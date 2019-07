Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fc2b8fdc-8ca4-4cc9-94c4-8b58468f83ad","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Pajzsként szolgál bizonyos tumorsejtek számára a C-vitamin – állapították meg chilei kutatók.","shortLead":"Pajzsként szolgál bizonyos tumorsejtek számára a C-vitamin – állapították meg chilei kutatók.","id":"20190708_c_vitamin_rak_tapanyag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fc2b8fdc-8ca4-4cc9-94c4-8b58468f83ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c341f104-47e2-4f44-9855-85fff3a15a8a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190708_c_vitamin_rak_tapanyag","timestamp":"2019. július. 08. 09:03","title":"Bebizonyították, valóban hatással van a C-vitamin a rákra, de meg fog döbbenni az eredményen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"266c9b77-6020-4ac5-bcd8-3d83e4e5bee7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több ezer hektárról zölden szedik a fürtöket, miután először írták ki azt a támogatást, amelyet zöldszüretre lehetett igényelni. A borszőlő felvásárlási áráról még nincs információ, de sok jóval nem kecsegtet. ","shortLead":"Több ezer hektárról zölden szedik a fürtöket, miután először írták ki azt a támogatást, amelyet zöldszüretre lehetett...","id":"20190708_zoldszuret_tamogatas_borasz_szolo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=266c9b77-6020-4ac5-bcd8-3d83e4e5bee7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"428dbcc9-f70e-4cc5-a88c-e7d1991ab16a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190708_zoldszuret_tamogatas_borasz_szolo","timestamp":"2019. július. 08. 12:39","title":"Inkább érés előtt szüretelik le a szőlőt a magyar borvidékeken, azért legalább biztosan fizetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2b44ebb-dd58-4ca0-b7b1-37d6b79e713e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Ez volt az a vitás kérdés, amelyről a miniszterelnökkel korábban nem sikerült megegyeznie. ","shortLead":"Ez volt az a vitás kérdés, amelyről a miniszterelnökkel korábban nem sikerült megegyeznie. ","id":"20190708_tarlos_istvan_fopolgarmester_orban_viktor_parkolas_kozpontositas_megallapodas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a2b44ebb-dd58-4ca0-b7b1-37d6b79e713e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fe1332d-4676-466c-852b-268fa35b8bcf","keywords":null,"link":"/itthon/20190708_tarlos_istvan_fopolgarmester_orban_viktor_parkolas_kozpontositas_megallapodas","timestamp":"2019. július. 08. 21:40","title":"Megegyezett Orbán és Tarlós: egyeztetnek az egységes fővárosi parkolásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"746a7d26-4d72-4505-9383-3a8d4aaf6b20","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor gyártó újdonsága hátsókerék-hajtás és hathengeres motor nélkül nyit új fejezetet a típus történetében.","shortLead":"A bajor gyártó újdonsága hátsókerék-hajtás és hathengeres motor nélkül nyit új fejezetet a típus történetében.","id":"20190709_megkezdodott_a_teljesen_uj_1es_bmw_sorozatgyartasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=746a7d26-4d72-4505-9383-3a8d4aaf6b20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4815184-3ad7-4036-b375-d2366ec0a075","keywords":null,"link":"/cegauto/20190709_megkezdodott_a_teljesen_uj_1es_bmw_sorozatgyartasa","timestamp":"2019. július. 09. 08:21","title":"Megkezdődött a teljesen új 1-es BMW sorozatgyártása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f73a3301-2d1e-4ba2-98b1-d66d7bcb8ac4","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Két év alatt 70 százalékkal növekednek az öregségi járandóságok. ","shortLead":"Két év alatt 70 százalékkal növekednek az öregségi járandóságok. ","id":"20190708_Gigaszi_nyugdijemelest_jelentettek_be_Romaniaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f73a3301-2d1e-4ba2-98b1-d66d7bcb8ac4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b9a8c84-8385-4cc6-857a-399996d5aaf1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190708_Gigaszi_nyugdijemelest_jelentettek_be_Romaniaban","timestamp":"2019. július. 08. 15:03","title":"Gigászi nyugdíjemelést jelentettek be Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b885cd2-ecad-4cd9-b757-dba139463dc7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A zenekart is váratlanul érte társuk halála. ","shortLead":"A zenekart is váratlanul érte társuk halála. ","id":"20190708_Irigy_Honaljmirigy_Ambrus_Zoltan_Sipos_Peter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3b885cd2-ecad-4cd9-b757-dba139463dc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b00a517-d505-4267-86d6-7fe9952b3ca7","keywords":null,"link":"/kultura/20190708_Irigy_Honaljmirigy_Ambrus_Zoltan_Sipos_Peter","timestamp":"2019. július. 08. 10:52","title":"Megszólalt az Irigy Hónaljmirigy egyik tagja Ambrus Zoltán halálával kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1178fc1c-fbc0-4e2b-b275-217cc0631181","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Összetettben a szombathelyi pilóta 95 ponttal a harmadik helyen áll.","shortLead":"Összetettben a szombathelyi pilóta 95 ponttal a harmadik helyen áll.","id":"20190707_Kiss_Norbert_masodik_a_szlovakiai_zarofutamon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1178fc1c-fbc0-4e2b-b275-217cc0631181&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29759f09-bde7-4e98-852d-94d335a200ce","keywords":null,"link":"/cegauto/20190707_Kiss_Norbert_masodik_a_szlovakiai_zarofutamon","timestamp":"2019. július. 07. 21:24","title":"Kiss Norbert második a szlovákiai zárófutamon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97edf97a-94d4-482a-9227-f8aa8384a7fd","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Hónapokig tartó tüntetések után a hongkongi kormányzó bejelentette: nem tárgyalnak tovább a kiadatási törvényről. Csakhogy nem egyértelmű, hogy vissza is vonta-e a javaslatot.","shortLead":"Hónapokig tartó tüntetések után a hongkongi kormányzó bejelentette: nem tárgyalnak tovább a kiadatási törvényről...","id":"20190709_Halottnak_nyilvanitotta_Hongkong_kormanyzoja_a_kiadatasi_torvenyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=97edf97a-94d4-482a-9227-f8aa8384a7fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffb8366e-6a2f-4785-9714-95c0834ddfdb","keywords":null,"link":"/vilag/20190709_Halottnak_nyilvanitotta_Hongkong_kormanyzoja_a_kiadatasi_torvenyt","timestamp":"2019. július. 09. 05:23","title":"Halottnak nyilvánította Hongkong kormányzója a kiadatási törvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]