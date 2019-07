Ha elítélik, a magyar úszó akár milliós bírságra is számíthat, és abban még a kényszerű dél-koreai tartózkodás költsége nincs is benne.

Néhány napig még Szöulban marad, de a vizsgálat lezárása után szinte biztos, hogy hazautazhat Kenderesi Tamás, akit szexuális zaklatással vádolnak a dél-koreai hatóságok. A magyar úszó ettől függetlenül nem fogja elkerülni a felelősségre vonást, a kérdés inkább az, hogy az úszószövetség fegyelmi eljárásán kívül a dél-koreai hatóságok büntetésére is számíthat-e.

A Yonhap dél-koreai hírügynökség héftő délután azt közölte, hogy a helyi rendőrség vádemelési javaslattal fordult az ügyészséghez. A legfrissebb hír is úgy fogalmaz, hogy a magyar úszót szexuális zaklatással gyanúsítják, mert „megfogdosott egy nőt”. A rendőröket hajnali három körül a 18 éves lány hívta ki a szórakozóhelyre, ahol az eset történt, az úszót a jelentések szerint ittas állapotban vitték el a helyszínről.

A Nemzeti Sport még korábban azt írta, hogy Kenderesinél nem volt semmilyen irat, még az akkreditációs kártyája sem, ami tovább súlyosbíthatja a helyzetet.

Azt, hogy fizikai kontaktusba került a nővel, a magyar úszó kihallgatásán is elismerte, és később közleményben is kiadta a magyar sajtónak. Ebben az olvasható:

Szombat éjszaka, egy szórakozóhelyen a mellékhelyiségből visszafelé haladva a táncparkett felé hozzáértem egy ott dolgozó koreai táncoslány fenekéhez. Meg sem álltam mögötte, egyetlen, talán meggondolatlan mozdulatot tettem, ami miatt az érintett lány komolyan megharagudott, és feljelentést tett ellenem.

Az esetről videofelvétel is készült, amit a hvg.hu információi szerint az úszószövetség képviselője, az úszócsapat vezetője is látta. A videó nem csak megkönnyítheti, hanem meg is gyorsíthatja a felelősségre vonást. A gyorsaságot az is indokolhatja, hogy kiemelt ügyről van szó.

Fizetne, csak hazajöhessen

Kenderesi információink szerint valószínűleg pénzbüntetésre számíthat, erre utal az is, hogy a Yonhap szerint a rendőrségen jelezte, hogy visszatérne Magyarországra, cserébe hajlandó lenne kifizetni és letétbe helyezni a bírság összegét. Hogy ez mennyi, csak becsülni lehet, de több helyen is milliós nagyságrendről írtak.

A magyar úszónak az eset akkor is sokba fog kerülni, ha mégsem kap pénzbüntetést. A kényszerű tartózkodása alatt ugyanis nemcsak szállodai szobára, hanem jogi képviseletre és hivatalosa tolmácsolásra is szüksége van, a repülőjegyről nem is beszélve. Hogy a számlát pontosan ki állja, azt egyelőre nem tudni, az biztos, hogy nem a magyar állam. A Külgazdasági és Külügyminisztérium konzuli szolgálata azt közölte, hogy a jogszabályok által biztosított és egyébként minden magyar állampolgárnak kijáró segítséget adja meg a Kvangdzsuban ragadt úszónak. A törvény szerint azonban ebbe sem a tolmácsolás, sem pedig a szállás biztosítása nem tartozik bele, és ha pénzre van szüksége, akkor is csak kölcsönre számíthat.

Ha pedig Kenderesi hazajött, akkor sem nyugodhat meg, a fejmosás mellett ugyanis fegyelmi eljárással is számolnia kell, sőt az is lehet, hogy a pénzbüntetést is behajtják rajta.

„Meg kell várni, hogy az ügyész mit fog mondani” – nyilatkozta Sós Csaba, a magyar úszóválogatott szövetségi kapitánya. Az úszószövetség közleményében az állt, hogy "a vizsgálati szakaszban a magyar válogatott tagját megilleti az ártatlanság vélelme, ugyanakkor ha hivatalosan igazolást nyer vétkessége, úgy a MÚSZ a szövetség fegyelmi bizottságát fogja felkérni a további lépések megtételére."

A magyar csapat nagy része kedd reggel 8:10-kor landol a ferihegyi repülőtéren, majd a világbajnok Kapás Boglárkát és Milák Kristófot, valamint a többi döntőst busszal egyenesen a Duna Arénába viszik, ahol válaszolnak majd az újságírók kérdéseire. Kérdés, hogy beszélhetnek-e majd csapattársukról.

Mindeközben Kenderesi Tamás legfeljebb televízión keresztül követheti az ünneplést, abban a konzulátushoz közeli szállodában, ahol szobát foglaltak neki.

Szilovics Fanni, az úszó barátnője az Instagramon mindenesetre kiállt szerelme mellett. A közösségi oldalra egy közös képet posztolt, melyhez csak annyi kommentárt fűzött: „Ilyen erősek vagyunk együtt”.

Mit mond a magyar jog? A szexuális zaklatást a magyar jog nem tekinti bűncselekménynek, az Egyenlő bánásmódról szóló törvényben van csak nevesítve, és az azzal kapcsolatos eljárás az Egyenlő Bánásmód Hatóság (EBH) hatáskörébe tartozik. (Eddig szexuális zaklatás áldozata nem kapott jogvédelmet az EBH gyakorlatában.) Amennyiben fegyveres testületnél történik a zaklatás, akkor vonatkozhat rá a Büntető törvénykönyv valamely paragrafusa, valamint mód lehet a polgári jogi per indítására is személyiségi jogok sérelme alapján. Forrás: nokjoga.hu

