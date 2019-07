Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"05bb6d16-9a2e-4acc-b847-ab3117cc9dfd","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Több olvasónk jelezte, akadozott a mobilkommunikáció. Egy átvágott kábel volt az oka.","shortLead":"Több olvasónk jelezte, akadozott a mobilkommunikáció. Egy átvágott kábel volt az oka.","id":"20190725_Kabelatvagas_okoz_halozati_problemakat_a_mobilkommunikacioban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=05bb6d16-9a2e-4acc-b847-ab3117cc9dfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b57dda0-d855-4b92-8b15-d653ee9ebdb7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190725_Kabelatvagas_okoz_halozati_problemakat_a_mobilkommunikacioban","timestamp":"2019. július. 25. 12:31","title":"Kábelátvágás okozott hálózati problémákat a mobilkommunikációban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"773d41f1-7216-4356-81f0-21ceaf67f938","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az automaták pillanatok alatt megpiszkálhatók, hogy a pénzt és a jegyet is elnyelje.","shortLead":"Az automaták pillanatok alatt megpiszkálhatók, hogy a pénzt és a jegyet is elnyelje.","id":"20190725_Meg_mindig_konnyu_preda_a_BKK_jegyautomataja_a_csaloknak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=773d41f1-7216-4356-81f0-21ceaf67f938&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81e979fd-ad53-4b68-bb81-843f509c5b25","keywords":null,"link":"/cegauto/20190725_Meg_mindig_konnyu_preda_a_BKK_jegyautomataja_a_csaloknak","timestamp":"2019. július. 25. 06:25","title":"Még mindig könnyű préda a BKK jegyautomatája a csalóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3652628-821b-4909-8da0-15da4da9b977","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miután a Twitteren Aaoisora néven futó felhasználó elpanaszolta öccsének, milyen drágák a külső akkumulátorok, a 13 éves fiú úgy döntött, csinál egyet a fivérének.","shortLead":"Miután a Twitteren Aaoisora néven futó felhasználó elpanaszolta öccsének, milyen drágák a külső akkumulátorok, a 13...","id":"20190725_kulso_akkumulator_powerbank_diy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e3652628-821b-4909-8da0-15da4da9b977&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c39ddab-e31c-47aa-9286-11a50883285b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190725_kulso_akkumulator_powerbank_diy","timestamp":"2019. július. 25. 20:03","title":"Nem engedhette meg magának a külső akkumulátort, a 13 éves öccse csinált neki egyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48b38bb5-2dc3-49cc-be8a-250ffc986183","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Néhány hete alig száz méterre a kertek végétől öltek meg a ragadozók egy bikaborjút. ","shortLead":"Néhány hete alig száz méterre a kertek végétől öltek meg a ragadozók egy bikaborjút. ","id":"20190725_Rendelettel_vedene_a_falu_kornyeki_farkasokat_Fuzer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=48b38bb5-2dc3-49cc-be8a-250ffc986183&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9eeb890-5d03-4115-b551-274a96a6a776","keywords":null,"link":"/itthon/20190725_Rendelettel_vedene_a_falu_kornyeki_farkasokat_Fuzer","timestamp":"2019. július. 25. 18:42","title":"Rendelettel védené a falu környéki farkasokat Füzér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70a7f3f3-b2b0-4cc6-a329-e3364faf0c1b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az év első öt hónapjában 2 százalékkal csökkent a születések száma 2018 elejéhez képest, eközben többen haltak meg, mint tavaly ilyenkor. A termékenységi arányszám is esik.","shortLead":"Az év első öt hónapjában 2 százalékkal csökkent a születések száma 2018 elejéhez képest, eközben többen haltak meg...","id":"20190726_Egyre_kevesebb_gyerek_szuletik_tovabb_no_a_termeszetes_fogyas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=70a7f3f3-b2b0-4cc6-a329-e3364faf0c1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc447460-a28b-4073-aed9-4a36060982e9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190726_Egyre_kevesebb_gyerek_szuletik_tovabb_no_a_termeszetes_fogyas","timestamp":"2019. július. 26. 09:32","title":"Egyre kevesebb magyar gyerek születik, tovább nő a természetes fogyás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da6ad4f7-5ad7-4215-b35a-7ebf69cd56e7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy új látványvideóban mutatja meg a SpaceX, miként képzeli el a korábban már Budapestre is megálmodott hipergyors vákuumvasút állomását.","shortLead":"Egy új látványvideóban mutatja meg a SpaceX, miként képzeli el a korábban már Budapestre is megálmodott hipergyors...","id":"20190726_elon_musk_hyperloop_hipergyors_vakuumvasut","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da6ad4f7-5ad7-4215-b35a-7ebf69cd56e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a286371-7dc5-44a0-9f6f-050df42ab024","keywords":null,"link":"/tudomany/20190726_elon_musk_hyperloop_hipergyors_vakuumvasut","timestamp":"2019. július. 26. 08:03","title":"Így nézhetne ki a budapesti vasútállomás, amit Elon Musk vonatához építenének – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08fc0482-e25f-4ccb-b9d3-500906c19f5e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem egyedüálló a piacon, hogy egy cég hatalmas zoommal ellátott kamerát készítsen, a Fujifilm azonban biztonsági kamerába pakolta bele 20-800-as objektívjét.","shortLead":"Nem egyedüálló a piacon, hogy egy cég hatalmas zoommal ellátott kamerát készítsen, a Fujifilm azonban biztonsági...","id":"20190726_fujifilm_sx800_biztonsagi_kamera","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=08fc0482-e25f-4ccb-b9d3-500906c19f5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60950e5b-460b-451f-bc6f-1b580edea56f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190726_fujifilm_sx800_biztonsagi_kamera","timestamp":"2019. július. 26. 09:03","title":"Ezzel az új biztonsági kamerával 1000-2000 méterről is le lehet olvasni a szöveget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cee79846-8400-4d82-ae08-06e8e608cef1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közleményükben azt írják, mindenkit tájékoztatnak, hogy a munkaidő és betegellátás 7 óra 30 perckor kezdődik. ","shortLead":"Közleményükben azt írják, mindenkit tájékoztatnak, hogy a munkaidő és betegellátás 7 óra 30 perckor kezdődik. ","id":"20190725_Ertelmetlenul_varakoznak_a_rakos_betegek__allitja_az_Orszagos_Onkologiai_Intezet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cee79846-8400-4d82-ae08-06e8e608cef1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc86c3e2-b9f5-462f-88c3-730e92050c9f","keywords":null,"link":"/itthon/20190725_Ertelmetlenul_varakoznak_a_rakos_betegek__allitja_az_Orszagos_Onkologiai_Intezet","timestamp":"2019. július. 25. 15:38","title":"Értelmetlenül várakoznak a rákos betegek, állítja az Országos Onkológiai Intézet, de az ombudmsan azért vizsgálódik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]