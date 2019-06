Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b9370296-d4ee-4b85-b647-5a0d12908bff","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Újraszámolta az ENSZ a kábítószer-használókról és a drogfüggőkről készült adatokat.","shortLead":"Újraszámolta az ENSZ a kábítószer-használókról és a drogfüggőkről készült adatokat.","id":"20190626_Sokkal_tobb_a_drogfuggo_ember_mint_ahogy_korabban_hittek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b9370296-d4ee-4b85-b647-5a0d12908bff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8342cac3-ecc8-40a3-800d-2170dc3efa7b","keywords":null,"link":"/elet/20190626_Sokkal_tobb_a_drogfuggo_ember_mint_ahogy_korabban_hittek","timestamp":"2019. június. 26. 06:29","title":"Sokkal több a drogfüggő ember, mint ahogy korábban hitték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4cbf4d9-d79b-4693-878b-49d7bcd3a8cc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lecsap a Rail Action Day Active Shield az ország vasútjain.\r

\r

","shortLead":"Lecsap a Rail Action Day Active Shield az ország vasútjain.\r

\r

","id":"20190625_Akcioba_lepnek_orszagszerte_a_vasuti_rendorok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f4cbf4d9-d79b-4693-878b-49d7bcd3a8cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b559426-dd6b-4633-b38b-4ac385ff21d9","keywords":null,"link":"/itthon/20190625_Akcioba_lepnek_orszagszerte_a_vasuti_rendorok","timestamp":"2019. június. 25. 13:49","title":"Akcióba lépnek országszerte a vasúti rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c850407-2e18-4da4-b195-798437e9c1b4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Múlt hét hétfő óta csaknem 20 százalékkal drágult a bitcoin, amelynek árfolyama 2018 márciusa óta most először lépte át megint a tízezer dollárt.","shortLead":"Múlt hét hétfő óta csaknem 20 százalékkal drágult a bitcoin, amelynek árfolyama 2018 márciusa óta most először lépte át...","id":"20190624_Szarnyalnak_a_kriptovalutak_arfolyamai_a_Facebook_Libraja_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c850407-2e18-4da4-b195-798437e9c1b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d244d8e1-ac27-47ee-bc6a-2442bb18102b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190624_Szarnyalnak_a_kriptovalutak_arfolyamai_a_Facebook_Libraja_miatt","timestamp":"2019. június. 24. 18:42","title":"Szárnyal a kriptovaluták árfolyama a Facebook Librája miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46efb10b-715a-42f0-b74b-89160a1048a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyurcsány Ferenc azt ígérte, az előválasztás győztesét fogják támogatni.","shortLead":"Gyurcsány Ferenc azt ígérte, az előválasztás győztesét fogják támogatni.","id":"20190626_Gyurcsany_Meglepett_Karacsony_teljesitmenye","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46efb10b-715a-42f0-b74b-89160a1048a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ef434f0-f63e-4591-8aee-644ab30d978c","keywords":null,"link":"/itthon/20190626_Gyurcsany_Meglepett_Karacsony_teljesitmenye","timestamp":"2019. június. 26. 14:05","title":"Gyurcsány: Meglepett Karácsony teljesítménye, Kálmán Olgából politikus lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0ecf845-1b10-4d5f-be03-b351886c528f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Új szállítmány érkezett az országba a K-vitamint tartalmazó Konakionból, de sokkal drágábban adják, mint eddig.","shortLead":"Új szállítmány érkezett az országba a K-vitamint tartalmazó Konakionból, de sokkal drágábban adják, mint eddig.","id":"20190626_Tizszeresere_dragul_a_Konakion","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c0ecf845-1b10-4d5f-be03-b351886c528f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8567334-f9e1-40ce-9d20-9e1c9d097a48","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190626_Tizszeresere_dragul_a_Konakion","timestamp":"2019. június. 26. 12:18","title":"Tízszeresére drágul a Konakion","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"145ca116-d97f-4334-a0e6-b28b667a00bb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több százezer forint bírságot ígér a Nébih, miután az ellenőrök 24 palack jelöletlen pálinkát fogtak.","shortLead":"Több százezer forint bírságot ígér a Nébih, miután az ellenőrök 24 palack jelöletlen pálinkát fogtak.","id":"20190626_Jeloletlen_palinkat_talaltak_a_Nebihesek_egy_zoldseggyumolcs_boltban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=145ca116-d97f-4334-a0e6-b28b667a00bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b79e370d-3bbb-4183-b702-beed02240bbb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190626_Jeloletlen_palinkat_talaltak_a_Nebihesek_egy_zoldseggyumolcs_boltban","timestamp":"2019. június. 26. 09:26","title":"Jelöletlen pálinkát találtak a nébihesek egy zöldség-gyümölcs boltban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3adad408-758a-4c3f-98e0-642319be7502","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Sürgősségi rendelettel kerülte meg a román kormány a parlamentet, így léptette érvénybe az új közigazgatási törvénykönyvét, amelynek szövege még nem ismert. Az elnök is tiltakozik.","shortLead":"Sürgősségi rendelettel kerülte meg a román kormány a parlamentet, így léptette érvénybe az új közigazgatási...","id":"20190625_Kozigazgatasi_torvenykonyv_Trukkel_kerulte_meg_a_torvenyhozast_a_roman_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3adad408-758a-4c3f-98e0-642319be7502&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1503418d-3255-4af8-8c80-4a7f7ada17e4","keywords":null,"link":"/vilag/20190625_Kozigazgatasi_torvenykonyv_Trukkel_kerulte_meg_a_torvenyhozast_a_roman_kormany","timestamp":"2019. június. 25. 19:31","title":"Közigazgatási törvénykönyv: Trükkel kerülte meg a törvényhozást a román kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74bebe25-3928-4a9a-81f4-5f462b3c3af6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ismeretlen tettesek megrongálták a Tallinnban lévő Rahumae temető zsidó parcellájában található sírköveket, a közeli buszmegállóra pedig méretes horogkereszteket festettek.","shortLead":"Ismeretlen tettesek megrongálták a Tallinnban lévő Rahumae temető zsidó parcellájában található sírköveket, a közeli...","id":"20190625_Feldultak_egy_esztorszagi_zsido_temetot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=74bebe25-3928-4a9a-81f4-5f462b3c3af6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71a95adc-18c8-4770-a697-4ac7e718cb38","keywords":null,"link":"/vilag/20190625_Feldultak_egy_esztorszagi_zsido_temetot","timestamp":"2019. június. 25. 18:53","title":"Feldúltak egy észtországi zsidó temetőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]