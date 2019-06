Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"43ea5dac-ddbe-423c-9e8d-aae60d175092","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A bevételeik 6 milliárd forinttal nőttek, mégis kevesebbet fizettek be az államkasszába a kaszinós cégek, mint az előző évben.","shortLead":"A bevételeik 6 milliárd forinttal nőttek, mégis kevesebbet fizettek be az államkasszába a kaszinós cégek, mint az előző...","id":"20190625_kaszinos_ceg_kormany_ado_koncesszios_dij","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43ea5dac-ddbe-423c-9e8d-aae60d175092&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9cd7367-f2c2-4522-b5c6-9c2109a45f73","keywords":null,"link":"/kkv/20190625_kaszinos_ceg_kormany_ado_koncesszios_dij","timestamp":"2019. június. 25. 21:55","title":"Több mint 4,6 milliárd forint adót engedett el a kormány tavaly a kaszinós cégeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25eea25b-52b8-4a95-9cee-5167fb7628f3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ezekben a percekben állítják a helyére.","shortLead":"Ezekben a percekben állítják a helyére.","id":"20190625_Szobrot_kapott_Szell_Kalman_a_rola_elnevezett_teren__fotok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=25eea25b-52b8-4a95-9cee-5167fb7628f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8799ebdf-d343-4a2b-9737-a19c87765c4f","keywords":null,"link":"/elet/20190625_Szobrot_kapott_Szell_Kalman_a_rola_elnevezett_teren__fotok","timestamp":"2019. június. 25. 21:28","title":"Szobrot kapott Széll Kálmán a róla elnevezett téren - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adfde265-060c-46d6-84dc-6f16a05916d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Figyelembe veszik a turisztikai szempontokat is.","shortLead":"Figyelembe veszik a turisztikai szempontokat is.","id":"20190627_825_millio_forintot_kolt_a_kormany_surgos_szunyogirtasra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=adfde265-060c-46d6-84dc-6f16a05916d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f8f80a5-2bee-4b21-a07a-2457b0b8ed12","keywords":null,"link":"/itthon/20190627_825_millio_forintot_kolt_a_kormany_surgos_szunyogirtasra","timestamp":"2019. június. 27. 09:18","title":"825 millió forintot költ a kormány sürgős szúnyogirtásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72b51140-fcde-4cb2-aafd-dd85b7b48ecf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Forgatás miatt érkezett Angliába a színésznő, de nem hagyta ki az újra összeállt Spice Girls koncertjét sem. A bulizás rosszul végződött: csontja tört Emma Stone-nak. ","shortLead":"Forgatás miatt érkezett Angliába a színésznő, de nem hagyta ki az újra összeállt Spice Girls koncertjét sem. A bulizás...","id":"20190626_Leserult_a_Spice_Girlskoncerten_Emma_Stone","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=72b51140-fcde-4cb2-aafd-dd85b7b48ecf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74aacbd4-d6c1-458a-8c64-7e3d0958b5c0","keywords":null,"link":"/elet/20190626_Leserult_a_Spice_Girlskoncerten_Emma_Stone","timestamp":"2019. június. 26. 10:25","title":"Lesérült a Spice Girls-koncerten Emma Stone","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"001faf6e-4c83-420f-8204-dfbc7c70bf5a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy koncertre akartak bejutni a szigetország függetlenségi napján. ","shortLead":"Egy koncertre akartak bejutni a szigetország függetlenségi napján. ","id":"20190627_Tucatnyi_embert_tapostak_halalra_egy_madagaszkari_stadion_elott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=001faf6e-4c83-420f-8204-dfbc7c70bf5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08875927-73e8-4e9a-933b-fc2f0ef4995a","keywords":null,"link":"/vilag/20190627_Tucatnyi_embert_tapostak_halalra_egy_madagaszkari_stadion_elott","timestamp":"2019. június. 27. 05:05","title":"Tucatnyi embert tapostak halálra egy madagaszkári stadion előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79dec512-8015-48b3-ae94-d1d28ef65c44","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Wizz Air kedd esti London-Budapest járatának utasai továbbra is a londoni Gatwick repülőtéren vesztegelnek, lassan egy napja nem tudnak hazajutni – írta az Index olvasói beszámolókra hivatkozva.","shortLead":"A Wizz Air kedd esti London-Budapest járatának utasai továbbra is a londoni Gatwick repülőtéren vesztegelnek, lassan...","id":"20190626_Egy_napja_nem_tudnak_elindulni_Budapestre_a_Wizz_Air_londoni_utasai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=79dec512-8015-48b3-ae94-d1d28ef65c44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0c293c5-be9a-4d5b-909f-5fd3280902e1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190626_Egy_napja_nem_tudnak_elindulni_Budapestre_a_Wizz_Air_londoni_utasai","timestamp":"2019. június. 26. 19:43","title":"Egy napja nem tudnak elindulni Budapestre a Wizz Air londoni utasai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87e5c497-96b5-4290-b8cf-8e4e0b58c1a4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az író az új regényében a hatalom iránti lojalitás és a szembeszegülés dilemmáját boncolgatja.","shortLead":"Az író az új regényében a hatalom iránti lojalitás és a szembeszegülés dilemmáját boncolgatja.","id":"20190626_Zavada_Pal_Sokkal_melyebbek_a_szorongasaink_mint_a_demokratikus_ertekrendunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=87e5c497-96b5-4290-b8cf-8e4e0b58c1a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfe2af80-bd4a-418f-84fa-0dff45c8464e","keywords":null,"link":"/kultura/20190626_Zavada_Pal_Sokkal_melyebbek_a_szorongasaink_mint_a_demokratikus_ertekrendunk","timestamp":"2019. június. 26. 14:28","title":"Závada Pál: Sokkal mélyebbek a szorongásaink, mint a demokratikus értékrendünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f0cbb8d-f720-4a38-8fe6-4ca5fb2c765a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nehéz megjósolni a minőséget, szeszélyes volt az időjárás.","shortLead":"Nehéz megjósolni a minőséget, szeszélyes volt az időjárás.","id":"20190626_Meg_annal_is_rosszabb_lesz_a_buzatermes_mint_vartak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9f0cbb8d-f720-4a38-8fe6-4ca5fb2c765a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d2bcb81-ef75-4ece-b721-0c371958fbb0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190626_Meg_annal_is_rosszabb_lesz_a_buzatermes_mint_vartak","timestamp":"2019. június. 26. 11:28","title":"Még annál is rosszabb lesz a búzatermés, mint várták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]