[{"available":true,"c_guid":"7b072ca1-024d-4b0f-9913-fe8bd8304daf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Öt ember ellen emeltek vádat. ","shortLead":"Öt ember ellen emeltek vádat. ","id":"20190708_7_evet_is_kaphat_egy_unokazos_csalo_banda","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7b072ca1-024d-4b0f-9913-fe8bd8304daf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb04afb2-f8d0-4e18-af7a-3c68e9e94a51","keywords":null,"link":"/itthon/20190708_7_evet_is_kaphat_egy_unokazos_csalo_banda","timestamp":"2019. július. 08. 10:19","title":"7 évet is kaphat egy unokázós csaló banda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed04b248-daff-44d1-ab2c-d9b69bafed86","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A néni az a tipikus nem adja fel könnyen típus.\r

\r

","shortLead":"A néni az a tipikus nem adja fel könnyen típus.\r

\r

","id":"20190710_11_ev_alatt_jatszotta_vegig_a_videojatekot_a_nagyi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed04b248-daff-44d1-ab2c-d9b69bafed86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e16b5d0f-6cc5-4c08-8297-b790e57120ce","keywords":null,"link":"/elet/20190710_11_ev_alatt_jatszotta_vegig_a_videojatekot_a_nagyi","timestamp":"2019. július. 10. 06:56","title":"11 év alatt játszotta végig a videojátékot a nagyi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7aebd3b7-dcb7-4561-a781-db88d51b1a5b","c_author":"Gomperz Tamás","category":"elet","description":"A Pride az elfogadásról szól. Örüljenek neki azok is, akik bő gatyában, ostorral élik ki a másságukat.","shortLead":"A Pride az elfogadásról szól. Örüljenek neki azok is, akik bő gatyában, ostorral élik ki a másságukat.","id":"20190709_A_szemoldokcsipesztol_a_szexkorbacsig","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7aebd3b7-dcb7-4561-a781-db88d51b1a5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e3df07f-70e4-432b-92a3-027094a4c528","keywords":null,"link":"/elet/20190709_A_szemoldokcsipesztol_a_szexkorbacsig","timestamp":"2019. július. 09. 12:30","title":"Gomperz: A szemöldökcsipesztől a szexkorbácsig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1414f37-65dc-4e8d-962a-71e16dd767d8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új, az egészséggel kapcsolatos funkciókkal is felruházhatja a Samsung hamarosan megjelenő Galaxy Watch Active 2 okosóráját. Olyanokkal, amelyek eddig csak az Apple okosóráját jellemezték.","shortLead":"Új, az egészséggel kapcsolatos funkciókkal is felruházhatja a Samsung hamarosan megjelenő Galaxy Watch Active 2...","id":"20190708_samsung_galaxy_watch_active2_ekg_eleses_erzekeles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d1414f37-65dc-4e8d-962a-71e16dd767d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1340295f-c7f4-4de6-8038-c7ce8ce80e66","keywords":null,"link":"/tudomany/20190708_samsung_galaxy_watch_active2_ekg_eleses_erzekeles","timestamp":"2019. július. 08. 16:03","title":"Az Apple Watch legirigyeltebb funkcióit kaphatja meg a Samsung okosórája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c869e4a-b60c-4f10-b2a2-7b3a1faa34e8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Cso Inguk szüleit követte, magas posztot kap Phenjanban. ","shortLead":"Cso Inguk szüleit követte, magas posztot kap Phenjanban. ","id":"20190708_EszakKoreaban_disszidalt_a_volt_delkoreai_kulugyminiszter_fia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c869e4a-b60c-4f10-b2a2-7b3a1faa34e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fc9d647-d9cf-4593-9e68-039af7f7578e","keywords":null,"link":"/vilag/20190708_EszakKoreaban_disszidalt_a_volt_delkoreai_kulugyminiszter_fia","timestamp":"2019. július. 08. 09:46","title":"Észak-Koreába disszidált a volt dél-koreai külügyminiszter fia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45307683-ad0e-4686-9878-ef3c4c004a99","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A BKK korábban Újbudával egyetértésben három új, a XI. kerületben élőket segítő buszjárat indításáról döntött az 1-es villamos meghosszabbítása mellett, de ezeket végül nem valósította meg, írja a Közlekedő Tömeg civil szervezet. Garancsi giga-ingatlanberuházása, a BudaPart is rosszul járt a Kopaszigáton.\r

\r

","shortLead":"A BKK korábban Újbudával egyetértésben három új, a XI. kerületben élőket segítő buszjárat indításáról döntött az 1-es...","id":"20190709_Kozlekedo_Tomeg_A_BKK_elsikkasztott_harom_uj_buszjaratot_amit_korabban_az_1es_villamos_meghosszabbitasaval_egyutt_beigert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=45307683-ad0e-4686-9878-ef3c4c004a99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce2b63c6-d4aa-473d-939b-52d4c08696b0","keywords":null,"link":"/itthon/20190709_Kozlekedo_Tomeg_A_BKK_elsikkasztott_harom_uj_buszjaratot_amit_korabban_az_1es_villamos_meghosszabbitasaval_egyutt_beigert","timestamp":"2019. július. 09. 17:48","title":"Közlekedő Tömeg: A BKK elsikkasztott három új buszjáratot, amit korábban az 1-es villamos meghosszabbításával együtt beígért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b35e0ec4-b9df-4db3-b12c-1712527bc71b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Megvalósítható közelségbe került a 3-as metró klimatizálása, mivel egy hete újabb 6 milliárd forintot szerzett vissza a fővárosnak peres úton a jelenlegi vezetés – közölte a Főpolgármesteri Hivatal hétfőn ellenzéki nyilatkozatokra reagálva.","shortLead":"Megvalósítható közelségbe került a 3-as metró klimatizálása, mivel egy hete újabb 6 milliárd forintot szerzett vissza...","id":"20190708_3_as_metro_tarlos_istvan_karacsony_gergely_klimaberendezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b35e0ec4-b9df-4db3-b12c-1712527bc71b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"036f9dde-1995-4ce4-8e5e-bd3905b665da","keywords":null,"link":"/itthon/20190708_3_as_metro_tarlos_istvan_karacsony_gergely_klimaberendezes","timestamp":"2019. július. 08. 17:01","title":"Még a végén tényleg klímás lesz a 3-as metró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09f24440-35d7-43b3-b885-0c390371d199","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A madárnak a borzalmas szagon kívül más baja nem volt. ","shortLead":"A madárnak a borzalmas szagon kívül más baja nem volt. ","id":"20190708_Azt_hittek_egzotikus_madarat_fogtak_de_csak_egy_currybe_esett_siraly_volt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=09f24440-35d7-43b3-b885-0c390371d199&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"397e8f54-9651-46aa-9ad1-db3dddfeb427","keywords":null,"link":"/elet/20190708_Azt_hittek_egzotikus_madarat_fogtak_de_csak_egy_currybe_esett_siraly_volt","timestamp":"2019. július. 08. 10:06","title":"Azt hitték, egzotikus madarat fogtak, de csak egy currybe esett sirály volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]