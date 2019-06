Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b4811139-2b40-46c4-91dc-622e6163ffbb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20190603_terey_janos_alfoldi_robert_gyasz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b4811139-2b40-46c4-91dc-622e6163ffbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c77e282-ab03-49c3-8d0b-f3e13955501b","keywords":null,"link":"/kultura/20190603_terey_janos_alfoldi_robert_gyasz","timestamp":"2019. június. 03. 15:53","title":"Alföldi Róbert is elbúcsúzott Térey Jánostól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daad4324-fb06-4fae-b0d0-98c0b141226b","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"160 munkavállaló lépett sztrájkba, mogyorókrém alig, Kinder Bueno meg egyáltalán nem készül. ","shortLead":"160 munkavállaló lépett sztrájkba, mogyorókrém alig, Kinder Bueno meg egyáltalán nem készül. ","id":"20190603_kinder_bueno_ferrero_nutella_gyar_sztrajk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=daad4324-fb06-4fae-b0d0-98c0b141226b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c31fe21b-506f-4b19-b776-100732ffc542","keywords":null,"link":"/kkv/20190603_kinder_bueno_ferrero_nutella_gyar_sztrajk","timestamp":"2019. június. 03. 16:22","title":"Sztrájkolnak a világ legnagyobb Nutella-gyárában, a Kinder Bueno gyártása is leállt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9f4662b-3d6b-4e20-823e-4e7ceaeb7353","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vízlépcső megállította az áradó folyó által összeszedett szemetet, ezt később majd lehalásszák róla. ","shortLead":"A vízlépcső megállította az áradó folyó által összeszedett szemetet, ezt később majd lehalásszák róla. ","id":"20190604_Szinte_egybefuggo_szemet_boritja_a_Tiszat_Kiskorenel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d9f4662b-3d6b-4e20-823e-4e7ceaeb7353&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3275cec2-ff06-4784-bc60-1d1153494d39","keywords":null,"link":"/itthon/20190604_Szinte_egybefuggo_szemet_boritja_a_Tiszat_Kiskorenel","timestamp":"2019. június. 04. 20:14","title":"Szinte egybefüggő szemét borítja a Tiszát Kiskörénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c1913b7-e0d1-4daa-8d96-425e7a3ac24e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Amazon a mesterséges intelligenciát és a kiterjesztett valóságot hívta segítségül, hogy a vásárlók \"felpróbálhassák\" a megvásárolható rúzsokat.","shortLead":"Az Amazon a mesterséges intelligenciát és a kiterjesztett valóságot hívta segítségül, hogy a vásárlók \"felpróbálhassák\"...","id":"20190604_amazon_vasarlas_mesterseges_intelligencia_ruzs_kiterjesztett_valosag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c1913b7-e0d1-4daa-8d96-425e7a3ac24e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45bf5cf5-2cca-4749-9d5c-a0c420e5a41c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190604_amazon_vasarlas_mesterseges_intelligencia_ruzs_kiterjesztett_valosag","timestamp":"2019. június. 04. 17:03","title":"Remek funkcióval bővült az Amazon alkalmazása, de nem örülhet neki mindenki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6ffc5e8-266a-41ce-ade0-e859f77333c6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ötéves Harry Shaw egy rákos betegségben szenvedett, de a halála előtt még kapott egy nagy ajándékot a kedvencétől.","shortLead":"Az ötéves Harry Shaw egy rákos betegségben szenvedett, de a halála előtt még kapott egy nagy ajándékot a kedvencétől.","id":"20190604_Meghalt_a_kisfiu_aki_megkapta_Lewis_Hamilton_autojat_es_trofeajat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e6ffc5e8-266a-41ce-ade0-e859f77333c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60caf23e-96ec-4584-b5ff-3ff79db441ab","keywords":null,"link":"/elet/20190604_Meghalt_a_kisfiu_aki_megkapta_Lewis_Hamilton_autojat_es_trofeajat","timestamp":"2019. június. 04. 12:27","title":"Meghalt a kisfiú, aki megkapta Lewis Hamilton autóját és trófeáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60493436-7bfc-4c05-9908-dad24b3d81af","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Torstein Hagen egyebek mellett azt írta, \"a legteljesebb mértékben együttműködnek a magyar hatóságokkal\". ","shortLead":"Torstein Hagen egyebek mellett azt írta, \"a legteljesebb mértékben együttműködnek a magyar hatóságokkal\". ","id":"20190604_Dunai_hajobaleset_kozlemenyt_adott_ki_a_Viking_elnoke","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=60493436-7bfc-4c05-9908-dad24b3d81af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9562758c-3771-4e65-b781-8acda3f01611","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190604_Dunai_hajobaleset_kozlemenyt_adott_ki_a_Viking_elnoke","timestamp":"2019. június. 04. 09:53","title":"Dunai hajóbaleset: közleményt adott ki a Viking hajótársaság elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2b39e34-74ac-46fc-85b9-9cd6ed765c1f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Találtak Skóciában egy középkori sakk-készletet, amelynek 200 éve elveszett öt darabja. Most az egyik figura előkerült – egy család fiókjából.","shortLead":"Találtak Skóciában egy középkori sakk-készletet, amelynek 200 éve elveszett öt darabja. Most az egyik figura előkerült...","id":"20190604_Kutassa_at_a_fiokjait_hatha_akad_ott_is_egy_tobb_szaz_eves_sakkbabu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a2b39e34-74ac-46fc-85b9-9cd6ed765c1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7677b44d-7071-46b5-a3ac-f9a8b4ca13f1","keywords":null,"link":"/kultura/20190604_Kutassa_at_a_fiokjait_hatha_akad_ott_is_egy_tobb_szaz_eves_sakkbabu","timestamp":"2019. június. 04. 07:55","title":"Kutassa át a fiókjait, hátha akad ott is egy több száz éves sakkfigura","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72f7f271-58ab-4278-a15c-50a73ec3210b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egymillió volt a cél.","shortLead":"Egymillió volt a cél.","id":"20190605_680_ezer_alairast_gyujtott_Hadhazy_az_Europai_Ugyeszseg_mellett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72f7f271-58ab-4278-a15c-50a73ec3210b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9a44710-e779-4b51-b403-72b2851a1b61","keywords":null,"link":"/itthon/20190605_680_ezer_alairast_gyujtott_Hadhazy_az_Europai_Ugyeszseg_mellett","timestamp":"2019. június. 05. 14:57","title":"680 ezer aláírást gyűjtött Hadházy az Európai Ügyészség mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]