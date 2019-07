Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d91e6e81-5dae-4e9b-b4f6-dc6822c4180c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Az építészek inkább műalkotásnak tartják, mert nehezen lehet megismételni.","shortLead":"Az építészek inkább műalkotásnak tartják, mert nehezen lehet megismételni.","id":"20190709_Tobb_milliardos_luxus_okovillat_faragtak_egy_sziklaba_Monacoban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d91e6e81-5dae-4e9b-b4f6-dc6822c4180c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f88fa70b-71a8-4cd6-8ac4-ff78660c4c9e","keywords":null,"link":"/elet/20190709_Tobb_milliardos_luxus_okovillat_faragtak_egy_sziklaba_Monacoban","timestamp":"2019. július. 09. 10:48","title":"Több milliárdos, luxus ökovillát \"faragtak\" egy sziklába Monacóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ad536a8-053d-45a1-883e-1e3870443841","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Két falu között durva leszámolássorozat tört ki, terhes nők és gyerekek is meghaltak. A miniszterelnök halálbüntetéssel fenyeget.","shortLead":"Két falu között durva leszámolássorozat tört ki, terhes nők és gyerekek is meghaltak. A miniszterelnök halálbüntetéssel...","id":"20190710_Torzsi_bosszuban_oltek_meg_20_embert_Papua_UjGuinean","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ad536a8-053d-45a1-883e-1e3870443841&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf4c6edd-8f50-48ac-a6eb-6d9c4a7033c1","keywords":null,"link":"/vilag/20190710_Torzsi_bosszuban_oltek_meg_20_embert_Papua_UjGuinean","timestamp":"2019. július. 10. 09:54","title":"Törzsi bosszúban öltek meg 20 embert Pápua Új-Guineán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5aa0431-b008-4327-a277-1f1bdefe9c6c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tóth Bertalan MSZP-s politikus hívta egykor fideszes gázmutyinak és gázlopásnak a MET nevű cég 2011-15 közötti gázmachinációit. A cég perelt, a Kúria most kimondta, jogalap nélkül: el kell tűrnie a véleményeket, és a lopás szó használata sem volt alaptalan.","shortLead":"Tóth Bertalan MSZP-s politikus hívta egykor fideszes gázmutyinak és gázlopásnak a MET nevű cég 2011-15 közötti...","id":"20190708_A_Kuria_szerint_is_szabad_fideszes_gazmutyinak_nevezni_a_MET_egykori_ugyleteit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5aa0431-b008-4327-a277-1f1bdefe9c6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a438657c-7b1e-4142-8c25-1dc429b6a3cc","keywords":null,"link":"/itthon/20190708_A_Kuria_szerint_is_szabad_fideszes_gazmutyinak_nevezni_a_MET_egykori_ugyleteit","timestamp":"2019. július. 08. 17:58","title":"A Kúria szerint is szabad fideszes gázmutyinak nevezni a MET egykori ügyleteit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5454c8c2-0684-4e15-9522-2e22e5e7d936","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Megerősítette a kínai állami média korábbi értesüléseit a Huawei alapítója, miszerint saját operációs rendszerük nem csak egy újabb felület lesz, számos előnnyel rendelkezik majd. Az egyik a gyorsaság.","shortLead":"Megerősítette a kínai állami média korábbi értesüléseit a Huawei alapítója, miszerint saját operációs rendszerük nem...","id":"20190708_zsen_cseng_fej_huawei_alapito_hongmeng_os_operacios_rendszer_android_amerikai_szankciok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5454c8c2-0684-4e15-9522-2e22e5e7d936&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4204bf95-709d-40c2-93ee-7a510fab4e17","keywords":null,"link":"/tudomany/20190708_zsen_cseng_fej_huawei_alapito_hongmeng_os_operacios_rendszer_android_amerikai_szankciok","timestamp":"2019. július. 08. 19:03","title":"Bemondta a Huawei-alapító: új operációs rendszerük mindenre felmegy, és az Apple-énél is jobb lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77815af5-9d10-453f-8177-192fcc72cd55","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"NAV-végrehajtás van az ékszerkereskedelemmel foglalkozó Dorottya Diamond Palace-on. ","shortLead":"NAV-végrehajtás van az ékszerkereskedelemmel foglalkozó Dorottya Diamond Palace-on. ","id":"20190708_Vajna_Timea_ujabb_cegere_csapott_le_az_adohatosag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=77815af5-9d10-453f-8177-192fcc72cd55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b987015-36eb-4018-aea7-b2b2849bb2ab","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190708_Vajna_Timea_ujabb_cegere_csapott_le_az_adohatosag","timestamp":"2019. július. 08. 16:32","title":"Vajna Tímea újabb cégére csapott le az adóhatóság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67f38b3b-40dc-4498-ae03-26cbb5c5cff9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japánok ismét egy picit továbbfejlesztették a világszerte komoly rajongásnak örvendő sportkocsit. ","shortLead":"A japánok ismét egy picit továbbfejlesztették a világszerte komoly rajongásnak örvendő sportkocsit. ","id":"20190709_itt_a_2020as_uj_nissan_gtr","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=67f38b3b-40dc-4498-ae03-26cbb5c5cff9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c6fada3-042c-40e4-a915-d094537ef9c8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190709_itt_a_2020as_uj_nissan_gtr","timestamp":"2019. július. 09. 13:21","title":"Itt a 2020-as új Nissan GT-R","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0af3d339-f810-422e-8cfc-a25196d8b919","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"És a határértéknél 100 000-szer nagyobbat mérnek ma is a helyszínen. De a tudósok szerint ez nem veszélyes.



","shortLead":"És a határértéknél 100 000-szer nagyobbat mérnek ma is a helyszínen. De a tudósok szerint ez nem veszélyes.



","id":"20190710_1989_ota_szivarog_a_norveg_vizeknel_elsullyedt_atomtengeralattjaro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0af3d339-f810-422e-8cfc-a25196d8b919&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e930a339-7dd9-4434-bb2c-b205b3522d45","keywords":null,"link":"/tudomany/20190710_1989_ota_szivarog_a_norveg_vizeknel_elsullyedt_atomtengeralattjaro","timestamp":"2019. július. 10. 05:13","title":"1989 óta szivárog a norvég vizeknél elsüllyedt atom-tengeralattjáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8bfaf53-e94d-4b8b-a758-276b4aefa224","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem szólt a Magyar Telekom időben az előfizetőinek, hogy rövidebb határidőt ad a számlák befizetésére, büntetett az NMHH.","shortLead":"Nem szólt a Magyar Telekom időben az előfizetőinek, hogy rövidebb határidőt ad a számlák befizetésére, büntetett...","id":"20190709_25_millio_forintra_buntettek_a_Magyar_Telekomot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d8bfaf53-e94d-4b8b-a758-276b4aefa224&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8985d2cc-d437-4a51-b4ca-f0ea09914853","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190709_25_millio_forintra_buntettek_a_Magyar_Telekomot","timestamp":"2019. július. 09. 12:56","title":"25 millió forintra büntették a Magyar Telekomot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]