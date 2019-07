Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aed34fb1-f93b-47b4-a1b3-759eb54c8245","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Asus július 23-án mutatja be az új készülékét, amibe a jelenlegi legerősebb Qualcomm-erőforrást pakolják.","shortLead":"Az Asus július 23-án mutatja be az új készülékét, amibe a jelenlegi legerősebb Qualcomm-erőforrást pakolják.","id":"20190716_qualcomm_snapdragon_855_plus_okostelefon_processzor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aed34fb1-f93b-47b4-a1b3-759eb54c8245&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"016a432f-e8b4-49f0-8d12-19b8f8ed4f99","keywords":null,"link":"/tudomany/20190716_qualcomm_snapdragon_855_plus_okostelefon_processzor","timestamp":"2019. július. 16. 10:33","title":"Ez a mobil kapja meg elsőként a Qualcomm új csúcsprocesszorát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ac58bcb-6868-4833-a18d-ceb2c985b4bd","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Melegszik az idő.","shortLead":"Melegszik az idő.","id":"20190714_jovo_heten_vigyaznia_kell_aki_rosszul_turi_a_meleget","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1ac58bcb-6868-4833-a18d-ceb2c985b4bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cebac5ff-9437-4c06-95c4-ebd7be70d7a8","keywords":null,"link":"/elet/20190714_jovo_heten_vigyaznia_kell_aki_rosszul_turi_a_meleget","timestamp":"2019. július. 14. 15:11","title":"A jövő héten vigyáznia kell, aki rosszul tűri a meleget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három személyautó ütközött, két személy megsérült Takácsi közelében, emiatt teljes útzár van Pápa és Győr között a 83-as úton.","shortLead":"Három személyautó ütközött, két személy megsérült Takácsi közelében, emiatt teljes útzár van Pápa és Győr között...","id":"20190714_Teljes_utzar_Papa_es_Gyor_kozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"247d65e1-3d4b-4303-a0ba-25e794e1e77c","keywords":null,"link":"/itthon/20190714_Teljes_utzar_Papa_es_Gyor_kozott","timestamp":"2019. július. 14. 12:28","title":"Teljes útzár Pápa és Győr között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ea39896-1f6c-48e2-ab0c-a1143498be97","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Még a szezon előtt ellenőrizték a kalandparkokat, többet ideiglenesen be kellett záratni, mert nem teljesen az előírások szerint üzemeltek. 