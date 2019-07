Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e773fe66-c3d1-4dfd-b34a-4600d1e98f68","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"gazdasag","description":"Nehéz vitatni, hogy változott a nők helyzete a rendszerváltás éveihez képest. Mi most annak néztük utána a KSH és a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai alapján, hogy mely területeken sikerült előrelépniük, illetve hol romlott a helyzetük 30 év alatt. ","shortLead":"Nehéz vitatni, hogy változott a nők helyzete a rendszerváltás éveihez képest. Mi most annak néztük utána a KSH és...","id":"20190710_rendszervaltas_nok_helyzete","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e773fe66-c3d1-4dfd-b34a-4600d1e98f68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd5fceb9-0432-47d9-b5e5-4d1269eea815","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190710_rendszervaltas_nok_helyzete","timestamp":"2019. július. 10. 14:30","title":"Jobb-e ma magyar nőnek lenni, mint a rendszerváltáskor?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"796531bb-4276-4cab-b6e7-77ed31c81678","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A cukrászda dolgozói arra panaszkodnak, hogy fáj a fejük az aggregátor füstje miatt. ","shortLead":"A cukrászda dolgozói arra panaszkodnak, hogy fáj a fejük az aggregátor füstje miatt. ","id":"20190709_Epp_egy_cukraszda_ele_tettek_le_a_BKVsok_aggregatorat_a_Nagykoruton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=796531bb-4276-4cab-b6e7-77ed31c81678&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e094ceac-4c6b-4d9a-aaf1-c5d85df1e981","keywords":null,"link":"/itthon/20190709_Epp_egy_cukraszda_ele_tettek_le_a_BKVsok_aggregatorat_a_Nagykoruton","timestamp":"2019. július. 09. 20:34","title":"Rosszul vannak a BKV-sok aggregátorától egy cukrászda dolgozói a Nagykörúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2a199c0-c76d-47a4-8d22-09c194ab56cc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyarok apolitikusak, a kialakuló rendszer pedig hasonlít az arab elnyomó rendszerekre - sarkos véleményt fogalmaz meg az a szír-magyar aktivista, aki állítja, soha nem érte támadás vagy megkülönböztetés Magyarországon.\r

\r

","shortLead":"A magyarok apolitikusak, a kialakuló rendszer pedig hasonlít az arab elnyomó rendszerekre - sarkos véleményt fogalmaz...","id":"20190711_Lassan_haladunk_a_szemelyi_kultusz_fele_Orbant_biralja_a_szirmagyar_aktivista","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a2a199c0-c76d-47a4-8d22-09c194ab56cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86bac25a-c54b-4cbb-b1ee-dbe9b6053dbf","keywords":null,"link":"/itthon/20190711_Lassan_haladunk_a_szemelyi_kultusz_fele_Orbant_biralja_a_szirmagyar_aktivista","timestamp":"2019. július. 11. 16:23","title":"\"Lassan haladunk a személyi kultusz felé\" - Orbánt bírálja a szír-magyar aktivista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0366ec40-5f94-4bb4-9486-9541269f9b46","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy ember meghalt.","shortLead":"Egy ember meghalt.","id":"20190709_Brutalis_arviz_pusztitott_Spanyolorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0366ec40-5f94-4bb4-9486-9541269f9b46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fba76303-49f7-4a52-aa9e-8ec2824fe607","keywords":null,"link":"/vilag/20190709_Brutalis_arviz_pusztitott_Spanyolorszagban","timestamp":"2019. július. 09. 17:57","title":"Brutális árvíz pusztított Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df3f7d7b-7216-41e9-9097-ee2b416a429a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A székhely is változott.","shortLead":"A székhely is változott.","id":"20190710_Meszaros_Lorinc_embere_iranyithat_a_TV2_anyacegeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=df3f7d7b-7216-41e9-9097-ee2b416a429a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e857aeb-ae64-4c33-9535-2055aa99ef9a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190710_Meszaros_Lorinc_embere_iranyithat_a_TV2_anyacegeben","timestamp":"2019. július. 10. 16:52","title":"Mészáros Lőrinc embere irányíthat a TV2 anyacégében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd4d2926-d44c-4797-8ab2-ca4417660041","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még halála után 8 évvel sem feledte el a világ az egykori Apple-vezér, Steve Jobs karizmatikus személyiségét, és szinte látnoki képességeit. Jobsról most egyik legnagyobb riválisa mesélt, Bill Gates egyszerre csodálta és szörnyű embernek is tartotta őt.","shortLead":"Még halála után 8 évvel sem feledte el a világ az egykori Apple-vezér, Steve Jobs karizmatikus személyiségét, és szinte...","id":"20190710_bill_gates_microsoft_steve_jobs_apple_interju","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd4d2926-d44c-4797-8ab2-ca4417660041&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bc4d452-58f8-48b5-9e2f-fd6fb7bef0e7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190710_bill_gates_microsoft_steve_jobs_apple_interju","timestamp":"2019. július. 10. 12:03","title":"Bill Gates szerint Steve Jobs igazi varázsló volt, de időnként nem volt nehéz utálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee0f8bda-8658-49a8-87d0-e697364e1a8d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagyszentjánosnál kell forgalomkorlátozásra számítani.","shortLead":"Nagyszentjánosnál kell forgalomkorlátozásra számítani.","id":"20190710_Ket_teherauto_utkozott_az_M1esen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee0f8bda-8658-49a8-87d0-e697364e1a8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a037e89b-e77e-48ab-9df7-1b002e3b5deb","keywords":null,"link":"/itthon/20190710_Ket_teherauto_utkozott_az_M1esen","timestamp":"2019. július. 10. 09:21","title":"Két teherautó ütközött az M1-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f105aab-7e0a-4b43-bfc3-ff647b62dbbb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy árulkodó poszter került ki a netre, s többek szerint arra utal, hogy a Huawei összehajtható telefonja, a Mate X hamarabb kerülhet a piacra, mint a Samsung Galaxy Foldja.","shortLead":"Egy árulkodó poszter került ki a netre, s többek szerint arra utal, hogy a Huawei összehajtható telefonja, a Mate X...","id":"20190710_huawei_mate_x_samsung_galaxy_fold_osszehajthato_telefonok_megjelenesi_datum","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f105aab-7e0a-4b43-bfc3-ff647b62dbbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20a9ca5b-b0a9-4ced-9e9f-d99cf5c7e3ca","keywords":null,"link":"/tudomany/20190710_huawei_mate_x_samsung_galaxy_fold_osszehajthato_telefonok_megjelenesi_datum","timestamp":"2019. július. 10. 10:03","title":"Tülekedés a célvonalnál: beelőzheti a Huawei Mate X a Samsung Galaxy Foldot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]