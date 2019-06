Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4d62b418-eb49-4802-9588-35168918608e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"40 tonna lenne a megengedett maximumérték. ","shortLead":"40 tonna lenne a megengedett maximumérték. ","id":"20190626_Kiakadt_a_tengelysulymero_202_tonnara_pakolt_kamiont_fogtak_az_ukranok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4d62b418-eb49-4802-9588-35168918608e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a334368-795e-4201-96dc-83e5aaa0b2eb","keywords":null,"link":"/cegauto/20190626_Kiakadt_a_tengelysulymero_202_tonnara_pakolt_kamiont_fogtak_az_ukranok","timestamp":"2019. június. 26. 14:20","title":"Kiakadt a tengelysúly-mérő: 202 tonnára pakolt kamiont fogtak az ukránok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e2bb3e4-6e33-4d44-8635-2f1efd5f2205","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A 21 éves nőre búvárkodás közben támadtak az állatok. ","shortLead":"A 21 éves nőre búvárkodás közben támadtak az állatok. ","id":"20190627_Harom_capa_mart_halalra_egy_amerikai_turistat_a_Bahamakon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e2bb3e4-6e33-4d44-8635-2f1efd5f2205&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"175b0b07-3093-47d8-be1f-ce4f9de0d166","keywords":null,"link":"/vilag/20190627_Harom_capa_mart_halalra_egy_amerikai_turistat_a_Bahamakon","timestamp":"2019. június. 27. 08:25","title":"Három cápa mart halálra egy amerikai turistát a Bahamákon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51f4b240-0352-49d3-96ca-0b0a89dfb684","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bukósisakot azért felvette. ","shortLead":"A bukósisakot azért felvette. ","id":"20190626_Nem_birta_a_meleget_puceran_motorozott_egy_ferfi_Nemetorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=51f4b240-0352-49d3-96ca-0b0a89dfb684&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bde5d2c9-a824-4c15-9162-86d3555aa716","keywords":null,"link":"/cegauto/20190626_Nem_birta_a_meleget_puceran_motorozott_egy_ferfi_Nemetorszagban","timestamp":"2019. június. 26. 16:49","title":"Nem bírta a meleget, pucéran motorozott egy férfi Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c349e79-028c-4df1-a3ee-29e4982b1922","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szeptemberben lesz tisztújítás, Jakab szerint sok baloldalinak vonzóbb lenne a Jobbik, ha ő lenne a párt elnöke.","shortLead":"Szeptemberben lesz tisztújítás, Jakab szerint sok baloldalinak vonzóbb lenne a Jobbik, ha ő lenne a párt elnöke.","id":"20190627_Jakab_Peter_elgondolkodik_azon_induljone_a_Jobbik_elnoki_posztjaert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c349e79-028c-4df1-a3ee-29e4982b1922&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1fdbdc5-17e8-47fc-a2ef-94c39224c3bf","keywords":null,"link":"/itthon/20190627_Jakab_Peter_elgondolkodik_azon_induljone_a_Jobbik_elnoki_posztjaert","timestamp":"2019. június. 27. 17:18","title":"Jakab Péter elgondolkodik azon, induljon-e a Jobbik elnöki posztjáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02421ac6-9cbd-4900-be28-67c6b40b174b","c_author":"Jobline.hu","category":"brandchannel","description":"„30 órányi munka után, és még mindig erősen” – írta egy fiatal indonéz szövegíró a Twitterre, majd visszatért a munkába. ","shortLead":"„30 órányi munka után, és még mindig erősen” – írta egy fiatal indonéz szövegíró a Twitterre, majd visszatért...","id":"jobline_20190625_Az_elfoglaltsag_kulturaja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=02421ac6-9cbd-4900-be28-67c6b40b174b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a374c315-1fd3-4df5-85da-a286d04ccd61","keywords":null,"link":"/brandchannel/jobline_20190625_Az_elfoglaltsag_kulturaja","timestamp":"2019. június. 26. 15:00","title":"Az elfoglaltság kultúrája – Így ne áldozd fel magad a sikerért!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Jobline.hu","c_partnerlogo":"d4b6fc62-bd71-41c1-bed5-af979c81c3d4","c_partnertag":"jobline.hu"},{"available":true,"c_guid":"548a053a-0e47-4b47-bb66-659a443ac3da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vagy egy ahhoz hasonló. Az HBO népszerű sorozata, a Csernobil hatására sajtóbejárást szervezett az atomerőmű kedden, ott voltunk. Most pedig videóban mutatjuk be, mit láttunk, illetve hallottunk.","shortLead":"Vagy egy ahhoz hasonló. Az HBO népszerű sorozata, a Csernobil hatására sajtóbejárást szervezett az atomerőmű kedden...","id":"20190625_Elmondtak_Pakson_miert_nem_tortenhet_meg_a_csernobili_katasztrofa__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=548a053a-0e47-4b47-bb66-659a443ac3da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2eca3a40-65ef-4507-bc56-b49629e6fa9a","keywords":null,"link":"/itthon/20190625_Elmondtak_Pakson_miert_nem_tortenhet_meg_a_csernobili_katasztrofa__video","timestamp":"2019. június. 25. 20:23","title":"Elmondták, Pakson miért nem történhet meg a csernobili katasztrófa – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43ea5dac-ddbe-423c-9e8d-aae60d175092","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A bevételeik 6 milliárd forinttal nőttek, mégis kevesebbet fizettek be az államkasszába a kaszinós cégek, mint az előző évben.","shortLead":"A bevételeik 6 milliárd forinttal nőttek, mégis kevesebbet fizettek be az államkasszába a kaszinós cégek, mint az előző...","id":"20190625_kaszinos_ceg_kormany_ado_koncesszios_dij","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43ea5dac-ddbe-423c-9e8d-aae60d175092&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9cd7367-f2c2-4522-b5c6-9c2109a45f73","keywords":null,"link":"/kkv/20190625_kaszinos_ceg_kormany_ado_koncesszios_dij","timestamp":"2019. június. 25. 21:55","title":"Több mint 4,6 milliárd forint adót engedett el a kormány tavaly a kaszinós cégeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d92dea5-227e-403a-ab68-4b18ea62b782","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Amíg csak bírja szusszal. Puzsér Róbert is megszólalt azt követően, hogy Karácsony Gergely nyerte az előválasztás második fordulóját.","shortLead":"Amíg csak bírja szusszal. Puzsér Róbert is megszólalt azt követően, hogy Karácsony Gergely nyerte az előválasztás...","id":"20190626_Puzser_Karacsony_hazudott_hazudik_es_hazudni_fog","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d92dea5-227e-403a-ab68-4b18ea62b782&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23f910e3-2935-466f-ae96-44072ddc0f5e","keywords":null,"link":"/itthon/20190626_Puzser_Karacsony_hazudott_hazudik_es_hazudni_fog","timestamp":"2019. június. 26. 19:59","title":"Puzsér: Karácsony „hazudott, hazudik és hazudni fog”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]