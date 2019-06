Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8e2bb3e4-6e33-4d44-8635-2f1efd5f2205","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A 21 éves nőre búvárkodás közben támadtak az állatok. ","shortLead":"A 21 éves nőre búvárkodás közben támadtak az állatok. ","id":"20190627_Harom_capa_mart_halalra_egy_amerikai_turistat_a_Bahamakon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e2bb3e4-6e33-4d44-8635-2f1efd5f2205&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"175b0b07-3093-47d8-be1f-ce4f9de0d166","keywords":null,"link":"/vilag/20190627_Harom_capa_mart_halalra_egy_amerikai_turistat_a_Bahamakon","timestamp":"2019. június. 27. 08:25","title":"Három cápa mart halálra egy amerikai turistát a Bahamákon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edd3f9f0-2091-4bff-b042-dccb121acc6b","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Ez az itthon készült retro NDK-járgány klíma helyett vízhűtéssel gondoskodik a beülők nyári hűtéséről.","shortLead":"Ez az itthon készült retro NDK-járgány klíma helyett vízhűtéssel gondoskodik a beülők nyári hűtéséről.","id":"20190626_hazai_lelemenyesseg_a_nyar_legmenobb_wartburgja_a_vizzel_teli_waterburg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=edd3f9f0-2091-4bff-b042-dccb121acc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e719d429-d3b6-4ca1-be07-99f467d583b1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190626_hazai_lelemenyesseg_a_nyar_legmenobb_wartburgja_a_vizzel_teli_waterburg","timestamp":"2019. június. 26. 06:41","title":"Hazai leleményesség: a nyár legmenőbb Wartburgja, a vízzel teli Waterburg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdadd521-c769-446d-a81d-4162ca32378d","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"tudomany","description":"Azt már eddig is tudni lehetett, hogy a tengerekban és óceánokban felhalmozódó szemét milyen súlyos problémát jelent az élővilágra nézve, most azonban egy egészen újkeletű problémára hívták fel a figyelmet portugál kutatók.","shortLead":"Azt már eddig is tudni lehetett, hogy a tengerekban és óceánokban felhalmozódó szemét milyen súlyos problémát jelent...","id":"20190626_muanyag_szemet_ocean_szennyezettseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bdadd521-c769-446d-a81d-4162ca32378d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f66f18b-401f-4b1f-abf5-dc21e1ffa887","keywords":null,"link":"/tudomany/20190626_muanyag_szemet_ocean_szennyezettseg","timestamp":"2019. június. 26. 17:03","title":"Annyi a szemét az óceánokban, hogy \"műanyagréteg\" jelent meg a part menti sziklákon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"958cb917-8f9c-4c04-a7d5-2c1ea019265e","c_author":"Bisnode","category":"brandchannel","description":"Egyre kevesebb a fizetési késedelem, javul a fizetési morál a magyarországi cégek között. A javuló tendenciák ellenére mégis érdemes körültekintőnek lenni.\r

","shortLead":"Egyre kevesebb a fizetési késedelem, javul a fizetési morál a magyarországi cégek között. A javuló tendenciák ellenére...","id":"bchbisnode_20190627_fizetesi_moral_cegek_partnerpayment","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=958cb917-8f9c-4c04-a7d5-2c1ea019265e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1543bac0-504a-45e9-b667-78a478c26d43","keywords":null,"link":"/brandchannel/bchbisnode_20190627_fizetesi_moral_cegek_partnerpayment","timestamp":"2019. június. 27. 07:30","title":"Most kiderül, mennyire szeretnek fizetni a magyar cégek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Bisnode Magyarország Kft.","c_partnerlogo":"43a71079-f977-48dd-a8a5-88608c9d6783","c_partnertag":"bchbisnode"},{"available":true,"c_guid":"25d29a13-3a59-4a48-bf8c-131885f54edd","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nem lötyögni ment Amerikába a Premier League-legenda.","shortLead":"Nem lötyögni ment Amerikába a Premier League-legenda.","id":"20190627_Felpalyas_golt_lott_Wayne_Rooney__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=25d29a13-3a59-4a48-bf8c-131885f54edd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7c5094f-7b25-4f5b-b0b4-12f776d5d9c0","keywords":null,"link":"/sport/20190627_Felpalyas_golt_lott_Wayne_Rooney__video","timestamp":"2019. június. 27. 12:22","title":"Félpályás gólt lőtt Wayne Rooney – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d92dea5-227e-403a-ab68-4b18ea62b782","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Amíg csak bírja szusszal. Puzsér Róbert is megszólalt azt követően, hogy Karácsony Gergely nyerte az előválasztás második fordulóját.","shortLead":"Amíg csak bírja szusszal. Puzsér Róbert is megszólalt azt követően, hogy Karácsony Gergely nyerte az előválasztás...","id":"20190626_Puzser_Karacsony_hazudott_hazudik_es_hazudni_fog","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d92dea5-227e-403a-ab68-4b18ea62b782&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23f910e3-2935-466f-ae96-44072ddc0f5e","keywords":null,"link":"/itthon/20190626_Puzser_Karacsony_hazudott_hazudik_es_hazudni_fog","timestamp":"2019. június. 26. 19:59","title":"Puzsér: Karácsony „hazudott, hazudik és hazudni fog”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20937e09-5c79-4e37-8a29-1d49a8a1f3b4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"\"Vezetői engedélyt, biztosítási igazolást és forgalmit legyen szíves.”","shortLead":"\"Vezetői engedélyt, biztosítási igazolást és forgalmit legyen szíves.”","id":"20190627_10_honapos_kislanyat_igazoltatta_egy_kozlekedesi_rendor__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=20937e09-5c79-4e37-8a29-1d49a8a1f3b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c706470b-25e9-49c1-8f38-96aea5554bb3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190627_10_honapos_kislanyat_igazoltatta_egy_kozlekedesi_rendor__video","timestamp":"2019. június. 27. 10:42","title":"10 hónapos kislányát igazoltatta egy közlekedési rendőr – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f132f27-3aed-4b76-a4bd-5f6dbd55e87b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Super Bowl óta nem égett ekkorát Cam Newton. ","shortLead":"A Super Bowl óta nem égett ekkorát Cam Newton. ","id":"20190626_Egyhavi_fizetesert_sem_adta_oda_ulohelyet_egy_utas_az_amerikaifocisztarnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f132f27-3aed-4b76-a4bd-5f6dbd55e87b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89142198-9ca5-4e3f-8a71-a7ccafb3f434","keywords":null,"link":"/sport/20190626_Egyhavi_fizetesert_sem_adta_oda_ulohelyet_egy_utas_az_amerikaifocisztarnak","timestamp":"2019. június. 26. 14:53","title":"Egyhavi fizetésért sem adta oda ülőhelyét egy utas az amerikaifoci-sztárnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]