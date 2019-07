Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6153878e-67f6-4721-a7be-83fcc1b1c82d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két férfi egymástól függetlenül áltábornokként verte át az embereket. Egyikük azt is állította magáról, hogy ő a Világbank alelnöke. ","shortLead":"Két férfi egymástól függetlenül áltábornokként verte át az embereket. Egyikük azt is állította magáról, hogy ő...","id":"20190702_Kamutabornokokkent_kaptak_vesztegetesi_penzeket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6153878e-67f6-4721-a7be-83fcc1b1c82d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c70007ac-f7c2-4071-a352-582fcc237196","keywords":null,"link":"/itthon/20190702_Kamutabornokokkent_kaptak_vesztegetesi_penzeket","timestamp":"2019. július. 02. 06:41","title":"Kamutábornokokként kaptak vesztegetési pénzeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d8d1541-43bd-4919-bf32-243cdf0b5503","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jeff Bezos 38 milliárd dollárnyi Amazon-részvényt fog átruházni feleségére a válási megállapodás keretében.","shortLead":"Jeff Bezos 38 milliárd dollárnyi Amazon-részvényt fog átruházni feleségére a válási megállapodás keretében.","id":"20190630_A_vilag_leggazdagabb_emberenek_11_ezer_milliard_forintjaba_kerul_a_valas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d8d1541-43bd-4919-bf32-243cdf0b5503&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43fa7a8d-d493-4156-b656-eee78fae9115","keywords":null,"link":"/kkv/20190630_A_vilag_leggazdagabb_emberenek_11_ezer_milliard_forintjaba_kerul_a_valas","timestamp":"2019. június. 30. 21:10","title":"A világ leggazdagabb emberének 11 ezer milliárd forintjába kerül a válás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6449dd80-8750-47e8-9c1e-434b43da07d7","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Két javított negatív listát adott ki Kína vasárnap a külföldi befektetések piaci hozzáférésére vonatkozóan, ennek köszönhetően július 30-tól a külföldi befektetők az eddiginél több területen vehetik ki részüket - jelentette a Hszinhua kínai állami hírügynökség.","shortLead":"Két javított negatív listát adott ki Kína vasárnap a külföldi befektetések piaci hozzáférésére vonatkozóan, ennek...","id":"20190630_Kina_jobban_rahajt_a_kulfoldi_befektetok_penzere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6449dd80-8750-47e8-9c1e-434b43da07d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d9ca923-1d51-45be-adb7-dd9d68f27ef5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190630_Kina_jobban_rahajt_a_kulfoldi_befektetok_penzere","timestamp":"2019. június. 30. 14:14","title":"Kína jobban ráhajt a külföldi befektetők pénzére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d4282db-cd48-47fc-ac2c-4ee55de4749c","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A kormány azt szeretné, hogy a lehető legtöbben hozzáférjenek a babaváró hitelhez. Azt nem szeretnék, hogy az emberek adósságcsapdába kerüljenek. Novák Katalin szerint erre jó az adósságfék: legfeljebb a fizetések fele mehet el hiteltörlesztésre.","shortLead":"A kormány azt szeretné, hogy a lehető legtöbben hozzáférjenek a babaváró hitelhez. Azt nem szeretnék, hogy az emberek...","id":"20190630_A_kormany_hitelfelvetelre_osztonzi_a_csaladokat_de_nem_akarja_hogy_eladosodjanak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d4282db-cd48-47fc-ac2c-4ee55de4749c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c266172-099a-48d8-b502-570dda7f1b78","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190630_A_kormany_hitelfelvetelre_osztonzi_a_csaladokat_de_nem_akarja_hogy_eladosodjanak","timestamp":"2019. június. 30. 14:45","title":"Novák Katalin szerint nem adósságcsapda, ha valaki fizetésének a fele elmegy hitelek törlesztésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3ea61ec-cfc7-40d6-b2dd-acac61d00380","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tusk megkegyelmezett, több mint húsz óra után mehetnek aludni a tagállami vezetők. ","shortLead":"Tusk megkegyelmezett, több mint húsz óra után mehetnek aludni a tagállami vezetők. ","id":"20190701_eu_csucs_brusszel_tusk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d3ea61ec-cfc7-40d6-b2dd-acac61d00380&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22533ff3-ea3f-4fa1-95a1-2884050be4a8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190701_eu_csucs_brusszel_tusk","timestamp":"2019. július. 01. 12:32","title":"Megint nem sikerült megegyezni, elnapolták az EU-csúcsot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ebcf396-fb69-492b-9927-d0df2774cd1d","c_author":"Zelki Benjámin","category":"itthon","description":"Szombaton a Római-parton megmutatták a budapestiek, hogy elementáris igényük volna arra, hogy sokkal több kapcsolatuk lehessen a folyóval. És arra, hogy ingyen strandolhassanak.","shortLead":"Szombaton a Római-parton megmutatták a budapestiek, hogy elementáris igényük volna arra, hogy sokkal több kapcsolatuk...","id":"20190630_Budapestnek_nagyon_kell_egy_strand_a_Dunanal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1ebcf396-fb69-492b-9927-d0df2774cd1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a1bcdb8-82b8-4650-aa60-978468d65763","keywords":null,"link":"/itthon/20190630_Budapestnek_nagyon_kell_egy_strand_a_Dunanal","timestamp":"2019. június. 30. 12:30","title":"Öt nap alatt olyan strand épült Budapesten, amilyet negyven éve nem láttak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21d67647-7177-44d0-828b-19a4dac139e0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Meghosszabbították annak a miniszteri biztosnak a kinevezését, aki az egészért felelős.","shortLead":"Meghosszabbították annak a miniszteri biztosnak a kinevezését, aki az egészért felelős.","id":"20190701_Tovabb_csuszhat_az_uj_Nemzeti_alaptanterv_bevezetese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=21d67647-7177-44d0-828b-19a4dac139e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3d8d668-0a09-485b-a451-2c461ee32bdb","keywords":null,"link":"/itthon/20190701_Tovabb_csuszhat_az_uj_Nemzeti_alaptanterv_bevezetese","timestamp":"2019. július. 01. 15:22","title":"Tovább csúszhat az új Nemzeti alaptanterv bevezetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56b02615-361b-47da-b3fe-01558f402af5","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"15-től 35 fokig, a teljes elázástól a gutaütésig bármi megtörténhet ebben az országban.","shortLead":"15-től 35 fokig, a teljes elázástól a gutaütésig bármi megtörténhet ebben az országban.","id":"20190701_Hoseg_es_zivatar_miatt_is_figyelmeztetest_adott_ki_keddre_az_OMSZ","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=56b02615-361b-47da-b3fe-01558f402af5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"202f9a9f-98e1-4590-a65f-93cdcf3f7e11","keywords":null,"link":"/itthon/20190701_Hoseg_es_zivatar_miatt_is_figyelmeztetest_adott_ki_keddre_az_OMSZ","timestamp":"2019. július. 01. 18:10","title":"Egyszerre hőség és zivatar miatt is figyelmeztetést adott ki keddre az OMSZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]