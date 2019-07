Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5da4df1b-76d1-4243-9195-42975baa7c3d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"High on Pompelo címmel jelent meg a zenekar új EP-je, a címadó dalhoz izgalmas klip is készült.","shortLead":"High on Pompelo címmel jelent meg a zenekar új EP-je, a címadó dalhoz izgalmas klip is készült.","id":"20190704_Erotikuspszichoklippel_jelentkezett_a_Saverne","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5da4df1b-76d1-4243-9195-42975baa7c3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6583400-fca5-41a2-8aab-bcd4074038ed","keywords":null,"link":"/kultura/20190704_Erotikuspszichoklippel_jelentkezett_a_Saverne","timestamp":"2019. július. 04. 15:58","title":"Erotikus-pszicho-klippel jelentkezett a Saverne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38f37a05-d5c5-400d-acc1-fc93a8fa642a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Összesen 41 lakóépület vált lakhatatlanná, 101 embert rokonoknál, tizenhármat önkormányzati lakásokban, illetve tornateremben helyeztek el.","shortLead":"Összesen 41 lakóépület vált lakhatatlanná, 101 embert rokonoknál, tizenhármat önkormányzati lakásokban, illetve...","id":"20190704_Tobb_mint_otezer_epuletet_rongalt_meg_a_mult_heti_vihar_Szabolcsban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=38f37a05-d5c5-400d-acc1-fc93a8fa642a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98879bbc-3160-4372-8967-89c01735eb9e","keywords":null,"link":"/itthon/20190704_Tobb_mint_otezer_epuletet_rongalt_meg_a_mult_heti_vihar_Szabolcsban","timestamp":"2019. július. 04. 21:11","title":"Több mint ötezer épületet rongált meg a múlt heti vihar Szabolcsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b30b76c-3faa-43e4-bdf7-e5c06372dbff","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Riza Azizt 155 millió dollár tisztára mosásával vádolják. ","shortLead":"Riza Azizt 155 millió dollár tisztára mosásával vádolják. ","id":"20190704_Penzmosas_miatt_vettek_orizetbe_a_Wall_Street_farkasa_produceret","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8b30b76c-3faa-43e4-bdf7-e5c06372dbff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"daab049d-c825-465a-b7d9-62a2cd094146","keywords":null,"link":"/elet/20190704_Penzmosas_miatt_vettek_orizetbe_a_Wall_Street_farkasa_produceret","timestamp":"2019. július. 04. 21:19","title":"Pénzmosás miatt vették őrizetbe a Wall Street farkasa producerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7d89210-fcbf-40d6-a7ca-e99503b916b5","c_author":"","category":"elet","description":"Csütörtökön a nagyszínpad az amerikaiaké volt: Jauz, Future, Marshmello váltotta egymást. A hőség, a Balaton és a buli viszont állandó vendégek Zamárdiban. Fotósunk így látta a Balaton Sound 2. napját.","shortLead":"Csütörtökön a nagyszínpad az amerikaiaké volt: Jauz, Future, Marshmello váltotta egymást. A hőség, a Balaton és a buli...","id":"20190705_Semmi_nem_tudja_a_bulizok_kedvet_szedni_Zamardiban_fotok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b7d89210-fcbf-40d6-a7ca-e99503b916b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32683975-d3e0-420d-b650-6b9a97125728","keywords":null,"link":"/elet/20190705_Semmi_nem_tudja_a_bulizok_kedvet_szedni_Zamardiban_fotok","timestamp":"2019. július. 05. 11:26","title":"Semmi nem tudja a bulizók kedvét szegni Zamárdiban (fotók)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"421299ca-c0a2-4453-9e9c-89c3febb212e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vázoljuk, hogy pontosan mennyire gyors az amerikai gyártó legújabb villanyautó-töltője.","shortLead":"Vázoljuk, hogy pontosan mennyire gyors az amerikai gyártó legújabb villanyautó-töltője.","id":"20190705_percenkent_24_kilometernyi_hatotav_toltheto_az_uj_teslakba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=421299ca-c0a2-4453-9e9c-89c3febb212e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"455c8528-45a4-4870-bdbe-3e9b17944585","keywords":null,"link":"/cegauto/20190705_percenkent_24_kilometernyi_hatotav_toltheto_az_uj_teslakba","timestamp":"2019. július. 05. 06:41","title":"Percenként 24 kilométernyi hatótáv tölthető az új Teslákba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb46dfc6-1988-4936-ab5c-8ccf114e30ab","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A polgármesternél betelt a pohár.","shortLead":"A polgármesternél betelt a pohár.","id":"20190706_Csendes_forradalom_a_voros_lampas_negyedben_Amszterdamban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eb46dfc6-1988-4936-ab5c-8ccf114e30ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7ba5864-ca07-4181-ae76-c565d6a2fcd2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190706_Csendes_forradalom_a_voros_lampas_negyedben_Amszterdamban","timestamp":"2019. július. 06. 10:10","title":"Csendes forradalom a vörös lámpás negyedben, Amszterdamban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e1a5fcc-10e8-4661-89c3-855a57626294","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az OTP virtuális kártyájának köszönhetően mostantól bármelyik bank ügyfele hozzáférhet Magyarországon az Apple mobilfizetési szolgáltatásához.","shortLead":"Az OTP virtuális kártyájának köszönhetően mostantól bármelyik bank ügyfele hozzáférhet Magyarországon az Apple...","id":"20190704_apple_pay_magyarorszag_otp_simple_kartya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e1a5fcc-10e8-4661-89c3-855a57626294&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fd825ab-7d30-47e2-90fd-d41855e99088","keywords":null,"link":"/tudomany/20190704_apple_pay_magyarorszag_otp_simple_kartya","timestamp":"2019. július. 04. 11:03","title":"Mostantól mindenki számára elérhető az Apple Pay Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddb6b61b-8094-4d9d-8572-ec9ef3c173a9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kisöpörte amerikai online áruházát a Microsoft, már csak hét telefontípust árul. A korábban menőnek számító készülékek már nem érdeklik a vásárlókat.","shortLead":"Kisöpörte amerikai online áruházát a Microsoft, már csak hét telefontípust árul. A korábban menőnek számító készülékek...","id":"20190704_microsoft_store_regebbi_telefonok_kivonasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ddb6b61b-8094-4d9d-8572-ec9ef3c173a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0755ac4-7ecd-457f-9bd3-1d1c6ecf521c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190704_microsoft_store_regebbi_telefonok_kivonasa","timestamp":"2019. július. 04. 13:03","title":"Elege lett a Microsoftnak az idősebb telefonokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]