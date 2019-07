Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6bca96a5-59f7-49bd-a605-ef0484b31461","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A szervezők becslései szerint másfél millióan vettek részt szombaton Londonban a jubileumi London Pride felvonuláson.","shortLead":"A szervezők becslései szerint másfél millióan vettek részt szombaton Londonban a jubileumi London Pride felvonuláson.","id":"20190706_Masfel_millioan_vettek_reszt_a_London_Prideon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6bca96a5-59f7-49bd-a605-ef0484b31461&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e35b49d0-cc8d-445d-80a3-c7202416a72b","keywords":null,"link":"/elet/20190706_Masfel_millioan_vettek_reszt_a_London_Prideon","timestamp":"2019. július. 06. 20:40","title":"Másfél millióan vettek részt a London Pride-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd67ba31-6fc8-4b0f-b6ea-229e44c4b486","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A ceglédi ügyészség egy nap alatt bíróság elé állította azt a férfit, aki Cegléden egy ház udvaráról egy terepjárót próbált meg a kerítésen keresztül elvinni.","shortLead":"A ceglédi ügyészség egy nap alatt bíróság elé állította azt a férfit, aki Cegléden egy ház udvaráról egy terepjárót...","id":"20190706_cegled_autotolvaj_reszeg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cd67ba31-6fc8-4b0f-b6ea-229e44c4b486&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc2b9eb8-c9fc-4c69-8b03-df05fce2c82b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190706_cegled_autotolvaj_reszeg","timestamp":"2019. július. 06. 10:11","title":"Nem sikerült kihajtania a kertből a részeg autótolvajnak Cegléden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"905b45b3-4429-43ce-a4c0-2d5c363f819c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A megyei jegyzőt indítja a Fidesz a polgármesterségért Szombathelyen.","shortLead":"A megyei jegyzőt indítja a Fidesz a polgármesterségért Szombathelyen.","id":"20190707_A_nagyberuhazasokat_az_uj_szombathelyi_polgarmesterjelolt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=905b45b3-4429-43ce-a4c0-2d5c363f819c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"648d9575-666c-485f-ae61-bad2be0b35bb","keywords":null,"link":"/kkv/20190707_A_nagyberuhazasokat_az_uj_szombathelyi_polgarmesterjelolt","timestamp":"2019. július. 07. 20:26","title":"Nem csak \"nagyberuházások\" kellenek az embereknek, mondja Fidesz egyik polgármesterjelöltje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57614e8b-70b8-4e83-aabe-d43f5511b341","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Folytatódik a harc azért, hogy hol áll Európa legmagasabb lakóépülete, s a mérkőzés most oroszföldön folyik: az orosz fővárosban bejelentették, megépítik a földrész legmagasabb házát, miután a címet éppen Szentpétervár hódította el Moszkvától egy évvel ezelőtt.","shortLead":"Folytatódik a harc azért, hogy hol áll Európa legmagasabb lakóépülete, s a mérkőzés most oroszföldön folyik: az orosz...","id":"20190707_Moszkvaban_epulhet_fel_a_legmagasabb_europai_lakohaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=57614e8b-70b8-4e83-aabe-d43f5511b341&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0df4fe95-6d9f-4693-8a99-78f957c3a9f3","keywords":null,"link":"/kkv/20190707_Moszkvaban_epulhet_fel_a_legmagasabb_europai_lakohaz","timestamp":"2019. július. 07. 10:54","title":"Moszkvában épülhet fel a legmagasabb európai lakóház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65f5891a-5874-47cb-ac54-fa1c7312a612","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Előrehozott parlamenti választásokat rendeznek ma Görögországban, a közvélemény-kutatások szerint hatalomváltásra lehet számítani. 