[{"available":true,"c_guid":"d61860fe-aad3-496d-820a-4607c33554e3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy most megjelent tanulmány szerzői szerint az e-cigik még rövid idejű szívása is képes stresszelni a sejteket oly módon, hogy az sejthalálhoz vagy betegséghez vezethet.","shortLead":"Egy most megjelent tanulmány szerzői szerint az e-cigik még rövid idejű szívása is képes stresszelni a sejteket oly...","id":"20190704_elektromos_cigaretta_e_cigi_hatasa_agyi_ossejt_karosodasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d61860fe-aad3-496d-820a-4607c33554e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b4553eb-0536-4277-93bd-6060ea4f1d97","keywords":null,"link":"/tudomany/20190704_elektromos_cigaretta_e_cigi_hatasa_agyi_ossejt_karosodasa","timestamp":"2019. július. 04. 16:03","title":"Az elektromos cigaretta károsíthatja az agyi őssejteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bb9a37f-8dbe-4a7a-9d4c-8fc9b91c08a7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Moldován László korábban az LMP budapesti elnöke is volt. Azóta a pártból is kilépett.","shortLead":"Moldován László korábban az LMP budapesti elnöke is volt. Azóta a pártból is kilépett.","id":"20190703_Van_mar_kozos_jelolt_Erzsebetvarosban_megis_elindulhat_az_LMP_volt_tagja_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9bb9a37f-8dbe-4a7a-9d4c-8fc9b91c08a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f47a5d9-c79e-402f-9b8f-4016c022cd87","keywords":null,"link":"/itthon/20190703_Van_mar_kozos_jelolt_Erzsebetvarosban_megis_elindulhat_az_LMP_volt_tagja_is","timestamp":"2019. július. 03. 16:06","title":"Van már közös jelölt Erzsébetvárosban, mégis elindulhat az LMP volt tagja is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5e9890d-1404-41fe-af76-e28befb400fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Évek óta nem működik a klímaberendezés a Kútvölgyi kórházban, a hőség miatt operáció közben lett rosszul a napokban az egyik alkalmazott.","shortLead":"Évek óta nem működik a klímaberendezés a Kútvölgyi kórházban, a hőség miatt operáció közben lett rosszul a napokban...","id":"20190703_Nincs_klima_rosszul_lett_egy_mutos_a_Kutvolgyi_korhazban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a5e9890d-1404-41fe-af76-e28befb400fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6a92622-583d-4a58-8eb4-f8e458b3fca2","keywords":null,"link":"/itthon/20190703_Nincs_klima_rosszul_lett_egy_mutos_a_Kutvolgyi_korhazban","timestamp":"2019. július. 03. 10:43","title":"Akkora a hőség, hogy rosszul lett egy műtős a Kútvölgyi kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d3c409e-babc-4bb1-a516-38715166a03f","c_author":"","category":"itthon","description":"Kemény hangú szolidaritási nyilatkozatot adott ki a CEU az MTA-törvény elfogadására, a törvény az MTA erőszakos végét jelenti.\r

\r

","shortLead":"Kemény hangú szolidaritási nyilatkozatot adott ki a CEU az MTA-törvény elfogadására, a törvény az MTA erőszakos végét...","id":"20190703_Az_MTAval_szolidaris_CEU_szerint_Orban_semmibe_veszi_a_jogallamisagot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d3c409e-babc-4bb1-a516-38715166a03f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7029039d-492e-4cd7-b8ea-e20babf63532","keywords":null,"link":"/itthon/20190703_Az_MTAval_szolidaris_CEU_szerint_Orban_semmibe_veszi_a_jogallamisagot","timestamp":"2019. július. 03. 11:46","title":"Az MTA-val szolidáris CEU szerint Orbán semmibe veszi a jogállamiságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52008c25-42f7-455b-a515-ab6c69f49f14","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Három nap alatt 5500 alkalommal kezdeményeztek a \"családvédelmi akcióterv\" elemeihez kapcsolódó ügyintézést a kormányablakokban, a babaváró hitel a legnépszerűbb.","shortLead":"Három nap alatt 5500 alkalommal kezdeményeztek a \"családvédelmi akcióterv\" elemeihez kapcsolódó ügyintézést...","id":"20190704_Mar_5500an_huztak_meg_a_babavaro_hitel_ravaszat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52008c25-42f7-455b-a515-ab6c69f49f14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"981af96f-2823-42bc-8f02-e7d7ecdf225a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190704_Mar_5500an_huztak_meg_a_babavaro_hitel_ravaszat","timestamp":"2019. július. 04. 10:00","title":"Már 5500-an húzták meg a családvédelmi támogatások ravaszát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"113a8a99-7d55-4e9f-bbb0-17ebfdb60b82","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az orvos által felírt cseppek nem hatottak, az anya ekkor nyúlt a tapaszhoz. A fiú azonban nagyon rosszul lett, alig kapott levegőt, a végtagjai elszíneződtek.","shortLead":"Az orvos által felírt cseppek nem hatottak, az anya ekkor nyúlt a tapaszhoz. A fiú azonban nagyon rosszul lett, alig...","id":"20190703_Majdnem_meghalt_egy_magyar_fiu_mert_az_anyja_a_neki_felirt_tapasszal_kezelte_a_fajdalmait","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=113a8a99-7d55-4e9f-bbb0-17ebfdb60b82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd957437-7512-4e02-b9e5-040dcf087305","keywords":null,"link":"/itthon/20190703_Majdnem_meghalt_egy_magyar_fiu_mert_az_anyja_a_neki_felirt_tapasszal_kezelte_a_fajdalmait","timestamp":"2019. július. 03. 07:20","title":"Majdnem meghalt egy magyar fiú, mert az anyja a neki felírt tapasszal kezelte a fájdalmait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"debc0341-1c2b-4489-a146-35c7e2afeb96","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Mobilon is lehet jegyet venni a fővárosi állatkertbe.","shortLead":"Mobilon is lehet jegyet venni a fővárosi állatkertbe.","id":"20190704_A_fovarosi_allatkert_uj_jegyvasarlasi_format_inditott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=debc0341-1c2b-4489-a146-35c7e2afeb96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"596a2e06-9c66-4b63-839a-d67aaabf2292","keywords":null,"link":"/kkv/20190704_A_fovarosi_allatkert_uj_jegyvasarlasi_format_inditott","timestamp":"2019. július. 04. 12:20","title":"A fővárosi állatkert új jegyvásárlási formát indított","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6f73760-d2fe-4d8f-8b46-6c31fe6b3f99","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Leépítések, rosszabb munkakörülmények, kicsi fizetés – nem csoda, ha az állam most lasszóval fogna olyanokat, akik hajlandóak dolgozni a közigazgatásban.","shortLead":"Leépítések, rosszabb munkakörülmények, kicsi fizetés – nem csoda, ha az állam most lasszóval fogna olyanokat, akik...","id":"20190704_Egyre_nagyobb_bajban_a_kozigazgatas_nagy_a_munkaerohiany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e6f73760-d2fe-4d8f-8b46-6c31fe6b3f99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72ae8416-c7b0-40ae-8923-edb0e7223b16","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190704_Egyre_nagyobb_bajban_a_kozigazgatas_nagy_a_munkaerohiany","timestamp":"2019. július. 04. 11:33","title":"Egyre nagyobb bajban a közigazgatás, nagy a munkaerőhiány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]