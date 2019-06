Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8f65ba6a-3011-4268-a05a-d163c11c6111","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Még nem tudni, valamelyik színész látta-e az incidenst.","shortLead":"Még nem tudni, valamelyik színész látta-e az incidenst.","id":"20190620_Leszurtak_egy_stabtagot_a_legujabb_Anne_Hathawayfilm_forgatasan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f65ba6a-3011-4268-a05a-d163c11c6111&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c675905-b17d-4552-a2fd-a62103c31592","keywords":null,"link":"/elet/20190620_Leszurtak_egy_stabtagot_a_legujabb_Anne_Hathawayfilm_forgatasan","timestamp":"2019. június. 20. 10:52","title":"Leszúrtak egy stábtagot a legújabb Anne Hathaway-film forgatásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39ffc7e7-9525-4a01-8321-3d5199947be1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Érdemes megnézni, mekkora hozzá képest a vontató. ","shortLead":"Érdemes megnézni, mekkora hozzá képest a vontató. ","id":"20190620_motorcsonak_treler_borulas_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39ffc7e7-9525-4a01-8321-3d5199947be1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f12cc7b6-bd67-4bf0-af3f-afe1bd32b4f2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190620_motorcsonak_treler_borulas_video","timestamp":"2019. június. 20. 14:21","title":"Látszott, hogy baj lesz, le is borult a 3 millió dolláros hajó a trélerről – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7267d78b-dabd-4c6e-ba5b-1f6a87b72ed9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre több készülék gyártója próbál azzal pénzt keresni, hogy miután kifizetteti az eszközt a vásárlóval, még reklámokat is mutogat neki.","shortLead":"Egyre több készülék gyártója próbál azzal pénzt keresni, hogy miután kifizetteti az eszközt a vásárlóval, még...","id":"20190620_hirdetesek_operacios_rendszerben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7267d78b-dabd-4c6e-ba5b-1f6a87b72ed9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d0f1aac-1782-4865-bc48-0bf7edb169c6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190620_hirdetesek_operacios_rendszerben","timestamp":"2019. június. 20. 15:33","title":"Egyre nehezebb lesz megúszni a reklámmentes mobilokat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e4001c8-f8be-4781-8018-95b05009e4d8","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190620_Marabu_FekNyuz_Elovalasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9e4001c8-f8be-4781-8018-95b05009e4d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17d81272-4eb7-47c4-8cdd-1c2ccc494760","keywords":null,"link":"/itthon/20190620_Marabu_FekNyuz_Elovalasztas","timestamp":"2019. június. 20. 10:30","title":"Marabu FékNyúz: Előválasztás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0ca4dc0-046a-4cbf-b4dc-2b67e4234bdd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Lassan elnyeri végső formáját a NASA új Mars-járója, amit a tervek szerint 2020 júliusában indítanak majd útnak.","shortLead":"Lassan elnyeri végső formáját a NASA új Mars-járója, amit a tervek szerint 2020 júliusában indítanak majd útnak.","id":"20190621_nasa_mars_2020_marsjaro_kerekek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c0ca4dc0-046a-4cbf-b4dc-2b67e4234bdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b9ae6af-5fff-4d60-8bbf-ee4196c2864d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190621_nasa_mars_2020_marsjaro_kerekek","timestamp":"2019. június. 21. 10:33","title":"Speciális kerekeket kapott a NASA Mars-járója, ilyennel gurul majd a Mars felszínén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"822db6e3-bf41-45d7-993f-eaf4c40d1172","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A francia gyártó elhozta Magyarországra az új generációs 508-as modell puttonyos változatát, ami a szedánhoz hasonlóan igen szemrevalóra sikeredett. És hamarosan zöld rendszámos változatban is kapható lesz. ","shortLead":"A francia gyártó elhozta Magyarországra az új generációs 508-as modell puttonyos változatát, ami a szedánhoz hasonlóan...","id":"20190621_hazankban_a_gyonyoru_peugeot_508_sportkombi__kiprobaltuk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=822db6e3-bf41-45d7-993f-eaf4c40d1172&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c52cfbb7-8e21-4213-a6b4-208e5b242741","keywords":null,"link":"/cegauto/20190621_hazankban_a_gyonyoru_peugeot_508_sportkombi__kiprobaltuk","timestamp":"2019. június. 21. 06:41","title":"Hazánkban a gyönyörű Peugeot 508 sportkombi – kipróbáltuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10c33ec8-b0e7-4c4f-9c86-8aafe1804a61","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Országos szintű társadalmi robbanás következhet be Oroszországban, ha nem javul meg gyorsan a gazdasági helyzet – figyelmeztetett Alekszej Kudrin, a Számvevőszék elnöke.","shortLead":"Országos szintű társadalmi robbanás következhet be Oroszországban, ha nem javul meg gyorsan a gazdasági helyzet –...","id":"20190619_Tarsadalmi_robbanasra_figyelmeztet_az_orosz_Szamvevoszek_elnoke","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=10c33ec8-b0e7-4c4f-9c86-8aafe1804a61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc040a07-bc19-43b2-aceb-38fc5af58ae0","keywords":null,"link":"/vilag/20190619_Tarsadalmi_robbanasra_figyelmeztet_az_orosz_Szamvevoszek_elnoke","timestamp":"2019. június. 19. 18:51","title":"Társadalmi robbanásra figyelmeztet az orosz Számvevőszék elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2391f81-033f-450f-8677-31d21122ea8b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Van ezzel a petícióval némi gond.","shortLead":"Van ezzel a petícióval némi gond.","id":"20190621_Keresztenyek_tomegei_kovetelik_a_Netflixtol_hogy_allitson_le_egy_Amazon_Primeos_sorozatot_Good_Omens","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2391f81-033f-450f-8677-31d21122ea8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95a4cf3b-6495-4d35-a834-23c900fb2968","keywords":null,"link":"/kultura/20190621_Keresztenyek_tomegei_kovetelik_a_Netflixtol_hogy_allitson_le_egy_Amazon_Primeos_sorozatot_Good_Omens","timestamp":"2019. június. 21. 11:00","title":"Keresztények tömegei követelik a Netflixtől, hogy állítson le egy szerintük istenkáromló sorozatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]