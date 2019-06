Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2b063b22-c80a-4741-98e5-b7997f68863f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Parlament erre hivatkozva tolta ki a határidőt.","shortLead":"A Parlament erre hivatkozva tolta ki a határidőt.","id":"20190625_A_bankok_szerint_elenyeszo_azok_szama_akiknel_meg_hianyzik_az_adategyeztetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2b063b22-c80a-4741-98e5-b7997f68863f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf74b8d3-6e71-47ea-9e94-d98e627b32cc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190625_A_bankok_szerint_elenyeszo_azok_szama_akiknel_meg_hianyzik_az_adategyeztetes","timestamp":"2019. június. 25. 17:26","title":"A bankok szerint elenyésző azok száma, akiknél még hiányzik az adategyeztetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f48ef16-5a7a-4b4f-827d-d557f7816df8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Delhusa Gjon elismerte, hogy a Rába parti lány című dalát egyszerűen koppintotta.","shortLead":"Delhusa Gjon elismerte, hogy a Rába parti lány című dalát egyszerűen koppintotta.","id":"20190625_Megint_talaltak_egy_Delhusa_Gjondalt_amit_szakasztott_hasonmasa_egy_kulfoldi_szamnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5f48ef16-5a7a-4b4f-827d-d557f7816df8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ca0c5aa-e362-479f-8da3-4fc70ffb58ff","keywords":null,"link":"/kultura/20190625_Megint_talaltak_egy_Delhusa_Gjondalt_amit_szakasztott_hasonmasa_egy_kulfoldi_szamnak","timestamp":"2019. június. 25. 05:22","title":"Megint találtak egy Delhusa Gjon-dalt, ami szakasztott mása egy külföldi számnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43b29eba-33ed-4fc0-bd68-6cad8d448b6d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyre több részlet derül ki a Ripost által \"kéjbarlangként\" emlegett helyiségről.","shortLead":"Egyre több részlet derül ki a Ripost által \"kéjbarlangként\" emlegett helyiségről.","id":"20190623_Soron_kivuli_beszamolot_ker_az_MTA_vezetese_a_sziv_alaku_agy_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=43b29eba-33ed-4fc0-bd68-6cad8d448b6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aeb31134-1b02-47c9-ac37-f870481691b7","keywords":null,"link":"/itthon/20190623_Soron_kivuli_beszamolot_ker_az_MTA_vezetese_a_sziv_alaku_agy_miatt","timestamp":"2019. június. 23. 22:34","title":"Soron kívüli beszámolót kér az MTA vezetése a szív alakú ágy miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bdbac57-17cd-4cd7-9e90-97fd8ba5dcd2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A magyar tulajdonban lévő i4p vállalat bemutatta a Trident HSM hardverbiztonsági modulját, amely a világon elsőként alkalmaz többszereplős kriptográfiai megoldást is a biztonság növelésére. A gyakorlatban ez azt teszi lehetővé, magyarázzák a vállalat szakértői, hogy a kormányzati szervek és a vállalatok, valamint az ipar és a pénzügyi szektor képviselői is nagyobb biztonságot garantálhatnak adataik és erőforrásaik számára.","shortLead":"A magyar tulajdonban lévő i4p vállalat bemutatta a Trident HSM hardverbiztonsági modulját, amely a világon elsőként...","id":"20190624_i4p_tridens_hsm_hardverbiztonsag_titkositasi_modul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8bdbac57-17cd-4cd7-9e90-97fd8ba5dcd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf12fce4-e04f-462e-9b5b-12fc0485da58","keywords":null,"link":"/tudomany/20190624_i4p_tridens_hsm_hardverbiztonsag_titkositasi_modul","timestamp":"2019. június. 24. 16:33","title":"Amit ezzel a magyar készülékkel titkosítanak, azt aligha fejti meg más egyhamar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1783a33a-5947-432a-a457-3508355212a2","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Egy fatális hiba és egy szófiai utazás kellett, hogy kiderüljön, valójában mennyire hatékony az okmányellenőrzés a legfontosabb hazai és külföldi intézményekben. ","shortLead":"Egy fatális hiba és egy szófiai utazás kellett, hogy kiderüljön, valójában mennyire hatékony az okmányellenőrzés...","id":"20190625_Igy_eltem_hat_evig_nemzetkozi_korozes_alatt_allo_szemelyivel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1783a33a-5947-432a-a457-3508355212a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1921e631-ebc1-48bf-a9e2-3eabf33dfce1","keywords":null,"link":"/itthon/20190625_Igy_eltem_hat_evig_nemzetkozi_korozes_alatt_allo_szemelyivel","timestamp":"2019. június. 25. 06:30","title":"Így éltem és utazgattam hat éven át egy nemzetközi körözés alatt álló személyivel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e785b64-fe14-41df-afa6-9a356946c540","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A feldolgozott hús fokozottan veszélyes a spermaszámra, derül ki a Harvard egyetem kutatásából.","shortLead":"A feldolgozott hús fokozottan veszélyes a spermaszámra, derül ki a Harvard egyetem kutatásából.","id":"20190625_Kevesbe_termekenyek_az_egeszsegtelen_etrendet_koveto_fiatalok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9e785b64-fe14-41df-afa6-9a356946c540&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3a29523-8127-4799-8738-ec4342414a1d","keywords":null,"link":"/elet/20190625_Kevesbe_termekenyek_az_egeszsegtelen_etrendet_koveto_fiatalok","timestamp":"2019. június. 25. 12:00","title":"Kevésbé termékenyek az egészségtelen étrendet követő fiatalok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89d2d4d1-d8d8-41d4-956d-153119ff9db0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tervek szerint szerdán mutatja be az Oppo azt a prototípus mobiltelefont, amelynek szelfikameráját már a kijelző mögé küldte a cég.","shortLead":"A tervek szerint szerdán mutatja be az Oppo azt a prototípus mobiltelefont, amelynek szelfikameráját már a kijelző mögé...","id":"20190625_oppo_kijelzo_ala_rejtett_kamera_szelfikamera_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=89d2d4d1-d8d8-41d4-956d-153119ff9db0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"091fc34e-a5da-4dde-813d-001bf189504d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190625_oppo_kijelzo_ala_rejtett_kamera_szelfikamera_video","timestamp":"2019. június. 25. 08:33","title":"Videón az Oppo izgalmas újdonsága: ilyen lesz a kijelző alá rejtett szelfikamera","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f66dd47a-ff44-4b5b-8e1b-891eb99fa73f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"35 fok is lehet.","shortLead":"35 fok is lehet.","id":"20190625_Szerdan_megsulunk_az_egesz_orszagra_figyelmeztetest_adtak_ki_a_hoseg_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f66dd47a-ff44-4b5b-8e1b-891eb99fa73f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7ee9bf2-8f24-4728-9db6-cae0af81d623","keywords":null,"link":"/itthon/20190625_Szerdan_megsulunk_az_egesz_orszagra_figyelmeztetest_adtak_ki_a_hoseg_miatt","timestamp":"2019. június. 25. 18:30","title":"Szerdán megsülünk: az egész országra figyelmeztetést adtak ki a hőség miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]