Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9a8369dc-ed63-4c54-a4ae-e747a1923bf8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egykori villa már Mészáros Lőrinc cégének tulajdona, itt volt az egyik cégének közgyűlése. A sikeres kormányközeli üzletember folyamatosan veszi át Simicska egykori embereit.\r

\r

","shortLead":"Az egykori villa már Mészáros Lőrinc cégének tulajdona, itt volt az egyik cégének közgyűlése. A sikeres kormányközeli...","id":"20190711_Az_egykori_felelmetes_Simicskavillaban_ultek_ossze_Meszaros_Lorincek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a8369dc-ed63-4c54-a4ae-e747a1923bf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95acd836-f8a4-469c-87e1-e59b2fa82600","keywords":null,"link":"/itthon/20190711_Az_egykori_felelmetes_Simicskavillaban_ultek_ossze_Meszaros_Lorincek","timestamp":"2019. július. 11. 17:33","title":"Az egykori félelmetes Simicska-villában ültek össze Mészáros Lőrincék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9de402a3-af78-4f31-a1d1-b62e715d1916","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Üzletemberek kapcsolatépítő partiján mosolygott a kamerákba az elítélt macedón exminiszterelnök.","shortLead":"Üzletemberek kapcsolatépítő partiján mosolygott a kamerákba az elítélt macedón exminiszterelnök.","id":"20190711_Az_Europa_Hajon_bulizott_Nikola_Gruevszki","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9de402a3-af78-4f31-a1d1-b62e715d1916&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a57227d-9985-48df-9301-b5b5c8b238eb","keywords":null,"link":"/itthon/20190711_Az_Europa_Hajon_bulizott_Nikola_Gruevszki","timestamp":"2019. július. 11. 21:41","title":"Az Európa Hajón bulizott Nikola Gruevszki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8743b4ab-05b2-483d-b311-e1aa2c3b4fdd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kásler Miklósnak intézkedési tervet kell kidolgoznia, mert túl sokat kellett várniuk a sürgősségin a betegeknek 2015-17 között, és nem tudták, mennyit kell várniuk.","shortLead":"Kásler Miklósnak intézkedési tervet kell kidolgoznia, mert túl sokat kellett várniuk a sürgősségin a betegeknek 2015-17...","id":"20190712_Az_ASZ_szerint_is_gond_van_a_surgossegi_betegellatassal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8743b4ab-05b2-483d-b311-e1aa2c3b4fdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1110251b-d512-4b86-8c46-b59ccb1eb43f","keywords":null,"link":"/itthon/20190712_Az_ASZ_szerint_is_gond_van_a_surgossegi_betegellatassal","timestamp":"2019. július. 12. 12:01","title":"Az ÁSZ szerint is gond van a sürgősségi betegellátással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"151357c2-9419-4641-8144-13d6cae08e20","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Balásy Gyula két cége nyerte meg a Turisztikai Ügynökség 10 milliárdos keretszerződését. Legalább 20 darab, legalább 100 millió forintos kampányt fognak lebonyolítani, India is a potenciális célpontok közt.","shortLead":"Balásy Gyula két cége nyerte meg a Turisztikai Ügynökség 10 milliárdos keretszerződését. Legalább 20 darab, legalább...","id":"20190712_Szazmillios_kampanyokkal_nepszerusiti_Magyarorszagot_kulfoldon_a_Fidesz_kedvenc_reklamosa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=151357c2-9419-4641-8144-13d6cae08e20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6d670b2-dde8-45f0-9480-8657571e0312","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190712_Szazmillios_kampanyokkal_nepszerusiti_Magyarorszagot_kulfoldon_a_Fidesz_kedvenc_reklamosa","timestamp":"2019. július. 12. 10:50","title":"Százmilliós kampányokkal népszerűsíti Magyarországot külföldön a Fidesz kedvenc reklámosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e680d57-2900-4f28-8729-2defd5c82c6b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Csak idén már több mint 50 gyerek lett szexuális indíttatású erőszak áldozata Ukrajnában.","shortLead":"Csak idén már több mint 50 gyerek lett szexuális indíttatású erőszak áldozata Ukrajnában.","id":"20190712_Kenyszerkasztraljak_a_gyerekek_ellen_szexualis_eroszakot_elkoveto_elitelteket_Ukrajnaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6e680d57-2900-4f28-8729-2defd5c82c6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a28abda4-1ac4-45a2-8876-97db8ba0cde9","keywords":null,"link":"/elet/20190712_Kenyszerkasztraljak_a_gyerekek_ellen_szexualis_eroszakot_elkoveto_elitelteket_Ukrajnaban","timestamp":"2019. július. 12. 12:46","title":"Kényszerkasztrálják a gyerekek ellen szexuális erőszakot elkövető elítélteket Ukrajnában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98068290-677b-433f-b83f-874313820029","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A spanyol CAF-fal kötött villamosmegrendelés opciós keretéből újabb, 56 méteres villamos érkezett Budapestre. Ősszel áll forgalomba az 1-es vonalon.","shortLead":"A spanyol CAF-fal kötött villamosmegrendelés opciós keretéből újabb, 56 méteres villamos érkezett Budapestre. Ősszel...","id":"20190712_Meg_nem_allt_sajat_kerekre_de_mar_Budapesten_van_az_uj_56_meteres_villamos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98068290-677b-433f-b83f-874313820029&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8123930d-b646-4839-9cb8-0db14c639dc3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190712_Meg_nem_allt_sajat_kerekre_de_mar_Budapesten_van_az_uj_56_meteres_villamos","timestamp":"2019. július. 12. 16:41","title":"Még nem állt saját kerékre, de már Budapesten van az új 56 méteres villamos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9423516d-8d1a-4ee7-9cbc-9c59e54205d1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több Instagram-posztot is szentelt a veszteségnek.","shortLead":"Több Instagram-posztot is szentelt a veszteségnek.","id":"20190712_Miley_Cyrus_hu_tarsat_gyaszolja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9423516d-8d1a-4ee7-9cbc-9c59e54205d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9d7ef31-5241-4dbf-b79f-66647d3679f8","keywords":null,"link":"/elet/20190712_Miley_Cyrus_hu_tarsat_gyaszolja","timestamp":"2019. július. 12. 15:17","title":"Miley Cyrus hű társát gyászolja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"654f82b5-8329-4612-a4b5-bb6424eec35e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Börtönnel fenyegették, végül \"csak\" pénzbüntetést kapott az az etikus hacker, aki 2017 tavaszán felfedezett egy biztonsági rést a Magyar Telekom informatikai rendszerében, és amelyről értesítette is a vállalatot.","shortLead":"Börtönnel fenyegették, végül \"csak\" pénzbüntetést kapott az az etikus hacker, aki 2017 tavaszán felfedezett...","id":"20190711_etikus_hacker_magyar_telekom_biztonsagi_res","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=654f82b5-8329-4612-a4b5-bb6424eec35e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d37d7ce8-7a96-40af-8383-862f0c4949bf","keywords":null,"link":"/tudomany/20190711_etikus_hacker_magyar_telekom_biztonsagi_res","timestamp":"2019. július. 11. 11:03","title":"Pénzbüntetéssel megúszta az etikus hacker, aki szólt a Telekomnak, hogy óriási hiba van a rendszerében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]