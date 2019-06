Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Több autó is összeütközött a 26-os kilométer közelében.","shortLead":"Több autó is összeütközött a 26-os kilométer közelében.","id":"20190624_Karambol_miatt_torlodik_a_forgalom_az_M0ason","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ff6895d-1c10-4fac-ae44-f974f6ec21fd","keywords":null,"link":"/cegauto/20190624_Karambol_miatt_torlodik_a_forgalom_az_M0ason","timestamp":"2019. június. 24. 15:02","title":"Karambol miatt torlódik a forgalom az M0-áson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5229ee8f-7a78-4b98-b93e-af18243f71a1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Tinédzserek egy csoportjának életveszélyes szórakozását vették videóra.","shortLead":"Tinédzserek egy csoportjának életveszélyes szórakozását vették videóra.","id":"20190624_bicikli_eletveszelyes_malajzia_forgalom_autos_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5229ee8f-7a78-4b98-b93e-af18243f71a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26e057eb-78a7-4860-b3a4-db3caa7766de","keywords":null,"link":"/cegauto/20190624_bicikli_eletveszelyes_malajzia_forgalom_autos_video","timestamp":"2019. június. 24. 18:24","title":"Mint a rossz szellemek, suhannak a kamikaze biciklisek Malajziában - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"886d1321-8e23-43fa-9362-4df8c0d4cc0d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bemutatták a Raspberry Pi számítógépek negyedik generációs változatát, amiből rögtön három különböző típust is villantottak.","shortLead":"Bemutatták a Raspberry Pi számítógépek negyedik generációs változatát, amiből rögtön három különböző típust is...","id":"20190624_15_600_forintba_kerul_ez_a_miniatur_szamitogep_amire_ket_4Ks_monitort_is_rakothet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=886d1321-8e23-43fa-9362-4df8c0d4cc0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49eb2f5e-e5be-4502-8b1b-7ccf3d77aea8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190624_15_600_forintba_kerul_ez_a_miniatur_szamitogep_amire_ket_4Ks_monitort_is_rakothet","timestamp":"2019. június. 24. 14:06","title":"15 600 forintba kerül ez a miniatűr számítógép, amire két 4K-s monitort is ráköthet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13f868af-9b47-404d-93f9-a2a1cfebfc42","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Merész lenne azt állítani, hogy az erősen szennyezett levegő meddőséget okozhat, de egy friss kutatás szerint elképzelhető, hogy a rossz levegő nincs jó hatással a nők termékenységére.","shortLead":"Merész lenne azt állítani, hogy az erősen szennyezett levegő meddőséget okozhat, de egy friss kutatás szerint...","id":"20190626_A_rossz_levego_csokkentheti_a_nok_termekenyseget","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=13f868af-9b47-404d-93f9-a2a1cfebfc42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7e3b9d9-75ea-4a09-b64a-54351337ef55","keywords":null,"link":"/elet/20190626_A_rossz_levego_csokkentheti_a_nok_termekenyseget","timestamp":"2019. június. 26. 11:15","title":"A rossz levegő csökkentheti a nők termékenységét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91527ea5-b366-482f-96b1-a81dbb5cba1b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Curiosity néhány napja magas metánszintet mért a Mars légkörében, ám a gáz mostanra eltűnt. 