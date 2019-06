Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6817789e-3cae-48d8-bb4a-ee3454639831","c_author":"HVG Extra A Nő","category":"brandchannel","description":"Mindig is színházban élt, de a gyereke születésével új időszámítás indult. Ő is változott, a játéka is finomodott, és az élet ugyan nem lett tervezhetőbb, de számára izgalmasabb, mint valaha.","shortLead":"Mindig is színházban élt, de a gyereke születésével új időszámítás indult. Ő is változott, a játéka is finomodott, és...","id":"20190612_Nincsenek_igazabol_vagyaim__interju_Jordan_Adellal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6817789e-3cae-48d8-bb4a-ee3454639831&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bd47d99-f0dc-4906-a17c-6537d9b439ac","keywords":null,"link":"/brandchannel/20190612_Nincsenek_igazabol_vagyaim__interju_Jordan_Adellal","timestamp":"2019. június. 12. 15:30","title":"„Nincsenek igazából vágyaim” - interjú Jordán Adéllal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"HVG Extra A Nő","c_partnerlogo":"7d7b7363-e571-4fe7-99c3-a7225075db95","c_partnertag":"hvgextrano"},{"available":true,"c_guid":"20d2b7ef-0df3-4d9b-b1c6-d56f8a6697a9","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Aston Martin DB5 tele van különleges szerkezetekkel.","shortLead":"Az Aston Martin DB5 tele van különleges szerkezetekkel.","id":"20190613_james_bond_aston_martin","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=20d2b7ef-0df3-4d9b-b1c6-d56f8a6697a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d894252e-dbb1-4462-b844-487625f720e2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190613_james_bond_aston_martin","timestamp":"2019. június. 13. 16:19","title":"Elárvereznek egy James Bondnak gyártott Aston Martint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"991b4dac-769f-442f-b6ef-504c13157c75","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"4-0-ra nyertek a lengyelek, ezt követően kommentálták a meccset.","shortLead":"4-0-ra nyertek a lengyelek, ezt követően kommentálták a meccset.","id":"20190613_Pogromnak_nevezte_Izrael_elleni_gyozelmuket_a_lengyel_futballszovetseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=991b4dac-769f-442f-b6ef-504c13157c75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"157b2fe4-710a-4622-ab55-f9677ee7b2ca","keywords":null,"link":"/sport/20190613_Pogromnak_nevezte_Izrael_elleni_gyozelmuket_a_lengyel_futballszovetseg","timestamp":"2019. június. 13. 12:12","title":"Pogromnak nevezte Izrael elleni győzelmüket a lengyel futballszövetség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf629b88-5697-4885-a3f6-1685e24e2a30","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem a Hableány mentésén akart meggazdagodni a Clark Ádám úszódaru tulajdonosa, több eszközt ingyen biztosított a mentéshez.","shortLead":"Nem a Hableány mentésén akart meggazdagodni a Clark Ádám úszódaru tulajdonosa, több eszközt ingyen biztosított...","id":"20190612_Tobb_tizmillio_forintba_kerult_a_Hableany_kiemelese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf629b88-5697-4885-a3f6-1685e24e2a30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e67030f7-a6d9-4536-a65c-51d67887253c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190612_Tobb_tizmillio_forintba_kerult_a_Hableany_kiemelese","timestamp":"2019. június. 12. 19:33","title":"Több tízmillió forintba került a Hableány kiemelése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78dec87e-2414-4414-972b-30b16bfc888c","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"A héten tárgyalja a Parlament a mentelmi jog szűkítésének kormánypárti módosító javaslatát. A DK-s Czeglédy Csaba ügyére hivatkoznak a kormánypártiak, de Czeglédy maga azt mondja, ez a szigorítás nem róla szól. Szerinte a Fidesz már 2022-re gondol, a kormánypárt pedig bort iszik és vizet prédikál. A törvénymódosítással nem csak az előzetes letartóztatásban lévő képviselőjelöltek vesztenék el a mentelmi jogukat.","shortLead":"A héten tárgyalja a Parlament a mentelmi jog szűkítésének kormánypárti módosító javaslatát. A DK-s Czeglédy Csaba...","id":"20190613_Lex_Czegledy_a_Fidesz_egyik_kepviseloje_2008_ota_bujik_a_mentelmi_jog_moge","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=78dec87e-2414-4414-972b-30b16bfc888c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1910b142-940b-4cb9-bf82-481251e2305c","keywords":null,"link":"/itthon/20190613_Lex_Czegledy_a_Fidesz_egyik_kepviseloje_2008_ota_bujik_a_mentelmi_jog_moge","timestamp":"2019. június. 13. 17:16","title":"Lex Czeglédy: a Fidesz egyik képviselője 2008 óta bújik a mentelmi jog mögé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc6495d0-80bd-4453-b41f-b7e62b95a3d3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány a teljes alap- és középfokú oktatás valamennyi évfolyamát lefedi.","shortLead":"A kormány a teljes alap- és középfokú oktatás valamennyi évfolyamát lefedi.","id":"20190612_2020tol_mindenki_ingyen_kapja_a_tankonyveket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc6495d0-80bd-4453-b41f-b7e62b95a3d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c14cb440-7999-4102-9997-c64bccd2f963","keywords":null,"link":"/itthon/20190612_2020tol_mindenki_ingyen_kapja_a_tankonyveket","timestamp":"2019. június. 12. 17:11","title":"2020-tól mindenki ingyen kapja a tankönyveket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97bfed24-ad30-4fcf-b696-f6d7f69e57d1","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A történészi és politikai elemzői munkáját egy időre szépirodalomra cserélte az elsőkönyves Ripp Zoltán. Szerinte 2010-et az új rendszerváltás dátumának lehet tekinteni, a kormány pedig ezzel visszatért az elmúlt korok zsákutcás történelmébe.","shortLead":"A történészi és politikai elemzői munkáját egy időre szépirodalomra cserélte az elsőkönyves Ripp Zoltán. Szerinte...","id":"20190613_Ripp_Jozsef_A_kormany_vereseg_eseten_kepes_polgarhaborus_szituaciot_eloidezni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=97bfed24-ad30-4fcf-b696-f6d7f69e57d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aef57eb3-2ea5-4c8e-869c-3d6e4a5cd4ad","keywords":null,"link":"/kultura/20190613_Ripp_Jozsef_A_kormany_vereseg_eseten_kepes_polgarhaborus_szituaciot_eloidezni","timestamp":"2019. június. 13. 14:10","title":"Ripp Zoltán: A kormány vereség esetén képes polgárháborús szituációt előidézni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19287451-b5b0-42ee-9482-a8ac3e02305b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Miközben a belső égésű motoros autók egyre kevésbé számítanak politikailag korrektnek, arról viszonylag kevesen beszélnek, hogy mennyire szennyezőek az óceánjáró hajók. ","shortLead":"Miközben a belső égésű motoros autók egyre kevésbé számítanak politikailag korrektnek, arról viszonylag kevesen...","id":"20190613_nehany_luxushajo_szennyezobb_mint_europa_osszes_autoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=19287451-b5b0-42ee-9482-a8ac3e02305b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f98f1555-3b6e-44f7-99c8-3eec3765b9bc","keywords":null,"link":"/cegauto/20190613_nehany_luxushajo_szennyezobb_mint_europa_osszes_autoja","timestamp":"2019. június. 13. 06:41","title":"Néhány luxushajó szennyezőbb, mint Európa összes autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]