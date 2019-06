Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f5a9c178-251a-4cc6-a667-69dfe806b10f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ajánlat 5,8 milliárd euróra értékeli a nagykereskedelmi láncot.","shortLead":"Az ajánlat 5,8 milliárd euróra értékeli a nagykereskedelmi láncot.","id":"20190622_Elkelhetnek_a_Metro_aruhazak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5a9c178-251a-4cc6-a667-69dfe806b10f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fab7bec2-6dc8-44c4-8c37-be94194cbded","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190622_Elkelhetnek_a_Metro_aruhazak","timestamp":"2019. június. 22. 14:36","title":"Elkelhetnek a Metro áruházak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"210e98b0-5129-439b-9673-683ce245d14d","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Napok óta nem szolgál válasszal arról a Facebook, miért távolították el sok magyar profilját. Az ügy közben újabb érdekes epizóddal bővült. ","shortLead":"Napok óta nem szolgál válasszal arról a Facebook, miért távolították el sok magyar profilját. Az ügy közben újabb...","id":"20190621_facebook_profilok_torlese_indok_nelkul_miert_torolte_a_fiokomat_a_facebook","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=210e98b0-5129-439b-9673-683ce245d14d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9393a8f-24e0-4aa4-909b-b3fe958ebc87","keywords":null,"link":"/tudomany/20190621_facebook_profilok_torlese_indok_nelkul_miert_torolte_a_fiokomat_a_facebook","timestamp":"2019. június. 21. 18:03","title":"Szándékosan nem mondja meg a Facebook, miért töröl magyar felhasználókat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b898973-c77f-4210-a71a-92bb44810e1f","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Budapesttől nem messze ad randevút egymásnak a lila jármű és a lila virágú növény.","shortLead":"Budapesttől nem messze ad randevút egymásnak a lila jármű és a lila virágú növény.","id":"20190622_a_nap_fotoi_regi_lila_traktor_a_levendulasban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b898973-c77f-4210-a71a-92bb44810e1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c93ab08b-4485-4ea1-b665-0de6fb2e2726","keywords":null,"link":"/cegauto/20190622_a_nap_fotoi_regi_lila_traktor_a_levendulasban","timestamp":"2019. június. 22. 06:41","title":"A nap fotói: régi lila traktor a levendulásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74cc4429-4881-45c2-b61a-d38e1375af5e","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Ma a választások célja a vezér tevékenységének utólagos jóváhagyása, de létrejöhet olyan rendszer is, ahol már a választás sem fenyegeti Orbán hatalmát – mondja Körösényi András politológus, aki a Gyulai Attilával írt, a Hibrid rezsimek című könyvben megjelent tanulmányban új meghatározást ad a rendszer leírására.","shortLead":"Ma a választások célja a vezér tevékenységének utólagos jóváhagyása, de létrejöhet olyan rendszer is, ahol már...","id":"201925__korosenyi_andras__orban_karizmajarol_vezerdemokraciarol__csak_acsoda_segit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=74cc4429-4881-45c2-b61a-d38e1375af5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1be0fd30-530f-4b98-baa5-3e858e898474","keywords":null,"link":"/itthon/201925__korosenyi_andras__orban_karizmajarol_vezerdemokraciarol__csak_acsoda_segit","timestamp":"2019. június. 23. 15:00","title":"Orbán Viktor azért rombol, hogy fenntartsa a folyamatos válsághelyzet képzetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45645064-a211-4b4a-a211-602298b57931","c_author":"Hercsel Adél","category":"elet","description":"A bántalmazottak kimenekítése összetett akció, a bántalmazók ugyanis többnyire minden követ megmozgatnak, hogy megtalálják az áldozataikat. Sokan ráadásul csak akkor kérnek segítséget, ha már az életük is veszélyben van. Miért kell rengeteg erő, hogy egy áldozat kilépjen egy bántalmazó kapcsolatból? És miért kell segíteni neki akkor is, ha újra meg újra visszamegy a bántalmazójukhoz?\r

