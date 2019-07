Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e2473aea-24c5-40c1-8c7d-27fe57243433","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Magyar Telekom előzetes megállapodást írt alá a T-Systems Magyarország eladásáról.","shortLead":"A Magyar Telekom előzetes megállapodást írt alá a T-Systems Magyarország eladásáról.","id":"20190709_Megveszi_a_4iG_a_TSystemst","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e2473aea-24c5-40c1-8c7d-27fe57243433&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4333251b-dd18-4cd9-a257-1455eb1a2408","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190709_Megveszi_a_4iG_a_TSystemst","timestamp":"2019. július. 09. 11:12","title":"Megveszi a 4iG a T-Systemset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az autó tulajdonosa a kocsiban aludt, amíg ellopták a hangszóróját. A térfigyelő központban végignézték az egészet, így aztán nem csoda, hogy rögtön érkeztek a járőrök.","shortLead":"Az autó tulajdonosa a kocsiban aludt, amíg ellopták a hangszóróját. A térfigyelő központban végignézték az egészet...","id":"20190709_Harom_percig_orulhettek_a_lopott_hangszoronak_aztan_jottek_a_jarorok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"599226c1-0405-487c-b182-cedfdb69ebe2","keywords":null,"link":"/itthon/20190709_Harom_percig_orulhettek_a_lopott_hangszoronak_aztan_jottek_a_jarorok","timestamp":"2019. július. 09. 10:45","title":"Három percig örülhettek a lopott hangszórónak, aztán jöttek a járőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"113ae57e-686e-4e47-ad62-1c9c3eb77c80","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem fogynak igazán jól az iPhone-ok, így a szerződésben rögzítettnél kevesebb OLED-kijelzőt vásárolt az Apple a Samsung Displaytől. Ez azonban súlyos százmilliókba kerül számára.","shortLead":"Nem fogynak igazán jól az iPhone-ok, így a szerződésben rögzítettnél kevesebb OLED-kijelzőt vásárolt az Apple a Samsung...","id":"20190709_apple_samsung_oled_kepernyo_elmaradt_profit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=113ae57e-686e-4e47-ad62-1c9c3eb77c80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8cc56f6-498f-4f52-96b2-c3d612064730","keywords":null,"link":"/tudomany/20190709_apple_samsung_oled_kepernyo_elmaradt_profit","timestamp":"2019. július. 09. 10:03","title":"Reuters: 200 milliárd forintot kell fizetnie az Apple-nek a Samsung elmaradt profitja miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76adb23a-2044-4d6b-82dd-5a5a1c4b657f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"El kellett költöznie a Budapest Rooftop Cinemának a Corvin Plázából is, de megvan az új helyük.","shortLead":"El kellett költöznie a Budapest Rooftop Cinemának a Corvin Plázából is, de megvan az új helyük.","id":"20190709_Uj_helyszinen_nyit_ki_a_tetomozi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=76adb23a-2044-4d6b-82dd-5a5a1c4b657f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90752b2e-a33e-4cf5-9ede-d0f9795ae9e5","keywords":null,"link":"/elet/20190709_Uj_helyszinen_nyit_ki_a_tetomozi","timestamp":"2019. július. 09. 10:15","title":"Új helyszínen nyit ki a budapesti tetőmozi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c33f9f11-3c4f-404c-b28a-7eb9b7b9c46a","c_author":"Sándor Anna","category":"elet","description":"A győri püspök tavaly és idén is indoklás nélkül távolította el egy-egy győri katolikus iskola vezetőjét, ráadásul mindkét iskola élére egy teljesen ismeretlen igazgatót hozott jóval kisebb településekről. A szülők és a diákok most nem hagyják annyiban a dolgot, és több fronton tiltakoznak a döntés ellen. Kérdés, hogy mi lesz az erőfitogtatás vége, a törvény ugyanis a püspöki gyakorlatot védi akkor is, ha az méltatlan. Update: nyílt levélben válaszolt Veres püspök.","shortLead":"A győri püspök tavaly és idén is indoklás nélkül távolította el egy-egy győri katolikus iskola vezetőjét, ráadásul...","id":"20190708_Tamadas_az_iskola_ellen_megalazo_modon_tavolitotta_el_veres_andras_puspok_egy_gyori_iskola_igazgatojat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c33f9f11-3c4f-404c-b28a-7eb9b7b9c46a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5076fdb3-d651-4ee2-9edd-e14878f5818f","keywords":null,"link":"/elet/20190708_Tamadas_az_iskola_ellen_megalazo_modon_tavolitotta_el_veres_andras_puspok_egy_gyori_iskola_igazgatojat","timestamp":"2019. július. 08. 14:20","title":"“Támadás az iskola ellen” - a püspök nem először távolított el egy iskolaigazgatót megalázó módon ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff1e4722-4cf0-4b60-abe8-881f8e2c86e6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Costa Deliziosa a hatalmas viharban majdnem a töltésnek csapódott. ","shortLead":"A Costa Deliziosa a hatalmas viharban majdnem a töltésnek csapódott. ","id":"20190708_Metereken_mult_az_utkozes_tengerjaro_hajo_kerult_bajba_a_velencei_kikotoben__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ff1e4722-4cf0-4b60-abe8-881f8e2c86e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d626513-8051-41cf-9871-a2728b27f89f","keywords":null,"link":"/vilag/20190708_Metereken_mult_az_utkozes_tengerjaro_hajo_kerult_bajba_a_velencei_kikotoben__video","timestamp":"2019. július. 08. 11:55","title":"Métereken múlt az ütközés: tengerjáró hajó került bajba a velencei kikötőben – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94cdd626-0b2b-484e-832e-79ace508d375","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Vannak helyzetek, amikor célravezető feltárni negatív tulajdonságainkat mások előtt.","shortLead":"Vannak helyzetek, amikor célravezető feltárni negatív tulajdonságainkat mások előtt.","id":"20190709_Hitelesebbek_leszunk_ha_nem_akarunk_tokeletesnek_latszani","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=94cdd626-0b2b-484e-832e-79ace508d375&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b414aa6e-1b06-49a6-9175-a494746f99ce","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190709_Hitelesebbek_leszunk_ha_nem_akarunk_tokeletesnek_latszani","timestamp":"2019. július. 09. 14:15","title":"Hogyan lehetünk hitelesebbek? Például ha nem akarunk tökéletesnek látszani!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f73a3301-2d1e-4ba2-98b1-d66d7bcb8ac4","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Két év alatt 70 százalékkal növekednek az öregségi járandóságok. ","shortLead":"Két év alatt 70 százalékkal növekednek az öregségi járandóságok. ","id":"20190708_Gigaszi_nyugdijemelest_jelentettek_be_Romaniaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f73a3301-2d1e-4ba2-98b1-d66d7bcb8ac4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b9a8c84-8385-4cc6-857a-399996d5aaf1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190708_Gigaszi_nyugdijemelest_jelentettek_be_Romaniaban","timestamp":"2019. július. 08. 15:03","title":"Gigászi nyugdíjemelést jelentettek be Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]