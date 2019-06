Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Két olyan kormányablak is bezárt a fővárosban, amelyet kevesebb mint egy éve nyitottak meg. A Keleti és a Nyugati pályaudvarnál található irodák hivatalosan karbantartási munkálatok miatt nem fogadnak ügyfeleket, a szakszervezet szerint azonban más az ok.

Karbantartás vagy munkaerőhiány? Egy évig sem volt nyitva két fővárosi kormányablak A férfit egy feldühödött apa üldözte.

Élő adásban teperte le a menekülő magyart egy ausztrál rendőr

A helyszínen belehalt a sérüléseibe a férfi, aki az M0-s úton szenvedett balesetet.

Halálra gázoltak egy férfit az M0-s út leállósávjában

A tragédia utáni visszamondáshullám után visszaállt a trend egy turisztikai szakember szerint, sok dél-koreai turista érkezik ismét.

A Hableány-tragédia miatt a koreai turisták továbbra is törlik a hajós programokat ","id":"20190619_Elo_adasban_teperte_le_a_menekulo_magyart_egy_ausztral_rendor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d3f2e738-cf53-4bb9-bb6a-ba5698f91823&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e26b42f-8dd3-40a3-b7c7-b07cfdf88360","keywords":null,"link":"/vilag/20190619_Elo_adasban_teperte_le_a_menekulo_magyart_egy_ausztral_rendor","timestamp":"2019. június. 19. 20:00","title":"Élő adásban teperte le a menekülő magyart egy ausztrál rendőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"A helyszínen belehalt a sérüléseibe a férfi, aki az M0-s úton szenvedett balesetet.","shortLead":"A helyszínen belehalt a sérüléseibe a férfi, aki az M0-s úton szenvedett balesetet.","id":"20190618_Halalra_gazoltak_egy_ferfit_az_M0s_ut_leallosavjaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09f5d4b5-8ec4-4d2a-993e-9084c2cf2cd0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190618_Halalra_gazoltak_egy_ferfit_az_M0s_ut_leallosavjaban","timestamp":"2019. június. 18. 21:53","title":"Halálra gázoltak egy férfit az M0-s út leállósávjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12252a85-36c6-4e45-ae64-cdc0b3e2494a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A tragédia utáni visszamondáshullám után visszaállt a trend egy turisztikai szakember szerint, sok dél-koreai turista érkezik ismét.","shortLead":"A tragédia utáni visszamondáshullám után visszaállt a trend egy turisztikai szakember szerint, sok dél-koreai turista...","id":"20190619_A_Hableanytragedia_miatt_a_koreai_turistak_tovabbra_is_torlik_a_hajos_programokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12252a85-36c6-4e45-ae64-cdc0b3e2494a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c330674d-8596-4491-b35a-6b70843475ba","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190619_A_Hableanytragedia_miatt_a_koreai_turistak_tovabbra_is_torlik_a_hajos_programokat","timestamp":"2019. június. 19. 07:04","title":"A Hableány-tragédia miatt a koreai turisták továbbra is törlik a hajós programokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3676fc98-3ddd-43ab-989b-24a03eb4113e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Lehet, hogy küszöbön az elektromos autók új világa, de a Shelby előtte még odavág egy nagyot. Lehet, hogy küszöbön az elektromos autók új világa, de a Shelby előtte még odavág egy nagyot. Az új Mustang Shelby GT500 a legerősebb utcai autó, amit a Ford valaha épített A szabadverseny ellen hatna, ha Bige László cégei bezárnának, véli a szakember. Ettől pedig drágább lehet a műtrágya. A Bige-birodalom bedőlése a gazdáknak is sokba kerülhet A magyarokat érintő ügyről már a BBC is beszámolt. Tibi atya az egyik legnagyobb vesztese a Facebookon zajló különös eseményeknek

Túl szép volt a 45 ezer forintos franciaországi túra ígérete ahhoz, hogy igaz legyen.

Elítélték a tanárt, aki 9 millió forint kiránduláspénzt lenyúlt