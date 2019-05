Utoljára 33 évvel ezelőtt lőtt gépkarabéllyal Németh Szilárd HM-államtitkár, és most újra kipróbált egy rakat lőfegyvert. Erről a Facebookon számolt be pár páratlan felvétel társaságában, és a preferenciáit is elárulta: "A Česká zbrojovka gyár típusait egyelőre még Csehországban gyártják, s Kiskunfélegyházán szerelik össze. Azonban 2019 második félévtől már a gyártósorok is az alföldi üzemben lesznek. (...) Nekem a Scorpion és a P-09 jött be."