id":"20190616_bennu_kisbolygo_osiris_rex_urszonda_kozelseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0ce258ff-1469-45c6-831f-994d52184fd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"820648d3-c6ae-4e92-a9c1-df2501742da8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190616_bennu_kisbolygo_osiris_rex_urszonda_kozelseg","timestamp":"2019. június. 16. 14:03","title":"680 méterre van: soha ilyen közel nem járt még űrszonda egy száguldó kisbolygóhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]