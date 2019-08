Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A férfi veréssel félemlítette meg a nőket, majd külföldön prostituáltként dolgoztatta őket. ","shortLead":"A férfi veréssel félemlítette meg a nőket, majd külföldön prostituáltként dolgoztatta őket. ","id":"20190806_Elszokott_nok_tettek_feljelentest_az_oket_prostituciora_kenyszerito_ferfi_ellen_Pecsett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98322b2d-5b72-4b27-8f17-d67e42575883","keywords":null,"link":"/itthon/20190806_Elszokott_nok_tettek_feljelentest_az_oket_prostituciora_kenyszerito_ferfi_ellen_Pecsett","timestamp":"2019. augusztus. 06. 15:57","title":"Elszökött nők tettek feljelentést az őket prostitúcióra kényszerítő férfi ellen Pécsett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4646134-653c-4d45-a07a-11cf82f2d61c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagyon nehéz dolgozókat találni a hajókra, akkora a külföldi fizetések elszívó hatása.","shortLead":"Nagyon nehéz dolgozókat találni a hajókra, akkora a külföldi fizetések elszívó hatása.","id":"20190808_Nem_jar_a_tokoli_komp_mert_nem_maradt_eleg_matroz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b4646134-653c-4d45-a07a-11cf82f2d61c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dfa7d64-6754-4dd1-b229-89922c07484e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190808_Nem_jar_a_tokoli_komp_mert_nem_maradt_eleg_matroz","timestamp":"2019. augusztus. 08. 06:54","title":"Nem jár a tököli komp, mert nem maradt elég matróz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"805ccdf6-8d86-4c99-a4cc-71b27b1b9330","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt miniszter szerint gyümölcsöző volt a találkozó. ","shortLead":"A volt miniszter szerint gyümölcsöző volt a találkozó. ","id":"20190807_Trocsanyi_talalkozott_von_der_Leyennel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=805ccdf6-8d86-4c99-a4cc-71b27b1b9330&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2872647c-4d86-4eb3-b9d2-4dc10fece4de","keywords":null,"link":"/itthon/20190807_Trocsanyi_talalkozott_von_der_Leyennel","timestamp":"2019. augusztus. 07. 17:39","title":"Trócsányi találkozott Von der Leyennel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8138fb39-e63e-4f45-ae12-e72380990fc0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Minszkben az éjszaka leple alatt száguldozott.","shortLead":"Minszkben az éjszaka leple alatt száguldozott.","id":"20190806_75_kmhval_traffipaxoltak_le_egy_villanyrollerest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8138fb39-e63e-4f45-ae12-e72380990fc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2671ab9-4897-4dba-a285-f4e00c4f714b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190806_75_kmhval_traffipaxoltak_le_egy_villanyrollerest","timestamp":"2019. augusztus. 06. 15:24","title":"75 km/h-val traffipaxoltak le egy villanyrollerest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"297d4768-3253-4a24-9a4c-477626bf27f6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 8chan néhány óra leforgása alatt újabb partnerre akadt, ám nem sokkal később az is kihúzta a lábuk alól a szőnyeget. Az ügy azért nem ennyire egyszerű.","shortLead":"A 8chan néhány óra leforgása alatt újabb partnerre akadt, ám nem sokkal később az is kihúzta a lábuk alól a szőnyeget...","id":"20190806_8chan_gyuloletbeszed_bitmitigate_epik_szolgaltatas_voxility","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=297d4768-3253-4a24-9a4c-477626bf27f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a04ff97f-3634-486f-9797-f70781731984","keywords":null,"link":"/tudomany/20190806_8chan_gyuloletbeszed_bitmitigate_epik_szolgaltatas_voxility","timestamp":"2019. augusztus. 06. 13:03","title":"Lekapcsolták az internetről az oldalt, ahová a tömeggyilkosság előtt posztoltak az elkövetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9928a26e-106b-4f5e-9b0a-3e22ea2d8e20","c_author":"Nyusztay Máté - Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Van bármi értelme egy szombati munkanapnak? Sokaknak fog eszükbe jutni ez a kérdés hétvégén, amikor az augusztus 19-i, hétfői nap helyett kell bemenni munkába. Gyakran próbálnak számolgatni, mennyit ér egyetlen ledolgozott nap, és ennek nem nagyon örülnek a statisztikusok.","shortLead":"Van bármi értelme egy szombati munkanapnak? Sokaknak fog eszükbe jutni ez a kérdés hétvégén, amikor az augusztus 19-i...","id":"20190807_szombat_munkanap_ksh_statisztika_pihenonap","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9928a26e-106b-4f5e-9b0a-3e22ea2d8e20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"266d1752-f821-415c-9904-f2e2022787d3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190807_szombat_munkanap_ksh_statisztika_pihenonap","timestamp":"2019. augusztus. 07. 17:00","title":"Úgy érzi, nincs értelme a szombati munkanapnak? Utánajártunk, így van-e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75c615c6-3180-48ad-a11b-4f9a04853c09","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Föld \"tüdejeként\" aposztrofált Amazonas videken mindig is problémát jelentett az esőerdők kiirtása, júliusban azonban még az eddigieknél is gyorsabb mértékben pusztították a területet.","shortLead":"A Föld \"tüdejeként\" aposztrofált Amazonas videken mindig is problémát jelentett az esőerdők kiirtása, júliusban azonban...","id":"20190807_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_erdoirtas_amazonas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=75c615c6-3180-48ad-a11b-4f9a04853c09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ef3d8bc-6111-4671-b87a-a711fa045a46","keywords":null,"link":"/tudomany/20190807_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_erdoirtas_amazonas","timestamp":"2019. augusztus. 07. 14:03","title":"Megölik a Föld \"tüdejét\", ha tovább folytatódik a brazil fakitermelés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e69b44ee-a11a-4f9f-b985-4bfff36f32b4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A vendéglátás újabb területén próbálja ki magát Seszták Miklós felesége, miközben a politikus éppen a térség turisztikai fejlesztéseiért felelős kormánybiztos.","shortLead":"A vendéglátás újabb területén próbálja ki magát Seszták Miklós felesége, miközben a politikus éppen a térség...","id":"20190807_Csaladbarat_kormany_a_turisztikai_kormanybiztos_felesege_turisztikai_jellegu_uzletet_visz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e69b44ee-a11a-4f9f-b985-4bfff36f32b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f9022b1-7d85-4490-901e-4a242a8f039a","keywords":null,"link":"/kkv/20190807_Csaladbarat_kormany_a_turisztikai_kormanybiztos_felesege_turisztikai_jellegu_uzletet_visz","timestamp":"2019. augusztus. 07. 12:59","title":"Családbarát kormány: a turisztikai kormánybiztos felesége turisztikai jellegű üzletet visz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]