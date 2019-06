Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"537532cf-7e86-4daa-8ad4-16d784759b4e","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Román Sándornak, az ExperiDance alapítójának és társtulajdonosának nyilatkozata jelent meg az MTI-ben, amelyben a társulata körül kialakult helyzetre, híresztelésekre reagál. Mint fogalmaz: már nincs köze a mostani ExperiDance-előadásokhoz.","shortLead":"Román Sándornak, az ExperiDance alapítójának és társtulajdonosának nyilatkozata jelent meg az MTI-ben, amelyben...","id":"20190626_Megszolalt_az_ExperiDance_vezetoje_kigolyoztak_es_nem_engedik_be_a_sajat_probatermeibe_sem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=537532cf-7e86-4daa-8ad4-16d784759b4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e598c0a4-4b21-41df-9581-443f4a859281","keywords":null,"link":"/elet/20190626_Megszolalt_az_ExperiDance_vezetoje_kigolyoztak_es_nem_engedik_be_a_sajat_probatermeibe_sem","timestamp":"2019. június. 26. 17:31","title":"Megszólalt az ExperiDance vezetője: einstandolták a munkáját, és már nem engedik be a próbatermekbe sem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43586c62-37cb-496a-a0cd-aca0abae61da","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Eric Trump – Donald Trump amerikai elnök fia – azt állítja, a titkosszolgálat őrizetbe vette egy chicagói bár alkalmazottját, aki egy nyilvános rendezvényen leköpte őt.","shortLead":"Eric Trump – Donald Trump amerikai elnök fia – azt állítja, a titkosszolgálat őrizetbe vette egy chicagói bár...","id":"20190626_Lekoptek_Donald_Trump_fiat_Eric_Trumpot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=43586c62-37cb-496a-a0cd-aca0abae61da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c037da15-4f07-404b-868e-1d098ac8a801","keywords":null,"link":"/vilag/20190626_Lekoptek_Donald_Trump_fiat_Eric_Trumpot","timestamp":"2019. június. 26. 16:08","title":"Leköpték Donald Trump fiát, Eric Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d94f3abd-95fe-4150-8cf7-2c93b5cdec59","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Korábban már leégett a családi háza annak a családnak, amely most a MOM Sport tetején kigyulladt bódé tüzében elvesztette kislányát, számol be az RTL Klub Híradója.\r

\r

","shortLead":"Korábban már leégett a családi háza annak a családnak, amely most a MOM Sport tetején kigyulladt bódé tüzében...","id":"20190625_MOM_Sporttragedia_ez_mar_a_masodik_tuzeset_volt_a_csalad_eleteben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d94f3abd-95fe-4150-8cf7-2c93b5cdec59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26b1ceba-a37c-43bf-a8e0-d72217c32b68","keywords":null,"link":"/itthon/20190625_MOM_Sporttragedia_ez_mar_a_masodik_tuzeset_volt_a_csalad_eleteben","timestamp":"2019. június. 25. 20:21","title":"MOM Sport-tragédia: ez már a második tűzeset volt a család életében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a67306-1ed2-4fba-9e2e-4414f2ed697f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az induló jelöltek akkor fogadják el az előválasztás eredményét, ha azon 50 ezernél több szavazó vesz részt.","shortLead":"Az induló jelöltek akkor fogadják el az előválasztás eredményét, ha azon 50 ezernél több szavazó vesz részt.","id":"20190625_52_ezren_leszavaztak_ervenyes_lehet_az_elovalasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98a67306-1ed2-4fba-9e2e-4414f2ed697f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84d7e126-9651-49dd-bd9d-2c8302739f42","keywords":null,"link":"/itthon/20190625_52_ezren_leszavaztak_ervenyes_lehet_az_elovalasztas","timestamp":"2019. június. 25. 11:58","title":"52 ezren leszavaztak, érvényes lehet az előválasztás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dddca03-6554-4c36-9ab3-f6bdf4c7a82c","c_author":"Zelki Benjámin","category":"gazdasag","description":"46 év után egy napig újra szabad fürdeni a Duna fővárosi szakaszán. Szombaton a Római-parton civilek tesztnapot tartanak, a kerület ígéri, jövőre igazi szabadstrandot alakít ki.","shortLead":"46 év után egy napig újra szabad fürdeni a Duna fővárosi szakaszán. Szombaton a Római-parton civilek tesztnapot...","id":"20190627_Romai_szabadstrand_furdes_civilek_szombaton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8dddca03-6554-4c36-9ab3-f6bdf4c7a82c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"873d708a-439e-4764-b076-2f6a64ba2e00","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190627_Romai_szabadstrand_furdes_civilek_szombaton","timestamp":"2019. június. 27. 06:00","title":"Szombaton legálisan lehet strandolni a Római-parton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13f868af-9b47-404d-93f9-a2a1cfebfc42","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Merész lenne azt állítani, hogy az erősen szennyezett levegő meddőséget okozhat, de egy friss kutatás szerint elképzelhető, hogy a rossz levegő nincs jó hatással a nők termékenységére.","shortLead":"Merész lenne azt állítani, hogy az erősen szennyezett levegő meddőséget okozhat, de egy friss kutatás szerint...","id":"20190626_A_rossz_levego_csokkentheti_a_nok_termekenyseget","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=13f868af-9b47-404d-93f9-a2a1cfebfc42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7e3b9d9-75ea-4a09-b64a-54351337ef55","keywords":null,"link":"/elet/20190626_A_rossz_levego_csokkentheti_a_nok_termekenyseget","timestamp":"2019. június. 26. 11:15","title":"A rossz levegő csökkentheti a nők termékenységét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"056d11bd-a3a7-4c0f-bdb1-3ac640232bed","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nem titkoltan az ikonikus M1 által inspirált újdonság felvázolja számunkra, hogy milyenek lesznek a közeljövő bajor sportkocsijai. ","shortLead":"A nem titkoltan az ikonikus M1 által inspirált újdonság felvázolja számunkra, hogy milyenek lesznek a közeljövő bajor...","id":"20190626_szarnyasajtos_hipersportkocsit_mutatott_be_a_bmw","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=056d11bd-a3a7-4c0f-bdb1-3ac640232bed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57e87210-1df1-467d-91a1-5413e124279c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190626_szarnyasajtos_hipersportkocsit_mutatott_be_a_bmw","timestamp":"2019. június. 26. 13:21","title":"Szárnyasajtós, arcfelismeréses hibrid sportkocsit mutatott be a BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e20e985b-a2fe-41b3-80de-d85e05e4cfd7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kampányfilm készítői szerint ez a hozzáállás jellemző jelenleg az amerikai autókereskedők részéről az elektromos autókhoz. ","shortLead":"A kampányfilm készítői szerint ez a hozzáállás jellemző jelenleg az amerikai autókereskedők részéről az elektromos...","id":"20190626_Schwarzenegger_autokereskedo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e20e985b-a2fe-41b3-80de-d85e05e4cfd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36a113d6-517e-416b-b4a4-bed679d415dd","keywords":null,"link":"/cegauto/20190626_Schwarzenegger_autokereskedo","timestamp":"2019. június. 26. 17:41","title":"Óriásit megy Schwarzenegger álruhás autónepperként a villanyautók \"ellen\" - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]