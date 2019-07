Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d22ff46f-975a-4009-bdb8-2d24ea9dbe57","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A fedélzeti kamerák elterjedésével rá kellett ébrednünk arra is, hogy sokkal több a forgalommal szemben hajtó autós, mint azt korábban feltételeztük.","shortLead":"A fedélzeti kamerák elterjedésével rá kellett ébrednünk arra is, hogy sokkal több a forgalommal szemben hajtó autós...","id":"20190711_szemben_forgalommal_figyelmeztetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d22ff46f-975a-4009-bdb8-2d24ea9dbe57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"796598e2-44c0-4505-89e8-2cfb2ed1ad4b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190711_szemben_forgalommal_figyelmeztetes","timestamp":"2019. július. 11. 12:00","title":"Az egyik legnagyobb sofőrhiba, amikor valaki a forgalommal szemben hajt – van megoldás ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aeb5349-a795-4b0a-8853-b4fccedc0554","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jávor Benedek szerint egyértelmű, hogy az MTA-törvény alkotmányellenes.

","shortLead":"Jávor Benedek szerint egyértelmű, hogy az MTA-törvény alkotmányellenes.

","id":"20190712_Javor_Adernek_ot_nap_alatt_sem_sikerult_elolvasni_az_Alkotmany_vonatkozo_reszet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4aeb5349-a795-4b0a-8853-b4fccedc0554&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ffa32ce-1868-4f8d-a138-4ca05d4d66e3","keywords":null,"link":"/itthon/20190712_Javor_Adernek_ot_nap_alatt_sem_sikerult_elolvasni_az_Alkotmany_vonatkozo_reszet","timestamp":"2019. július. 12. 12:36","title":"Jávor: Ádernek öt nap alatt sem sikerült elolvasni az Alkotmány vonatkozó részét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89363fab-a09d-4486-866a-effa5ad456ef","c_author":"Bedő Iván","category":"tudomany","description":"Időnként mellényúl, de azért már most is sok mindent ért meg képeinkből a Facebook háttérrendszere. Az algoritmusok ugyanis minden feltöltött fotót elemzésnek vetnek alá. Ez egyrészt társadalomjobbító program, másrészt viszont újabb útja annak, hogy a felhasználók adatait használva még több pénzt csikarjon ki a reklámozó vállalatokból a Facebook.","shortLead":"Időnként mellényúl, de azért már most is sok mindent ért meg képeinkből a Facebook háttérrendszere. Az algoritmusok...","id":"20190711_facebook_kepfelismeres_mesterseges_intelligencia_deepmask_sharpmask_multipathnet_algoritmusok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=89363fab-a09d-4486-866a-effa5ad456ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3823e09c-be6b-4b0d-a8b8-72cddf8d4f5c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190711_facebook_kepfelismeres_mesterseges_intelligencia_deepmask_sharpmask_multipathnet_algoritmusok","timestamp":"2019. július. 11. 20:00","title":"Tudja, mi történik a fotójával, ha feltölti a Facebookra?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29acd3de-fee1-4376-8cb6-ea9beac57cc3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német cég kompakt újdonsága egy feltöltéssel akár 60 kilométert is suhanhat tisztán elektromosan.","shortLead":"A német cég kompakt újdonsága egy feltöltéssel akár 60 kilométert is suhanhat tisztán elektromosan.","id":"20190712_ujabb_zold_rendszamos_bmw_13_millio_forinttol_indul_itthon_a_hibrid_330e","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=29acd3de-fee1-4376-8cb6-ea9beac57cc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af995938-011f-4b22-8c31-42c7699086c1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190712_ujabb_zold_rendszamos_bmw_13_millio_forinttol_indul_itthon_a_hibrid_330e","timestamp":"2019. július. 12. 11:21","title":"Újabb zöld rendszámos BMW: 13 millió forinttol indul itthon a hibrid 330e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14f0586c-f7be-4694-a7b4-8adcd0538072","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Eurázsia korszakát éljük - mondta a jegybankelnök.","shortLead":"Eurázsia korszakát éljük - mondta a jegybankelnök.","id":"20190711_Matolcsy_Tobb_ezer_eves_baratsag_koti_ossze_a_kinai_es_magyar_nepet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=14f0586c-f7be-4694-a7b4-8adcd0538072&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"168cbf0b-f69f-40f2-af4c-af187ef66a50","keywords":null,"link":"/itthon/20190711_Matolcsy_Tobb_ezer_eves_baratsag_koti_ossze_a_kinai_es_magyar_nepet","timestamp":"2019. július. 11. 20:52","title":"Matolcsy: Több ezer éves barátság köti össze a kínai és magyar népet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f023c98e-73f4-4614-b39f-a4c23b11a25c","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"A szobi bakterházban a dolgozók maguk dobták össze a pénz klímára, hogy ne süljenek meg, erre egy fejes kikapcsoltatta velük.","shortLead":"A szobi bakterházban a dolgozók maguk dobták össze a pénz klímára, hogy ne süljenek meg, erre egy fejes kikapcsoltatta...","id":"20190710_felhaborodott_a_mav_mobilklima","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f023c98e-73f4-4614-b39f-a4c23b11a25c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c669d734-78c1-4b06-8bba-14894421a70b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190710_felhaborodott_a_mav_mobilklima","timestamp":"2019. július. 10. 17:51","title":"Felháborodott a MÁV, hogy lekapcsoltatták a dolgozókkal a mobilklímát, belső vizsgálatot ígértek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"304e67b2-fa4b-42e0-8047-52d0cbfbfba5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy hongkongi cég úgy gondolja, vannak még, akik kazettáról hallgatnának zenét, a gyártó ezért egy különleges eszközt tervez piacra dobni, amely a modern technikából is merít egy keveset.","shortLead":"Egy hongkongi cég úgy gondolja, vannak még, akik kazettáról hallgatnának zenét, a gyártó ezért egy különleges eszközt...","id":"20190710_its_ok_bluetooth_walkman_kazetta_ninm_lab","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=304e67b2-fa4b-42e0-8047-52d0cbfbfba5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b777477-5159-4a6b-9415-04be6c38b237","keywords":null,"link":"/tudomany/20190710_its_ok_bluetooth_walkman_kazetta_ninm_lab","timestamp":"2019. július. 10. 17:03","title":"Jön az új walkman, kazetta kell majd bele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"611cdc33-2650-46e5-a2a1-4e6a81d19057","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Végrehajtja-e a kormányakaratot, köztük a Debrecenbe költözést a Természettudományi Múzeum főigazgatói posztját erős politikai hátszéllel elnyerő Bernert Zsolt antropológus? – nagyjából ez a kérdés foglalkoztatja hetek óta a vezetőváltás előtt álló intézmény dolgozóit. A múzeum több mint húsz munkatársával beszéltünk az elmúlt hetekben-napokban: az eddigi jelek szerintük finoman szólva sem biztatóak. ","shortLead":"Végrehajtja-e a kormányakaratot, köztük a Debrecenbe költözést a Természettudományi Múzeum főigazgatói posztját erős...","id":"20190711_Termeszettudomanyi_Muzeum_foigazgatovaltas_Bernert_Zsolt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=611cdc33-2650-46e5-a2a1-4e6a81d19057&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8124e82b-c1cb-4bfc-be9e-1facf02ceaa4","keywords":null,"link":"/itthon/20190711_Termeszettudomanyi_Muzeum_foigazgatovaltas_Bernert_Zsolt","timestamp":"2019. július. 11. 06:30","title":"„Szorongva várjuk a következő periódust” – nem lopta be magát a dolgozók szívébe a Természettudományi Múzeum új főigazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]