[{"available":true,"c_guid":"17bbd89e-c1f3-41e8-aa85-8e20f87c88fc","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Az új technológiák fejlesztőinek felelőssége nem ér véget, amikor piacra kerül a termék – véli Jony Ive, az Apple ikonikus formatervezője, aki közel három évtizedes közös munka után hagyja ott a vállalatot.","shortLead":"Az új technológiák fejlesztőinek felelőssége nem ér véget, amikor piacra kerül a termék – véli Jony Ive, az Apple...","id":"201927__jony_ive__tavozo_tervezo__muszakvaltas__formai_kovetelmenyek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=17bbd89e-c1f3-41e8-aa85-8e20f87c88fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a5387fa-008b-43ee-812b-198ccad0d3d8","keywords":null,"link":"/tudomany/201927__jony_ive__tavozo_tervezo__muszakvaltas__formai_kovetelmenyek","timestamp":"2019. július. 27. 15:00","title":"Jony Ive: Senkit nem érdekel, ha valami újat csinálsz – csak az, ha jobbat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a20a1b3-dd78-4144-aeb0-d59f10a49868","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megérkezett az erdélyi Tusnádfürdőre Orbán Viktor miniszterelnök, ahol rendhagyó fogadtatásban volt része. ","shortLead":"Megérkezett az erdélyi Tusnádfürdőre Orbán Viktor miniszterelnök, ahol rendhagyó fogadtatásban volt része. ","id":"20190726_A_magyar_kormany_jovoltabol_hazank_is_van__uj_videot_tett_kozze_Orban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a20a1b3-dd78-4144-aeb0-d59f10a49868&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5059c910-adcd-41e1-b6f2-9b291ba40408","keywords":null,"link":"/itthon/20190726_A_magyar_kormany_jovoltabol_hazank_is_van__uj_videot_tett_kozze_Orban","timestamp":"2019. július. 26. 18:56","title":"\"A magyar kormány jóvoltából hazánk is van\" - új videót tett közzé Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b01b7c2a-3740-4bd4-8e92-7e10ef7f6b08","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pedig tényleg olyan, mintha havazott volna.","shortLead":"Pedig tényleg olyan, mintha havazott volna.","id":"20190726_jegeso_zala_megye","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b01b7c2a-3740-4bd4-8e92-7e10ef7f6b08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60966210-fed5-4975-a140-ef1e916fdafa","keywords":null,"link":"/itthon/20190726_jegeso_zala_megye","timestamp":"2019. július. 26. 16:06","title":"Nem, ez nem hó, csak ilyen sok jég esett Zala megyében – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"435280c7-7c74-4825-b24a-60bd78495882","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az illiberális politika helyes, csak más szót kellene kitalálni helyette - mondta Orbán Viktor, aki a 30. Bálványosi Szabadegyetemen elmondott beszédében többek között arról beszélt, miért legitim az illiberális demokrácia, miért gyűlölik őket a liberális ellenfeleik, de arról is, hogy miért hálás, amiért nem jutottak az SZDSZ sorsára.","shortLead":"Az illiberális politika helyes, csak más szót kellene kitalálni helyette - mondta Orbán Viktor, aki a 30. Bálványosi...","id":"20190727_Orban_Tusvanyoson_Harcot_vagy_strategiat_hirdet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=435280c7-7c74-4825-b24a-60bd78495882&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad74075b-82df-401a-b755-8d6a2be8bb12","keywords":null,"link":"/itthon/20190727_Orban_Tusvanyoson_Harcot_vagy_strategiat_hirdet","timestamp":"2019. július. 27. 09:53","title":"Orbán Tusványoson elmagyarázta, miért gyűlölik őket ellenfeleik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c37c198-70bf-49b4-ac66-52a0f1807ee1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Járdán ezentúl nem lehet villanyrollerrel haladni Milánóban, de kerülendők a villamossínes, macskaköves utcák is. ","shortLead":"Járdán ezentúl nem lehet villanyrollerrel haladni Milánóban, de kerülendők a villamossínes, macskaköves utcák is. ","id":"20190728_Milanoban_is_szigoritjak_az_elektromos_rollerek_hasznalatat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1c37c198-70bf-49b4-ac66-52a0f1807ee1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c9ea884-250b-4956-8597-e6aa24a23f2c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190728_Milanoban_is_szigoritjak_az_elektromos_rollerek_hasznalatat","timestamp":"2019. július. 28. 09:46","title":"Milánóban is szigorítják az elektromos rollerek használatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7935c70-a727-4227-bc79-ce885a8020f2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vélhetően a szabadságok miatt.","shortLead":"Vélhetően a szabadságok miatt.","id":"20190726_Alig_lesz_rendeles_nyaron_a_gyongyosi_szakrendeloben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a7935c70-a727-4227-bc79-ce885a8020f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5e60962-fc57-4df9-bfe7-daa097ae59db","keywords":null,"link":"/itthon/20190726_Alig_lesz_rendeles_nyaron_a_gyongyosi_szakrendeloben","timestamp":"2019. július. 26. 19:39","title":"Alig lesz rendelés nyáron a gyöngyösi szakrendelőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d82f6c09-a4b8-400f-829d-a39a61b0100b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az államelnök is vizsgálatot kért az ügyben.","shortLead":"Az államelnök is vizsgálatot kért az ügyben.","id":"20190727_Romaniaban_sorra_menesztettek_a_rendori_vezetoket_egy_15_eves_lany_meggyilkolasa_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d82f6c09-a4b8-400f-829d-a39a61b0100b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9213f991-ccd7-4a4f-b793-deb6739c0200","keywords":null,"link":"/vilag/20190727_Romaniaban_sorra_menesztettek_a_rendori_vezetoket_egy_15_eves_lany_meggyilkolasa_miatt","timestamp":"2019. július. 27. 18:49","title":"Romániában sorra menesztették a rendőri vezetőket egy 15 éves lány meggyilkolása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e689898-6b50-4ae3-aa5a-3e4f3faf9f58","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az erről szóló tájékoztatást a zenekar mellett a fesztivál is kiadta már.","shortLead":"Az erről szóló tájékoztatást a zenekar mellett a fesztivál is kiadta már.","id":"20190726_Repteri_gondok_miatt_nem_jut_el_a_FEZENre_a_Cradle_of_Filth","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9e689898-6b50-4ae3-aa5a-3e4f3faf9f58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1641a84-d76e-4155-99e4-c3e125614d92","keywords":null,"link":"/kultura/20190726_Repteri_gondok_miatt_nem_jut_el_a_FEZENre_a_Cradle_of_Filth","timestamp":"2019. július. 26. 18:38","title":"Reptéri gondok miatt nem jut el a FEZEN-re a Cradle of Filth","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]