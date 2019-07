Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"906635be-722a-48d6-b582-6d0222c1a3f7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A diktatúra banalitása - Marinovich Endre és az állambiztonság – címmel tette közzé az Átlátszó hírportál Ungváry Krisztián tanulmányát arról, miként működött együtt a kommunista állambiztonsággal a Veritas mostani főigazgató-helyettese, Marinovich Endre. „Több oka van annak, hogy a munkaviszonyomat a Veritasnál nem láttam fenntarthatónak, a lényeget azonban leginkább ez a tanulmány tartalmazza”- írta a történész nem sokkal az után, hogy a tanulmány felkerült az átlátszó oldalára.","shortLead":"A diktatúra banalitása - Marinovich Endre és az állambiztonság – címmel tette közzé az Átlátszó hírportál Ungváry...","id":"20190714_Ungvary_Krisztian_most_elarulta_miert_tavozik_az_56os_Intezetet_lenyelo_Veritasbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=906635be-722a-48d6-b582-6d0222c1a3f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8520f623-8a2a-44e7-9bae-ac3ea5829d91","keywords":null,"link":"/itthon/20190714_Ungvary_Krisztian_most_elarulta_miert_tavozik_az_56os_Intezetet_lenyelo_Veritasbol","timestamp":"2019. július. 14. 14:04","title":"Ungváry Krisztián most elárulta, miért távozik az 56-os Intézetet lenyelő Veritasból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"456baff7-78b3-40d3-873b-d6176586f4fd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a Facebooknak vannak játékai, ezek az egyszerűbb kategóriából valók. A cég azonban nem elégszik meg ennyivel, újabbakat készül kiadni – és nem is akármiket tenne a felhasználók elé.","shortLead":"Bár a Facebooknak vannak játékai, ezek az egyszerűbb kategóriából valók. A cég azonban nem elégszik meg ennyivel...","id":"20190715_vr_jatek_facebook_oculus_splinter_cell_assassins_creed","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=456baff7-78b3-40d3-873b-d6176586f4fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"234883a0-8f10-4f11-b693-af08645fbde8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190715_vr_jatek_facebook_oculus_splinter_cell_assassins_creed","timestamp":"2019. július. 15. 10:03","title":"Új játékokkal villantana a Facebook, két sikercímet is átdolgoznának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5649971e-4120-47f6-a2dd-fb517942497e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hajnali négy órakor feltételesen, de elhagyhatta a börtönt az olaszliszkai lincselés elsőrendű vádlottja, ifj H. D.","shortLead":"Hajnali négy órakor feltételesen, de elhagyhatta a börtönt az olaszliszkai lincselés elsőrendű vádlottja, ifj H. D.","id":"20190715_Tizenharom_ev_utan_szabadult_az_olaszliszkai_lincselo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5649971e-4120-47f6-a2dd-fb517942497e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"067c47dd-865e-4d1e-8eec-8a4632daa07e","keywords":null,"link":"/itthon/20190715_Tizenharom_ev_utan_szabadult_az_olaszliszkai_lincselo","timestamp":"2019. július. 15. 09:34","title":"Tizenhárom év után szabadult az olaszliszkai lincselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76be54f7-eaa5-40d9-899c-4a5e7228659a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jean Asselborn szerint nem szabad engedékenynek lenni a demokrácia ügyében, ezért határozott fellépést vár Ursula von der Leyentől. Feltéve, hogy megválasztják.","shortLead":"Jean Asselborn szerint nem szabad engedékenynek lenni a demokrácia ügyében, ezért határozott fellépést vár Ursula von...","id":"20190715_orban_viktor_matteo_salvini_ursula_von_der_leyen_jean_asselborn_europai_bizottsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=76be54f7-eaa5-40d9-899c-4a5e7228659a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1772d388-8304-41dc-b73c-469753075f4e","keywords":null,"link":"/itthon/20190715_orban_viktor_matteo_salvini_ursula_von_der_leyen_jean_asselborn_europai_bizottsag","timestamp":"2019. július. 15. 09:16","title":"Orbán Európája ellen is határozott fellépést követel a luxemburgi külügyminiszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afe96069-ac99-4081-98d8-207427a96a3f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A statisztikák szerint a fővárosban éri meg a legjobban nyugdíjasnak lenni.","shortLead":"A statisztikák szerint a fővárosban éri meg a legjobban nyugdíjasnak lenni.","id":"20190715_Kiderult_hol_elnek_a_legszegenyebb_magyar_nyugdijasok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=afe96069-ac99-4081-98d8-207427a96a3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3f6ef73-8a87-4593-83c4-dd10cf0a653f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190715_Kiderult_hol_elnek_a_legszegenyebb_magyar_nyugdijasok","timestamp":"2019. július. 15. 10:44","title":"Kiderült, hol élnek a legszegényebb magyar nyugdíjasok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"352ce053-2f9d-4ee8-a7f9-d3797255d0a5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy körforgalomban történt a baleset. ","shortLead":"Egy körforgalomban történt a baleset. ","id":"20190714_Elektromos_roller_Emily_Hartridge_baleset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=352ce053-2f9d-4ee8-a7f9-d3797255d0a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd0b5eb8-1650-4f9c-858b-2637f39b29bf","keywords":null,"link":"/elet/20190714_Elektromos_roller_Emily_Hartridge_baleset","timestamp":"2019. július. 14. 13:03","title":"Elektromos rollerrel utazott, meghalt egy brit YouTube-sztár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5c9eaa5-2d16-42d9-9f25-d5d4e65a5af2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A másodkapitány a baleset után átvette a hajó kormányzását, mert a kapitány sokkos állapotba került. ","shortLead":"A másodkapitány a baleset után átvette a hajó kormányzását, mert a kapitány sokkos állapotba került. ","id":"20190715_Sokkot_kaphatott_a_Viking_Sigyn_kapitanya_mikor_rajott_hogy_mi_tortent","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b5c9eaa5-2d16-42d9-9f25-d5d4e65a5af2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d34d9946-b2dc-497d-991a-3e55151f494d","keywords":null,"link":"/itthon/20190715_Sokkot_kaphatott_a_Viking_Sigyn_kapitanya_mikor_rajott_hogy_mi_tortent","timestamp":"2019. július. 15. 07:21","title":"Sokkot kaphatott a Viking Sigyn kapitánya, mikor rájött, hogy mi történt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b801f72-f987-49ee-9d63-16d50089154b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Egy meg nem nevezett magyar megrendelővel írta alá eddigi legnagyobb szerződését az OTT-One, amely 5 millió részvényt is értékesít.","shortLead":"Egy meg nem nevezett magyar megrendelővel írta alá eddigi legnagyobb szerződését az OTT-One, amely 5 millió részvényt...","id":"20190715_2_milliardos_uzletet_kotott_a_magyar_OTTOne_informatikai_ceg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b801f72-f987-49ee-9d63-16d50089154b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"954dfd0d-66fa-4bef-9c88-eb9533538225","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190715_2_milliardos_uzletet_kotott_a_magyar_OTTOne_informatikai_ceg","timestamp":"2019. július. 15. 15:10","title":"2 milliárdos üzletet kötött a magyar OTT-One informatikai cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]