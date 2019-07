Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7d42862b-9065-4f77-8655-d8b67b1211e3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrség kimerítő tájékoztatót adott arról, milyen korlátozásokra, változásokra kell számítani a környéken, milyen útvonalon közelíthető meg a pálya, és fontos információkat is megosztott honlapján.","shortLead":"A rendőrség kimerítő tájékoztatót adott arról, milyen korlátozásokra, változásokra kell számítani a környéken, milyen...","id":"20190726_Ezt_kell_tudnia_a_mogyorodi_Forma1es_futamrol_ha_oda_vagy_arra_megy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7d42862b-9065-4f77-8655-d8b67b1211e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4523204f-b333-436d-8331-221721467044","keywords":null,"link":"/cegauto/20190726_Ezt_kell_tudnia_a_mogyorodi_Forma1es_futamrol_ha_oda_vagy_arra_megy","timestamp":"2019. július. 26. 10:29","title":"Ezt kell tudnia a mogyoródi Forma–1-es futamról, ha oda- vagy arra megy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87296a34-d438-4ea7-a359-8590b8ea69ed","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az emberek megvédik a kereszténységet, és nem kérnek a bevándorlásból, mondja a kormányszóvivő, aki szerint a kormány készen áll a perre az Európai Bizottsággal a Stop Soros törvény miatt. A Magyar Helsinki Bizottság szerint a kormány nem tudja megindokolni, miért kell börtönnel fenyegetni a menekülőknek segítséget nyújtó civileket. És a tranzitzónás éheztetések miatt indult eljárást is üdvözli.\r

\r

","shortLead":"Az emberek megvédik a kereszténységet, és nem kérnek a bevándorlásból, mondja a kormányszóvivő, aki szerint a kormány...","id":"20190725_A_kormany_kiall_a_Stop_Soros_mellett_a_Helsinki_Bizottsag_udvozli_a_pert_es_a_kotelezettsegszegesi_eljarast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=87296a34-d438-4ea7-a359-8590b8ea69ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0faaec90-6bc8-451a-8af4-c96929c26178","keywords":null,"link":"/itthon/20190725_A_kormany_kiall_a_Stop_Soros_mellett_a_Helsinki_Bizottsag_udvozli_a_pert_es_a_kotelezettsegszegesi_eljarast","timestamp":"2019. július. 25. 13:42","title":"A kormány kiáll a Stop Soros mellett, a Helsinki Bizottság üdvözli a pert és a kötelezettségszegési eljárást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a20a1b3-dd78-4144-aeb0-d59f10a49868","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megérkezett az erdélyi Tusnádfürdőre Orbán Viktor miniszterelnök, ahol rendhagyó fogadtatásban volt része. Mutatjuk.","shortLead":"Megérkezett az erdélyi Tusnádfürdőre Orbán Viktor miniszterelnök, ahol rendhagyó fogadtatásban volt része. Mutatjuk.","id":"20190726_A_magyar_kormany_jovoltabol_hazank_is_van__uj_videot_tett_kozze_Orban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a20a1b3-dd78-4144-aeb0-d59f10a49868&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5059c910-adcd-41e1-b6f2-9b291ba40408","keywords":null,"link":"/itthon/20190726_A_magyar_kormany_jovoltabol_hazank_is_van__uj_videot_tett_kozze_Orban","timestamp":"2019. július. 26. 18:56","title":"\"A magyar kormány jóvoltából hazánk is van\" - új videót tett közzé Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c406498-d4a7-4265-9288-55597e7df0ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Annyit lehet róluk tudni, hogy 30 rendőr és 37 ló szolgál a Készenléti Rendőrség Lovas Alosztályán.","shortLead":"Annyit lehet róluk tudni, hogy 30 rendőr és 37 ló szolgál a Készenléti Rendőrség Lovas Alosztályán.","id":"20190726_Huszaregyenruhas_keszenleti_rendorok_jaroroznek_a_Budai_Varban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c406498-d4a7-4265-9288-55597e7df0ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa5f046a-5a4e-4aa7-b918-e4f0134cc77a","keywords":null,"link":"/itthon/20190726_Huszaregyenruhas_keszenleti_rendorok_jaroroznek_a_Budai_Varban","timestamp":"2019. július. 26. 16:59","title":"Huszáregyenruhás készenléti rendőrök járőröznek a Budai Várban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ebfddc6-4dc1-4ac6-9dd3-2ddbf9addeae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jorgen Randers klímakutató bírálta Orbán irányvonalát, Bayer ezt nem hagyta szó nélkül.","shortLead":"Jorgen Randers klímakutató bírálta Orbán irányvonalát, Bayer ezt nem hagyta szó nélkül.","id":"20190726_Bayer_Zsolt_raeresztene_egy_bikat_a_klimatudos_anyjara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4ebfddc6-4dc1-4ac6-9dd3-2ddbf9addeae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"018caa21-b8a5-4bd0-901b-facd5dc85f72","keywords":null,"link":"/itthon/20190726_Bayer_Zsolt_raeresztene_egy_bikat_a_klimatudos_anyjara","timestamp":"2019. július. 26. 17:54","title":"Bayer Zsolt ráeresztene egy bikát a norvég klímatudós édesanyjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86adb7f3-25f7-488f-88f9-be3a808fc6e0","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Elfogadhatatlanok az új brit miniszterelnök követelései, csak az EU egységét próbálja tesztelni - írta Michel Barnier.","shortLead":"Elfogadhatatlanok az új brit miniszterelnök követelései, csak az EU egységét próbálja tesztelni - írta Michel Barnier.","id":"20190725_Valaszolt_az_EU_Brexitfotargyaloja_Boris_Johnson_kereseire_nem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86adb7f3-25f7-488f-88f9-be3a808fc6e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0394a3aa-fc81-4244-9272-307ee4433764","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190725_Valaszolt_az_EU_Brexitfotargyaloja_Boris_Johnson_kereseire_nem","timestamp":"2019. július. 25. 18:40","title":"Válaszolt az EU Brexit-főtárgyalója Boris Johnson kéréseire: Nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14a89905-00ca-4af4-a74e-cce2eb38c82e","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Mivel egy csapatépítő elvonulás jelentős összeget tehet ki, a megbeszélésnek hasonló mértékű eredménnyel kellene járnia. Ennek eléréséhez mutatunk néhány tervezési tippet.","shortLead":"Mivel egy csapatépítő elvonulás jelentős összeget tehet ki, a megbeszélésnek hasonló mértékű eredménnyel kellene...","id":"20190725_Hogyan_tervezzunk_sikeres_csapatepito_elvonulast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=14a89905-00ca-4af4-a74e-cce2eb38c82e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8235eed-22ee-4f21-ae6f-4dafd8d97736","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190725_Hogyan_tervezzunk_sikeres_csapatepito_elvonulast","timestamp":"2019. július. 25. 14:15","title":"Hogyan tervezzünk sikeres csapatépítő elvonulást?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9727ed9f-6145-44ea-902f-69c098d99b21","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De bizonyítottak kötélhúzásban, tollaslabdában is az Országos Ügyészségi Sporttalálkozón, ügyészeink sportpályán is kiemelkedő állóképességgel és koncentrációval vannak megáldva. \r

\r

","shortLead":"De bizonyítottak kötélhúzásban, tollaslabdában is az Országos Ügyészségi Sporttalálkozón, ügyészeink sportpályán is...","id":"20190726_Ugyeszeink_karaokeban_is_kiemelkedoek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9727ed9f-6145-44ea-902f-69c098d99b21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6eed8da0-63a3-4103-86b5-103b2bd6227c","keywords":null,"link":"/itthon/20190726_Ugyeszeink_karaokeban_is_kiemelkedoek","timestamp":"2019. július. 26. 14:01","title":"Ügyészeink karaokeban is kiemelkedőek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]